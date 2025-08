Món ăn cuối cùng mà ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ trên trang cá nhân có gì đặc biệt?

Thông tin ông Hoàng Nam Tiến - nguyên Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, Tập đoàn FPT; Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT qua đời vào chiều ngày 31/7 khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng và tiếc thương.

Ngoài công việc và giáo dục, ông Hoàng Nam Tiến từng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về cuộc sống đời thường, đặc biệt là niềm đam mê với ẩm thực trong những ngày tháng cuối đời.

“Tại vì từ bé tôi đã được ăn ngon mà (cười). Tuổi thơ tôi gắn liền với Cầu Gỗ - con phố ngay sát Bờ Hồ, nổi tiếng với những hàng quán vang danh nhất Hà Nội thời đó. Ông nội rất chiều tôi nên những năm 70 của thế kỷ trước, những món nào là niềm mơ ước của nhiều người như: phở xào, phở bò, phở gà, chim quay… tôi đều được ông dẫn đi ăn ở những hàng ngon nhất.

Về sau, chuyện thích ăn ngon cũng do tính cách con người tôi chỉ ưa những gì chỉn chu. Ăn ngon mà, ai lại chẳng thích! (cười). Nhưng dụng tâm để thỏa mãn sở thích ấy một cách đầy quyết tâm thì không dễ ” - doanh nhân Hoàng Nam Tiến từng nói về lý do say mê ẩm thực.

Ông để lại ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng qua những bài chia sẻ về trải nghiệm ăn uống rất chân thật và gần gũi. Không phải những thức ăn đắt tiền ở nhà hàng sang trọng, mà đôi khi chỉ là món xôi bán ở sân ga.

Những bài review của ông thu hút nhiều tương tác, bình luận. Người thì lưu lại địa chỉ các quán để quyết tâm đi thử cho bằng được, người thì góp ý thêm quán mới, mong ông tiếp tục review.

Bên cạnh đó, ông còn có sở thích nấu ăn cho các con, cháu. Với ông, được nấu ăn cho con, cháu là gửi gắm tình yêu thương đặc biệt đến chúng qua hương vị của những món ăn do chính ông "thổi hồn" vào.

Món ngon mà ông Hoàng Nam Tiến yêu thích và đã từng tự làm là bún giò chìa. Đây cũng là món ngon cuối cùng mà ông chia sẻ trên trang cá nhân trước khi qua đời.

Ông ghi rõ công thức cũng như cách nấu mỗi khi chia sẻ những món ăn do ông trổ tài.

Hình ảnh món ăn cuối cùng được ông chia sẻ trước khi qua đời.

Nguồn gốc của món bún giò chìa

Bún chìa, còn gọi là bún giò chìa, là một món ăn đặc sản độc đáo của vùng Tây Nguyên, đặc biệt là tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Món ăn này nổi tiếng với hương vị thơm ngon, nguyên liệu chính là giò chìa, kết hợp với nước dùng ngọt thanh từ xương hầm. Bún chìa không chỉ gây ấn tượng bởi phần giò chìa độc đáo mà còn bởi nước dùng thanh ngọt, mang hương vị rất riêng của vùng cao nguyên.

Nhiều người thắc mắc vì sao lại gọi là “bún chìa”? Cái tên lạ lẫm này bắt nguồn từ chính nguyên liệu làm nên món bún chìa, đó là phần giò chìa. Đây là phần chân giò sau của con heo, được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo mềm nhưng vẫn có độ dai vừa phải, kèm với phần gân giòn giòn. Giò chìa sau đó được ninh nhừ để làm nước dùng cùng với xương heo hoặc xương bò, tạo nên vị ngọt tự nhiên.

Sợi bún thường dùng trong món bún chìa là loại bún tươi sợi hơi to tương tự như bún bò Huế, có độ dai và mềm vừa phải. Tô bún hoàn chỉnh sẽ có bún tươi ở dưới, đặt lên trên là miếng giò chìa “siêu to khổng lồ”, một chút hành lá, và tiết heo, gân heo dành cho ai muốn ăn “full-topping”. Thưởng thức bún chìa khi còn nóng là ngon nhất, bạn sẽ cảm nhận được nước dùng ngọt thanh, thơm nhẹ mùi mắm ruốc, giò heo vừa mềm ở phần thịt vừa có độ dai từ phần da và gân. Thêm chút ớt chưng nhà làm, hành tây, chút tiêu cay nồng và ăn kèm rau sống, rau thơm, mọi giác quan như bừng tỉnh!

