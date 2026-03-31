3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong tuần đầu tháng 4/2026
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần đến 5/4/2026, 3 con giáp này thuận lợi sự nghiệp, tiền bạc dồi dào, cơ hội tình duyên đang chờ đón.
1. Con giáp Thìn
Xem tử vi tuần từ 30/3/2026 đến 5/4/2026, con giáp Thìn có Tam Hợp tác động rất tốt cho công việc làm ăn, làm gì cũng đỏ. Những bạn chủ động đảm nhận trách nhiệm hoặc đề xuất ý tưởng mới sẽ nhận được sự khen thưởng bất ngờ.
Nửa cuối tuần là thời điểm vượng tài của người tuổi Thìn. Tác động của Thiên Tài và Chính tài giúp Thìn tăng cả thu nhập chính lẫn thu nhập phụ. Nguồn thu tốt giúp cho Thìn giải phóng được những khoản nợ nần, quay về những ngày tháng bình yên, ăn ngon ngủ ngon. Cuối tuần có lộc ăn uống, được nhiều người rủ đi chơi, tặng quà, được người thương cho tiền.
Trong chuyện tình cảm của con giáp Thìn cũng đang tiến triển tốt nhờ Bách Việt chiếu mệnh. Người độc thân khá nổi bật, thông minh, có thể gặp được người phù hợp trong những hoạt động bên ngoài. Những người đang trong mối quan hệ sẽ tận hưởng một bầu không khí hài hòa, ngọt ngào.
2. Con giáp Ngọ
Nhờ Thiên Đức soi sáng, sự nghiệp của Ngọ ổn định và ngày càng tốt hơn, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Bạn cũng có nhiều bứt phá trong công việc, dù gặp tiểu nhân thì vẫn không bị lép vế. Năng lực chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc tuần mới một cách ổn thỏa.
Tuần này tiền bạc của con giáp Ngọ cũng tốt. Thu nhập chính tăng trưởng ổn định và có khả năng kiếm thêm thu nhập nhờ tài lẻ của bản thân. Giữa tuần là thời điểm vàng mang tin tức tốt về tiền bạc do ảnh hưởng của Tam Hội, Ngọ rủng rỉnh tiền tiêu, thậm chí còn trúng số.
Người độc thân có thể có cơ hội gặp gỡ những người mới thông qua bạn bè hoặc các hoạt động xã giao. Những người đang trong mối quan hệ sẽ tận hưởng một bầu không khí hài hòa, có thể duy trì một mối quan hệ ổn định, ngọt ngào. Gia tộc của người tuổi Ngọ có người học hành giỏi giang, đỗ đạt, đem lại vinh hiển trong tuần này.
3. Con giáp Thân
Tử vi tuần mới từ 30/3-5/4/2026 của 12 con giáp dự báo sự nghiệp của bạn đang có những dấu hiệu đầy hứa hẹn nhờ ảnh hưởng của Tử Vi cát thần. Con giáp Thân sẽ nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ những người tốt bụng.
Nếu bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ đạt được thành công lớn và gặt hái được nhiều phần thưởng. Tâm trạng rất tốt, không căng thẳng hay lo lắng, sức khỏe thể chất và tinh thần đều tốt.
Bạn đang gặp may mắn và nhiều cơ hội kiếm tiền tuyệt vời đang chờ đón bạn. Tuần này là thời điểm tốt để đầu tư tiền bạc vào việc học hành của bản thân, sức khỏe của con cái. Hãy chia nhỏ số tiền ra để phân ra từng mục chi tiêu trong tuần, nhờ đó bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID.
Sinh đúng giờ 'hoàng kim', 3 con giáp này hưởng trọn phú quý, dễ thành đại giaĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng giờ Âm lịch đặc biệt sẽ được hưởng nhiều phúc khí, cuộc sống đủ đầy, ít phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Năm 2026, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam vẫn nhập cảnh vào Trung Quốc khi có loại giấy tờ nàyĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Không cần đến hộ chiếu (passport) hay visa (thị thực), người dân Việt Nam dùng loại giấy tờ này thay thế để có thể nhập cảnh Trung Quốc.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh BìnhĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.
Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò ĐúcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.
3 con giáp làm đâu thắng đó, tài lộc đổ về liên tục năm 2026, có bạn không?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo góc nhìn tử vi dân gian, năm 2026 mang màu sắc "thuận gió đẩy thuyền" với một số con giáp. Không chỉ công việc hanh thông, tài lộc cũng có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.
Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lạiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến giữa năm 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
