Bắc Ninh: Công an làm việc với người phụ nữ cắt ghép hình ảnh sách giáo khoa để 'câu view'

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Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 18/9, Công an phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã tiến hành làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Hình ảnh có nội dung sai lệch về tác giả và tác phẩm văn học. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phượng Sơn phát hiện tài khoản cá nhân của N.T.H. đăng tải hình ảnh có nội dung gây hiểu lầm, sai lệch về tác giả và tác phẩm văn học.

Lực lượng Công an phường Phượng Sơn đã mời N.T.H. đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, H. khai nhận đã tải các hình ảnh trên từ mạng internet và đăng tải với mục đích "câu view", tăng tương tác cho tài khoản cá nhân.

N.T.H. tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Công an phường đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; yêu cầu H. gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt. Mức phạt đối với cá nhân là 10-15 triệu đồng.

Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không tùy tiện cắt ghép hình ảnh, nội dung gây hiểu sai bản chất sự việc và không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng chỉ để “câu view”, “câu like”, tăng tương tác.