3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong tuần đầu tháng 4/2026

1. Con giáp Thìn

Xem tử vi tuần từ 30/3/2026 đến 5/4/2026, con giáp Thìn có Tam Hợp tác động rất tốt cho công việc làm ăn, làm gì cũng đỏ. Những bạn chủ động đảm nhận trách nhiệm hoặc đề xuất ý tưởng mới sẽ nhận được sự khen thưởng bất ngờ.

Nửa cuối tuần là thời điểm vượng tài của người tuổi Thìn. Tác động của Thiên Tài và Chính tài giúp Thìn tăng cả thu nhập chính lẫn thu nhập phụ. Nguồn thu tốt giúp cho Thìn giải phóng được những khoản nợ nần, quay về những ngày tháng bình yên, ăn ngon ngủ ngon. Cuối tuần có lộc ăn uống, được nhiều người rủ đi chơi, tặng quà, được người thương cho tiền.

Con giáp Thìn có nguồn thu tốt trong tuần này

Trong chuyện tình cảm của con giáp Thìn cũng đang tiến triển tốt nhờ Bách Việt chiếu mệnh. Người độc thân khá nổi bật, thông minh, có thể gặp được người phù hợp trong những hoạt động bên ngoài. Những người đang trong mối quan hệ sẽ tận hưởng một bầu không khí hài hòa, ngọt ngào.

2. Con giáp Ngọ

Nhờ Thiên Đức soi sáng, sự nghiệp của Ngọ ổn định và ngày càng tốt hơn, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Bạn cũng có nhiều bứt phá trong công việc, dù gặp tiểu nhân thì vẫn không bị lép vế. Năng lực chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc tuần mới một cách ổn thỏa.

Con giáp Ngọ thuận lợi mọi phương diện

Tuần này tiền bạc của con giáp Ngọ cũng tốt. Thu nhập chính tăng trưởng ổn định và có khả năng kiếm thêm thu nhập nhờ tài lẻ của bản thân. Giữa tuần là thời điểm vàng mang tin tức tốt về tiền bạc do ảnh hưởng của Tam Hội, Ngọ rủng rỉnh tiền tiêu, thậm chí còn trúng số.

Người độc thân có thể có cơ hội gặp gỡ những người mới thông qua bạn bè hoặc các hoạt động xã giao. Những người đang trong mối quan hệ sẽ tận hưởng một bầu không khí hài hòa, có thể duy trì một mối quan hệ ổn định, ngọt ngào. Gia tộc của người tuổi Ngọ có người học hành giỏi giang, đỗ đạt, đem lại vinh hiển trong tuần này.

3. Con giáp Thân

Tử vi tuần mới từ 30/3-5/4/2026 của 12 con giáp dự báo sự nghiệp của bạn đang có những dấu hiệu đầy hứa hẹn nhờ ảnh hưởng của Tử Vi cát thần. Con giáp Thân sẽ nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ những người tốt bụng.

Tuần đầu tháng 4, con giáp Thân có nhiều cơ hội phát triển

Nếu bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ đạt được thành công lớn và gặt hái được nhiều phần thưởng. Tâm trạng rất tốt, không căng thẳng hay lo lắng, sức khỏe thể chất và tinh thần đều tốt.

Bạn đang gặp may mắn và nhiều cơ hội kiếm tiền tuyệt vời đang chờ đón bạn. Tuần này là thời điểm tốt để đầu tư tiền bạc vào việc học hành của bản thân, sức khỏe của con cái. Hãy chia nhỏ số tiền ra để phân ra từng mục chi tiêu trong tuần, nhờ đó bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.