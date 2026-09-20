Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại kho chứa vải vụn, nhựa phế liệu

| Đời sống

Nhà kho chứa vải vụn, nhựa phế liệu trên Quốc lộ 91, xã An Châu, tỉnh An Giang bất ngờ bốc cháy dữ dội sáng 20/9, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Khoảng 6h ngày 20/9, người dân phát hiện lửa và khói phát ra từ nhà kho của Công ty TNHH MTV Thương mại Ánh Ngọc (Chi nhánh 2, bên Quốc lộ 91, xã An Châu, tỉnh An Giang) nên hô hoán báo động. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lan rộng, bao trùm nhà kho.

Do bên trong chứa nhiều vải vụn, nhựa phế liệu và các vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, tạo cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ xa.

- Ảnh 1.

Nhà kho chứa vải vụn, nhựa phế liệu bên Quốc lộ 91 bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều nhiều xe chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa, ngăn cháy lan.

Theo người dân, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa bùng phát dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, sau đó khói đen vẫn dày đặc, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và xử lý các khu vực còn cháy âm ỉ bên trong.

Theo lãnh đạo xã An Châu, vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại kho chứa vải vụn, nhựa phế liệu - Ảnh 2.Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo

GĐXH - Vào chiều 29/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà xưởng kết hợp gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sau đó đã kịp thời có mặt, đám cháy đã được khoanh vùng và khống chế sau khoảng 1 giờ.

Nhật Huy
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