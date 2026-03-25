Tử vi tháng 2 tháng âm lịch 2026: Con giáp Mão thông minh, khôn khéo nhưng chỉ bất cẩn này lại dễ mất tài lộc

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi nên biết nắm bắt sự thay đổi bất ngờ này để phát triển GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ nay đến 29/3 đã dự báo sự thay đổi bất ngờ các phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội phát triển.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Sự nghiệp con giáp Mão sẽ thăng tiến như thế nào?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Mão cho thấy, đường công việc chỉ ở mức trung bình. Dù bản thân Mão đã nhiều lần nghĩ tới việc thay đổi công việc, nhưng còn do dự. Mão khao khát sự thay đổi, nhưng chưa dám hành động.

Thời điểm này, Thái Tuế hung tinh nhắc những người sinh năm Mão cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu muốn nghỉ việc cần chuẩn bị kỹ năng, thành tích thật tốt, đi phỏng vấn thử rồi hẵng quyết định.

Con giáp Mão trong tháng 2 âm lịch cần bình tĩnh xử lý mọi việc

Con giáp Mão thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại dễ bị thị phi. Tháng 2 âm lịch 2026, chỉ cần có sơ hở là Mão sẽ nhìn thấy bẫy của một số kẻ xấu tính ở cơ quan hoặc trong kinh doanh bị đối thủ chơi bẩn. Dù ức chế, nhưng cũng đừng nóng vội, hãy bình tĩnh xử lý để tránh rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiện tụng.

Mọi kế hoạch, công việc của Mão thực hiện sẽ có chút trở ngại, nhưng Mão vẫn luôn có quý nhân trợ giúp nên dễ dàng vượt qua. Thời điểm này, Mão nên cố gắng trong âm thầm, hạn chế đi đường xa, chú ý an toàn lao động.

Tài lộc của con giáp Mão trong tháng 2 âm lịch 2026

Tài lộc của con giáp Mão ở mức bình thường. Tháng này con giáp Mão đừng nghĩ chuyện được tăng lương. Nửa đầu tháng 2 âm lịch năm này, Mão khó tụ tài, tiền tài dễ bị hao tán, khó tích lũy lâu dài. Để kiếm được tiền, người này phải vật vả làm nhiều công việc khác nhau.

Trong tháng này, Mão không nên giao dịch các công việc lớn vì dễ bị lừa gạt, không có lộc từ tài sản mới, quá trình làm giấy tờ nhiều trục trặc. Nên có tiến hành các việc lớn, Mão để tháng sau hãy mua.

May mắn thay, có Thiên Tài tác động nên thi thoảng con giáp này vẫn có niềm vui nhỏ liên quan tới thu nhập phụ. Nghề tay trái cực tốt, cứu cánh cho bạn nhiều phen túng thiếu trông thấy. Mão cũng dễ gặp được quý nhân hỗ trợ về mặt tài chính tháng này.

Tình duyên của con giáp Mão trong tháng 2 âm lịch 2026

Bạn đời của đương số là người ôn hòa, ít nói, không có nhiều sự cảm thông, chia sẻ và quan tâm đến Mão nên đôi khi cảm thấy tủi thân. Vào thời điểm này, việc dành cho bản thân thời gian và không gian để bình tĩnh suy ngẫm và sắp xếp lại những cảm xúc trong quá khứ là rất cần thiết. Mão khi đó mới đủ lý trí để bản thân nhìn nhận chuyện gia đình một cách bình tĩnh hơn.

Những người đang trong mối quan hệ yêu đương cần tránh sự mập mờ, dễ gây tâm lý bất ổn. Mão cũng cần đẩy mạnh các mối quan hệ bên ngoài để đường tình duyên nở rộ.

Cách khai tài vượng vận cho con giáp tuổi Mão tháng 2 âm lịch 2026

+ Tân Mão: Luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang sống, mệt mỏi và chán nản, cuối tháng sẽ đỡ dần.

Quý nhân: Tý, Thân

Màu sắc may mắn: Tím, cam

+ Quý Mão: Bạn khá khó tính và lì lợm, một mình một ý, không thích nghe theo bất cứ ai trong tháng này.

Quý nhân: Thân, Ngọ

Màu sắc may mắn: Đen, xám

+ Ất Mão: Tử vi tháng 2/2026 tuổi Mão âm lịch cho biết thu nhập từ lương, thưởng bị tụt mạnh, không nên đầu tư làm ăn lớn trong tháng này.

Quý nhân: Tuất, Dần

Màu sắc may mắn: Đỏ, tím

+ Đinh Mão: Bạn sẽ cảm thấy tự ti hơn và ít nói hơn tháng trước, chỉ muốn được ở một mình, dễ có xích mích với người thân.

Quý nhân: Thìn, Thân

Màu sắc may mắn: Vàng, hồng

+ Kỷ Mão: Do nhịp độ công việc rất nhanh và lắm việc, bạn dễ rơi vào trạng thái tiền đình, nóng tính hơn hẳn.

Quý nhân: Dần, Thìn

Màu sắc may mắn: Vàng, nâu

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 tuổi Dần: Dự đoán sự nghiệp và cơ hội phát triển mới GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 2 âm lịch 2026 cho tuổi Dần cho thấy cần nỗ lực, tập trung vào công việc hiện tại. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về tình duyên và cách khai tài vượng trong tháng này.