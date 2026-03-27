Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Con giáp Tý và Thìn cần đặc biệt chú ý để phát tài, phát lộc

Dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 cho con giáp tuổi Thìn

Sự nghiệp tuổi Thìn tháng 2 âm lịch 2026

Xem tử vi tháng 2 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo con giáp Thìn sự nghiệp đang giảm sút, bị ảnh hưởng. Những người sinh năm Thìn bỗng dưng trở thành mục tiêu chính của những cuộc tấn công từ người khác tại nơi làm việc trong thời gian gần đây.

Con giáp Thìn trong tháng này cần cởi mở hơn

Việc khép kín, lầm lì của con giáp này cũng khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối, xây dựng mối quan hệ với những đồng nghiệp trong công việc. Khuyên Thìn cần cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp để tăng phước đức cho bản thân.

Thời điểm này hãy cố gắng, kiên cường làm theo những mục tiêu mình đã vạch ra sẽ đón nhận một bước ngoặt mới trong tương lai gần, gỡ hết mọi khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Tài lộc tuổi Thìn tháng 2 âm lịch

Trong tháng này tài lộc của con giáp Thìn về chưa nhiều. Bạn chật vật mới có thể kiếm tiền mưu sinh. Tài chính eo hẹp, Thìn phải chi tiêu nhiều trong tháng 2 âm lịch năm này. Con giáp này sẽ cảm thấy khá lo lắng về ví tiền của mình. Bởi vậy, bạn cần quản lý tài chính cẩn thận, cân đo đong đếm để không bị rỗng túi.

Với những việc cần số tiền lớn hoặc nếu có ai đó mách cho bạn cơ hội kiếm tiền mới, bạn cần cân nhắc kỹ. Tháng 2 âm lịch dễ gặp hạn về tiền nên mua bán cũng hay trục trặc, mệt mỏi, nhiều chuyện trái ý, mất tiền lúc nào không hay.

Về tình duyên của con giáp Thìn tháng 2 âm lịch

May mắn với con giáp Thìn tháng 2 âm lịch có lẽ là về tình cảm. Đương số là người có nhiều may mắn. Thìn dễ nhận được sự hỗ trợ ấm áp của người yêu trở thành nguồn sức mạnh vững chắc. Hội độc thân tuổi Thìn hãy cứ yêu chậm thôi thì tình cảm mới bền lâu.

Cách khai tài vượng vận của con giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch 2026

+ Nhâm Thìn: Tử vi tháng 2/2026 tuổi Thìn âm lịch cho thấy con giáp này khá vất vả, thường bị người đời đặt điều nói xấu.

Quý nhân: Tý, Dần; Màu sắc may mắn: Cam, tím

+ Giáp Thìn: Bạn không thích người khác chen vào cuộc sống của mình, muốn được yên ổn trong tháng này.

Quý nhân: Dần, Mùi; Màu sắc may mắn: Tím, vàng

+ Bính Thìn: Tài chính bất ổn, thường xuyên mất tiền vì những chuyện rất ngớ ngẩn.

Quý nhân: Dậu, Hợi; Màu sắc may mắn: Vàng, hồng

+ Mậu Thìn: Sự thấu hiểu và sẻ chia sẽ giúp bạn thoải mái hơn, đỡ bệnh tật ốm đau hơn.

Quý nhân: Mão, Ngọ; Màu sắc may mắn: Nâu, vàng

+ Canh Thìn: Sức khỏe có những chuyển biến không tốt, thường xuyên tiêu tiền mà không suy nghĩ.

Quý nhân: Hợi, Mão; Màu sắc may mắn: Hồng, bạc

Dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 cho con giáp tuổi Tỵ

Sự nghiệp của con giáp tuổi Tỵ tháng 2 âm lịch 2026

Tỵ tháng này tham vọng quá mức, hay tự ái dường như bạn đang bị ám ảnh bởi ước muốn được công nhận, được tán dương. Tỵ thay vì đâm đầu vào công việc và kỳ vọng quá nhiều vào nó, tốn công tốn sức để tranh giành thì hãy dành thời gian cho những việc khác có ích hơn

Trong tháng này, bạn cần chú ý vấn đề thị phi, kinh doanh hay làm tự do cũng không yên ổn, chốn công sở phức tạp. Tỵ cần lưu tâm tới các vấn đề sổ sách, giấy tờ, thống kê, kiểm kho vì dễ xảy ra sai sót, bị cấp trên để ý và khiển trách.

Con giáp Tỵ nên chú ý trong công việc

Tài lộc của con giáp Tỵ tháng 2 âm lịch 2026

Theo tử vi tháng 2/2026 của 12 con giáp âm lịch, Nguyệt lệnh lâm Tử, tài chính là vấn đề đáng ngại nhất trong cả tháng 2 âm, khi mà bạn liên tiếp gặp chuyện không may khiến cho tiền bạc giảm sút, các khoản chi tiêu chồng chéo, lúc nào cũng thiếu thốn. Người thân bạn bè hỗ trợ thêm vào mới tạm ổn định các nhu cầu cơ bản, ra Tết Tỵ vô cùng túng thiếu, khó khăn chồng chất khó khăn.

Trong tháng 2 âm này, Tỵ nên làm ăn ngay thẳng thì Trời mới ban thưởng. Bất luận phía trước có thử thách to lớn tới thế nào thì vẫn có phương án nên Tỵ nên gạt bỏ tất cả mà hành động.

Tình duyên của con giáp Tỵ tháng 2 âm lịch 2026

Những bạn trẻ tuổi Tỵ độc thân vì mải mê theo đuổi công việc nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu đối tượng mới, xem ra vấn đề tình cảm vẫn chưa có gì khởi sắc.

Các cặp đôi cần có sự chia sẻ thẳng thắn với nhau những vấn đề vướng mắc để tránh sự căng thẳng. Đôi khi sự bướng bỉnh và hung dữ, nóng nảy của bạn dễ làm mối quan hệ căng thẳng hơn.

Cách khai tài vượng vận cho con giáp Tỵ trong tháng 2 âm lịch 2026

+ Quý Tỵ: Nên tập thể dục vừa phải, vì nó giúp giảm lo âu, thư giãn tinh thần và thể chất, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Quý nhân: Mùi, Tý; Màu sắc may mắn: Nâu, tím

+ Ất Tỵ: Dễ bị cuốn vào những cuộc tranh chấp không đáng có hoặc bị đồng nghiệp hiểu lầm.

Quý nhân: Thìn, Hợi; Màu sắc may mắn: Be, đỏ

+ Đinh Tỵ: Đây là tháng mà bạn không nên khăng khăng giữ vững quan điểm của mình.

Quý nhân: Mão, Ngọ; Màu sắc may mắn: Đỏ, cam

+ Kỷ Tỵ: Bạn nên tiếp cận mọi việc với thái độ bình tĩnh và điềm đạm, tránh hành động bốc đồng và không trút giận lên người khác

Quý nhân: Tý, Mùi; Màu sắc may mắn: Trắng, vàng

+ Tân Tỵ: Phần lớn các vấn đề sức khỏe của bạn đến từ việc suy nghĩ quá nhiều.

Quý nhân: Dần, Mùi; Màu sắc may mắn: Tím, nâu

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

