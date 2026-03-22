Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu và cơ hội phát triển
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo về tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu. Cùng tìm hiểu những thay đổi để nắm bắt cơ hội phát triển trong tháng này.
Sự nghiệp của con giáp Sửu tháng 2 âm lịch 2026
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 2 âm lịch 2026 tuổi Sửu âm lịch dự báo công việc gặp nhiều may mắn. Bạn khá quan tâm, chú trọng nhiều vào công danh sự nghiệp, không có tính cẩu thả, hời hợt, qua loa… nhờ vậy mà hiếm khi để xảy ra sai sót trong công việc. Cũng nhờ vậy, Sửu luôn được đánh giá cao.
Ở nơi làm việc, Sửu cần chú ý tới lời nói của cấp trên. Khi bạn phát huy được những điểm tích cực, chắc chắn bạn sẽ giành được sự tin tưởng và công nhận của họ trong tương lai.
Tháng này nhiều bạn sẽ đi công tác, du học, đi lại, di chuyển khá nhiều vì công việc nên khuyên con giáp Sửu cần chuẩn bị một nền tảng sức khỏe tốt để mọi việc hanh thông, không phải hoãn lịch, trễ hẹn vì lý do sức khỏe.
Tài lộc của con giáp Sửu trong tháng 2 âm lịch 2026
Bất chấp một số trở ngại lớn, miễn là con giáp Sửu giữ bình tĩnh, chủ động ứng phó thì tài lộc đến. Những may mắn về tiền bạc của Sửu cũng khiến người khác ngưỡng mộ.
Trong công việc và cuộc sống, con giáp Sửu hãy tập trung vào kế hoạch đã lập, tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng, tránh sự can thiệp ở bên ngoài. Bạn cũng đừng để bản thân suy nghĩ nhiều về bất cứ điều tiêu cực nào trong cuộc sống thì sẽ thu hút được Thần Tài hỗ trợ.
Trong tháng 2 âm lịch, Sửu càng cố gắng chăm chỉ càng nhiều tiền. Nhìn chung, vận may tài lộc của Sửu tương đối tốt.
Tình duyên của con giáp Sửu trong tháng 2 âm lịch 2026
Về tình duyên, ngũ hành tương khắc khiến tuổi Sửu mất khá nhiều thời gian để bản thân thoát ra được những mối quan hệ tiêu cực. Người độc thân chán nản, không có cảm hứng yêu đương vì đã quá chán với những kiểu đùa giỡn tình cảm.
Người tuổi Sửu đang trong mối quan hệ có thể cảm thấy bất lực vì quá bận tâm tới nửa kia, thậm chí hơi khó chịu và lơ đãng khi trò chuyện với người yêu. Điều này dễ làm ảnh hưởng tới tình cảm.
Thời gian này, con giáp Sửu cần tích cực ra ngoài giao lưu, gặp gỡ với bạn bè nhiều hơn và quan tâm đến gia đình vì những điều này góp phần lớn làm tăng may mắn và giúp tinh thần của Sửu tích cực hơn hẳn.
Trong gia đạo, Sửu cần hạn chế nói năng nặng lời, khó nghe khi nhắc nhở con cái.
Khai tài vượng vận cho con giáp tuổi Sửu tháng 2 âm lịch 2026
+ Kỷ Sửu: Bạn sẽ nắm được khá nhiều mấu chốt trong cuộc sống, từ đó thay đổi quan điểm sống.
Quý nhân: Mão, Hợi
Màu sắc may mắn: Cam, hồng
+ Tân Sửu: Các ý tưởng của bạn vô cùng sáng suốt giúp được rất nhiều người.
Quý nhân: Ngọ, Thân
Màu sắc may mắn: Đen, đỏ
+ Quý Sửu: Tử vi tháng 2/2026 tuổi Sửu âm lịch dự báo tiền bạc đến vào những lúc không ngờ nhất, hãy sống lương thiện để nhận lộc.
Quý nhân: Dậu, Tuất
Màu sắc may mắn: Vàng, cam
+ Ất Sửu: Tháng 2 âm khá mệt mỏi, nhiều việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Quý nhân: Thìn, Mão
Màu sắc may mắn: Nâu, bạc
+ Đinh Sửu: Bạn luôn tràn đầy năng lượng hiện đang tận hưởng một giai đoạn tràn đầy sức sống và thể lực dồi dào.
Quý nhân: Tý, Tị
Màu sắc may mắn: Vàng, xanh lá
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
