Tháng sinh Âm lịch của người có 'phúc bạn bè', càng sống càng phú quý

Theo tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ phản ánh phần nào tính cách mà còn được cho là ảnh hưởng đến cách một người xây dựng các mối quan hệ xã hội. Thực tế cho thấy, có những người dù ở bất cứ môi trường nào cũng dễ dàng tạo thiện cảm, nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ từ người xung quanh.

Điểm chung của họ không nằm ở sự nổi bật bề ngoài, mà ở cách ứng xử tinh tế, chân thành và biết quan tâm đến người khác. Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch tiêu biểu thường được nhắc đến với khả năng “đi đến đâu cũng được quý đến đó”, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Người sinh tháng 10 Âm lịch: Sống chân thành, càng trưởng thành càng thuận lợi

Càng trưởng thành, người sinh tháng 10 Âm lịch càng hiểu giá trị của việc xây dựng những mối quan hệ bền vững thay vì chạy theo quá nhiều mối quan hệ hời hợt. Ảnh minh họa



Người sinh tháng 10 Âm lịch thường được nhận xét là có tính cách lạc quan, dễ gần và khá được lòng mọi người. Họ có sức hút riêng trong giao tiếp, đồng thời biết cách duy trì những mối quan hệ có giá trị.

Theo tử vi, người sinh vào tháng này cũng có duyên với các mối quan hệ. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp đến với họ không chỉ dựa vào may mắn mà còn xuất phát từ cách họ đối xử với người khác.

Dù là người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, họ thường giữ thái độ chân thành và sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Họ không thích gây căng thẳng hoặc tạo ra những tranh chấp không cần thiết.

Chính cách sống ấy giúp người sinh tháng 10 Âm lịch hạn chế được không ít phiền toái trong cuộc sống. Khi các mối quan hệ xung quanh ổn định, họ có thêm thời gian và tâm sức tập trung vào công việc, phát triển năng lực và tìm kiếm cơ hội mới.

Theo thời gian, sự nghiệp của họ có thể từng bước tiến triển, tài chính cũng được cải thiện. Càng trưởng thành, họ càng hiểu giá trị của việc xây dựng những mối quan hệ bền vững thay vì chạy theo quá nhiều mối quan hệ hời hợt.

Nhờ vậy, cuộc sống của người sinh tháng 10 Âm lịch thường hướng đến sự ổn định và sung túc hơn.

Người sinh tháng 5 Âm lịch: Khéo léo, tinh tế, dễ gặp quý nhân

Bạn bè, đồng nghiệp hay quý nhân có thể mang đến những cơ hội mới, giúp con đường sự nghiệp của người sinh tháng 5 Âm lịch bớt gập ghềnh. Ảnh minh họa



Theo tử vi, người sinh tháng 5 Âm lịch thường tạo được thiện cảm nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và nguồn năng lượng tích cực.

Sinh vào tháng 5, bạn là người dịu dàng, chu đáo và biết quan tâm người khác. Là người có tính cách ôn hòa, bạn luôn mong muốn giải quyết mâu thuẫn bằng sự thỏa thuận thay vì những cuộc cãi nhau nảy lửa, theo Tạp chí Phái đẹp.

Một trong những điểm nổi bật của những người này là sự chu đáo. Họ quan sát khá kỹ cảm xúc của những người xung quanh, từ đó biết cách giao tiếp sao cho không khiến đối phương khó xử hoặc tổn thương.

Người sinh tháng 5 Âm lịch cũng thường suy nghĩ thận trọng trước những quyết định quan trọng. Họ chú ý đến lời ăn tiếng nói, cách cư xử và hình ảnh của bản thân, vì vậy dễ xây dựng được sự tin tưởng trong các mối quan hệ.

Không chỉ khéo léo trong giao tiếp, họ còn có khả năng thể hiện năng lực đúng lúc. Khi tìm được môi trường phù hợp, những người sinh vào tháng Âm lịch này có thể phát huy sở trường và từng bước tạo dựng vị trí vững vàng trong công việc.

Các mối quan hệ tốt đẹp cũng trở thành một nguồn động lực quan trọng đối với họ. Bạn bè, đồng nghiệp hay quý nhân có thể mang đến những cơ hội mới, giúp con đường sự nghiệp bớt gập ghềnh.

Khi đã tích lũy được kinh nghiệm và nền tảng nhất định, người sinh tháng 5 Âm lịch càng có xu hướng phát triển ổn định, cuộc sống cũng ngày một khởi sắc.

Người sinh tháng 12 Âm lịch: Trọng tình nghĩa, được bạn bè hết lòng giúp đỡ

Người sinh tháng 12 Âm lịch cũng thường có xu hướng sống trọng chữ tín. Họ không dễ dàng bỏ mặc người khác khi đã coi đối phương là bạn bè hoặc người thân. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh tháng 12 Âm lịch thường có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng và đặc biệt coi trọng tình nghĩa. Họ không phải kiểu người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà thường sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.

Với những người thân thiết, họ có thể dành rất nhiều thời gian và công sức để đồng hành. Khi bạn bè gặp chuyện, người sinh tháng 12 Âm lịch thường không dễ dàng đứng ngoài cuộc.

Sự chân thành ấy cũng giúp họ nhận lại tình cảm từ những người xung quanh. Khi bản thân gặp khó khăn, họ thường có bạn bè hoặc quý nhân sẵn sàng hỗ trợ, từ việc đưa ra lời khuyên cho đến giúp mở ra một cơ hội mới.

Trong công việc, mạng lưới quan hệ tích cực có thể trở thành một lợi thế đáng kể. Nhờ được nhiều người tin tưởng, họ dễ nhận được sự đồng hành trên hành trình theo đuổi mục tiêu.

Người sinh tháng 12 Âm lịch cũng thường có xu hướng sống trọng chữ tín. Họ không dễ dàng bỏ mặc người khác khi đã coi đối phương là bạn bè hoặc người thân. Chính vì vậy, những mối quan hệ họ xây dựng có thể duy trì trong thời gian dài.

Theo tử vi, khi một người biết trao đi sự chân thành, họ cũng dễ nhận lại sự tử tế. Với người sinh tháng 12 Âm lịch, những mối quan hệ tốt đẹp có thể trở thành điểm tựa giúp họ tiến xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Nếu có mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi, họ thường không thiếu người đồng hành trên chặng đường hiện thực hóa ước mơ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.