3 công thức đồ uống giúp da nhả nắng cực nhanh: Vừa quen thuộc, dễ làm lại lành tính

Mùa hè đến rồi, và không có gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức những ly đồ uống mát lạnh, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh lại có lợi cho làn da. Đặc biệt, trong cái nắng gay gắt, làn da của chúng ta cần được chăm sóc cẩn thận để tránh những tổn thương không đáng có, đặc biệt với những làn da cần nhả nắng sau những chuyến đi biển.

Đừng lo, với 3 công thức đồ uống "thần kỳ" sau đây, bạn không chỉ có thể giải nhiệt mà còn giúp da phục hồi và trở nên mịn màng, tươi trẻ nhanh chóng. Tất cả những gì bạn cần đều là những nguyên liệu dễ kiếm, vừa quen thuộc lại lành tính. Hãy cùng khám phá và thêm vào thực đơn hàng ngày của bạn để cả mùa hè này trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống!

1. Nước ép cà chua

Nước ép cà chua có nhiều tác dụng đối với làn da, đặc biệt là làn da cháy nắng, nhờ vào hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao. Cà chua giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do, có thể làm giảm tình trạng da cháy nắng.

Vitamin C trong nước ép cà chua giúp kích thích sản xuất collagen, hỗ trợ quá trình làm lành và phục hồi làn da bị hư tổn. Nước ép cà chua có tác dụng làm dịu da, giảm cảm giác nóng rát và khó chịu do cháy nắng gây ra. Sử dụng nước ép cà chua có thể giúp cải thiện màu sắc da, làm giảm các vết thâm do tác động của ánh nắng mặt trời.

Cà chua có tính chất kháng khuẩn nhẹ có thể hỗ trợ trong việc ngăn chặn các vấn đề về da liên quan đến vi khuẩn. Nước ép cà chua cũng có thể giúp se khít lỗ chân lông và làm mịn da.

Để sử dụng nước ép cà chua cho da cháy nắng, bạn có thể thoa trực tiếp lên vùng da bị ảnh hưởng hoặc pha loãng với một ít nước lọc để làm dịu da. Nên thử nghiệm trên một vùng da nhỏ trước khi áp dụng lên diện rộng để đảm bảo không gặp phản ứng phụ.

Để làm nước ép cà chua, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Đầu tiên, chọn lấy các quả cà chua chín, tươi ngon và sạch sẽ. Dùng nước lạnh để rửa sạch cà chua, loại bỏ bụi bẩn và các chất bảo quản có thể có. Bạn có thể ngâm nước muối loãng hoặc pha baking soda. Sau khi rửa sạch, lau khô cà chua. Cắt bỏ phần cuống, thái cà chua thành miếng nhỏ để dễ dàng ép nước hơn.

Sử dụng máy ép trái cây để ép cà chua và lấy nước. Nếu không có máy ép, bạn có thể dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi lọc qua rây để lấy nước ép. Bí quyết để tăng cường hương vị cũng như sự đậm đà là có thể thêm một chút muối, đường hoặc một vài giọt nước cốt chanh.

Đổ nước ép cà chua vào chai hoặc lọ sạch, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần. Nước ép cà chua có thể thưởng thức ngay hoặc lạnh tùy vào sở thích của bạn. Lưu ý rằng khi làm nước ép cà chua, bạn nên sử dụng ngay hoặc trong vòng 24 giờ để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng và hương vị tốt nhất.

2. Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt cũng mang lại nhiều lợi ích cho làn da, nhất là đối với làn da cháy nắng, chủ yếu nhờ vào hàm lượng vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa. Beta-carotene, một dạng của vitamin A có trong cà rốt, là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm tác động của tia UV và giúp giảm mức độ của cháy nắng.

Vitamin A giúp sửa chữa tế bào da bị tổn thương và tăng cường khả năng tái tạo của da, làm lành vết thương và giảm viêm nhiễm. Nước ép cà rốt giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, giữ cho da luôn mềm mại và mịn màng.

Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác giúp cải thiện sắc tố da, giảm vết thâm và đốm nâu. Các chất dinh dưỡng trong cà rốt giúp tăng cường hệ thống phòng thủ tự nhiên của da, giúp da chống chọi lại với các yếu tố gây hại từ môi trường. Không chỉ vậy, vitamin A có tác dụng giúp se khít lỗ chân lông và làm đều màu da.

Để sử dụng nước ép cà rốt cho làn da cháy nắng, bạn có thể áp dụng trực tiếp nước ép lên vùng da bị ảnh hưởng hoặc uống nước ép cà rốt thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe da từ bên trong. Cách làm nước ép cà rốt rất đơn giản. Ngoài việc sử dụng nước ép cà rốt nguyên bản, bạn có thể kết hợp chúng với nhiều loại củ quả khác nhau để tạo nên hương vị đa dạng, thơm ngon hơn.

Nhiều người không chịu được mùi hăng nhẹ của cà rốt, bởi vậy khi ép nước nên kết hợp chúng với một số loại khác, chẳng hạn táo, cam, cần tây, dứa,... Nguyên liệu cho mỗi ly nước ép cà rốt chẳng hạn như 2 củ cà rốt, 1 nhánh cần tây, 1 quả táo, 1 xíu muối. Cà rốt gọt vỏ, cần tây rửa sạch, cắt khúc. Táo rửa sạch, cắt nhỏ, bỏ lõi. Cho tất cả vào máy ép, ép lấy nước cốt. Sau đó, cho chút muối vào khuấy đều là được.

3. Nước nha đam

Nha đam, còn được gọi là lô hội, là một loại thực vật có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe và làm đẹp. Một số tác dụng nổi bật của nha đam có thể kể đến là dưỡng ẩm và làm dịu da. Gel trong suốt từ lá nha đam có khả năng cung cấp độ ẩm cho da, giúp làm dịu các kích ứng, giảm viêm và nhanh chóng làm dịu da bị cháy nắng. Nha đam có tính kháng viêm và kháng khuẩn, có thể giúp ngăn ngừa và giảm mụn trứng cá. Gel nha đam có thể thúc đẩy quá trình phục hồi da, giúp vết thương mau lành và giảm nguy cơ để lại sẹo.

Nha đam chứa nhiều chất chống ô nhiễm và chất chống oxy hóa có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước ép nha đam có thể giúp cải thiện tiêu hóa, giảm triệu chứng táo bón và trị liệu hội chứng ruột kích thích.

Cách làm nước nha đam rất đơn giản. Chị em hội làm đẹp thường sử dụng nha đam trong các công thức đồ uống dưỡng nhan, chè hoa quả, chè nha đam đậu xanh,...

Nguyên liệu làm nước nha đam gồm nha đam, đường phèn, muối. Cũng giống với các công thức nước ép trên, việc sử dụng muối sẽ giúp thẩm thấu và bổ sung khoáng cho da tốt hơn. Đồng thời không nên sử dụng quá nhiều đường khi làm nước nha đam. Chẳng hạn định lượng là 1 lá nha đam (500g) nha đam sẽ cần đến 80g đường phèn, 2g muối.

Lá nha đam cắt bỏ hai bên viền, dùng dao lách mỏng phần vỏ xanh, cắt nhỏ phần cùi trong và rửa với nước muối loãng đến khi hết nhớt. Cho nước vào nồi, đun sôi, thêm đường phèn, khi đường phèn tan hết thì cho cùi nha đam vào. Thêm muối, khuấy đều chừng 2 phút là được. Bạn có thể cho thêm hoa nhài hoặc hoa mộc để nước nha đam tăng thêm mùi thơm.

Ngoài các loại đồ uống trên, việc sử dụng các loại quả cam quýt, bưởi giàu vitamin C cũng giúp cung cấp collagen và dưỡng chất có thể tái tạo sức khỏe làn da nhanh chóng.

Chúc chị em thực hiện các loại nước uống giúp da nhả nắng thành công!