Dự báo tử vi tháng 8 âm lịch năm 2026 cho 3 con giáp Tý – Thìn – Thân

Dự báo cơ hội và thách thức cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ nay tới 20/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo thay đổi mọi phương diện cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi. Cùng tìm hiểu và nắm bắt cơ hội tốt nhất.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tháng 8 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý chớ chủ quan, vì có những việc bạn tưởng rằng hoàn toàn trong khả năng xử lý của mình nhưng cuối cùng cũng gây ra một số sự cố đáng tiếc.

Trong công việc tháng này có nhiều trở ngại và dễ gặp phải thị phi. Nhiều ngày trong tháng này bản mệnh có cảm giác lao đao, không có chỗ dựa tinh thần. Thời điểm này, bạn chỉ có thể dựa vào sức mình, giữ tinh thần lạc quan và lợi ích dài ngày hơn là ngắn hạn.

Hãy tin vào trực giác của mình, nhưng bạn nên lắng nghe nhiều hơn thay vì vội vàng ra quyết định. Khi bạn thu thập đủ thông tin, mọi thứ sẽ bắt đầu rõ ràng hơn để biết mình làm gì.

May mắn với tuổi Tý là có Thiên Đức giúp kéo lại tinh thần cho bản mệnh khi có cơ hội phát tài, phát lộc trong tháng này. Nhiều khoản đầu tư trước đây đã bắt đầu sinh lời. Dù vậy, chuyên gia khuyên bạn vẫn cần cảnh giác với khoản đầu tư mới, tránh ký bất cứ thứ gì bạn chưa đọc kỹ. Tư duy thực tế và kỷ luật vững vàng sẽ giúp bạn vượt qua thử thách và đặt nền móng cho một tương lai tài chính an toàn hơn.

Về tình cảm, ngũ hành tương sinh nên vượng. Những ai đang độc thân, hãy tự mở cơ hội của mình bằng việc đi ra ngoài thường xuyên hơn để được gặp gỡ nhiều người vì dễ gặp được người như ý trong tháng này.

Trong gia đạo, bạn có thể gặp phải chuyện đau đầu liên quan tới con cái. Bạn cần tìm hiểu trước các cách xử lý trước khi áp dụng, không nên để cảm xúc bộc phát, dễ làm hỏng việc.

2. Con giáp Thìn

Tháng 8 âm lịch 2026 con giáp Thìn có sự nâng đỡ để việc hợp tác và kết nối trở nên thuận lợi hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để khởi động các dự án mới hoặc xem xét lại những ý tưởng kiếm tiền cũ với một góc nhìn mới mẻ. Việc gặp gỡ nhiều người còn làm sắc bén khả năng giao tiếp, biến giai đoạn này thành cơ hội để phát triển sự nghiệp và nâng thu nhập.

Thìn là người khôn ngoan, giỏi kiếm tiền tuy nhiên tháng này ảnh hưởng của Tiểu Hao cho thấy có xu hướng mua sắm thiếu kiểm soát ở những khoản nhỏ. Bạn cần cẩn thận với việc chi tiêu bốc đồng vì nó như những giọt nước đang rò rỉ làm ảnh hưởng tới mục tiêu tài chính dài hạn của bạn.

Người tuổi Thìn nên ưu tiên dùng tiền để đầu tư cho giá trị lâu dài hơn là thỏa mãn sự phấn khích ngắn hạn.

Giữa tháng cho tới cuối tháng hứa hẹn sẽ mang đến một nguồn năng lượng ổn định và vững chắc hơn cho người tuổi Thìn. Đây là thời điểm để bạn sắp xếp tài chính, tự động hóa việc tiết kiệm và giải quyết những khoản chi tiêu nhỏ tích lũy âm thầm.

Ngũ hành tương sinh tháng dự báo vận trình tình cảm tốt đẹp hơn trước. Sự thể hiện chân thành sẽ củng cố các mối quan hệ xung quanh bản mệnh trong tháng 8 âm lịch.

Dù đã có đôi hay độc thân, bạn sẽ cảm thấy bị thu hút bởi lòng trung thành, sự điềm tĩnh và các giá trị được chia sẻ. Thìn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng trong tháng.

3. Con giáp Thân

Đây là tháng cho thấy mọi thứ đang tốt đẹp với tuổi Thân. Con giáp Thân đừng đứng núi này trông núi nọ, hãy tập trung và tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có.

Ngoài ra, Thân có thể bắt đầu một điều gì đó mới, hoặc theo đuổi sở thích của mình. Lúc này, bạn có thể cảm nhận được thách thức nhưng cũng mở ra thêm cơ hội cho bạn. Dù vậy, bạn không nên quá vội vàng, trước tiên bạn cần giải quyết một vấn đề trong cuộc sống đang cản trở bạn.

Thái Dương cát tinh xuất hiện cho thấy vận trình tài lộc của con giáp Thân khởi sắc mạnh mẽ. Càng về cuối tháng, Thân càng có cơ hội phát tài.

Chính Tài mang đến cơ hội để cải thiện thói quen chi tiêu giúp bạn tích lũy được nhiều tiền bạc hơn ngay cả khi thu nhập chưa tăng. Thời gian này, Thân nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện bất kỳ khoản mua sắm hoặc đầu tư lớn nào để tập trung tiết kiệm cho những điều ý nghĩa hơn ở tương lai.

Về khía cạnh tình cảm tháng này của con giáp Thân không có gì quá đặc biệt. Có thể thấy đây không phải là thời điểm cho sự lãng mạn hời hợt, mà là cho sự kết nối chân thành, vững chắc.

Con giáp tuổi Thân nên lưu ý tới việc đảm bảo khoảng cách tinh tế. Nếu cần không gian riêng, bạn hãy thể hiện điều đó một cách nhẹ nhàng, còn nếu người ấy cần không gian riêng thì hãy tôn trọng họ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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