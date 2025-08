Cấp đông tôm trong tủ lạnh vẫn bị thâm đen, mất vị và cách làm dễ nhất giữ màu sắc, độ ngọt như tôm vừa mua ở chợ về

Cấp đông tôm sai cách dễ bị thâm đen, mất vị ngon?

Chị Lan hàng xóm nhà tôi sang chơi. Thấy tôi mua nhiều tôm chị bảo lần sau mua vừa ăn, chứ mua nhiều rồi cấp đông tôm bằng túi nilon hay bát thì chỉ vài ngày lấy ra tôm đã bị thâm đen, rã đông xong còn có mùi ươn. Đem nấu canh, hay hấp cũng mất đi độ ngon ngọt.

Tôi bảo chị Lan là mình sẽ không cấp đông bằng túi nilon, mà dùng vỏ chai nhựa và nước muối loãng, rồi cấp đông tôm – cả tuần vẫn không bị thâm đen, bảo quản tốt mà thịt vẫn ngọt như vừa mua ngoài chợ.

Sau đó, từ hồi dùng chai nhựa cấp đông tôm lúc nào cũng ngon như mới bắt lên.

Đầu bếp Thanh Hương (Hà Nội) chia sẻ, việc một số người cấp đông tôm trong tủ lạnh bị thâm đen, mất đi độ ngon ngọt vốn có là do:

- Do cấp đông bất ngờ, tôm dễ bị “bỏng lạnh”, protein bị biến chất, đầu tôm dễ chuyển đen.

- Bao nilông không khí lọt vào, đủ lâu tôm hấp thu mùi và oxy hóa sẽ bị giảm độ tươi, vị không còn ngọt.

- Sơ chế chưa kỹ cũng khiến tôm còn chất bẩn và nhớt, nhanh hỏng dù cấp đông.

Cấp đông tôm đúng cách trước hết phải mua tôm tươi. Ảnh internet.

Cấp đông tôm đúng cách sẽ tươi và ngọt lâu

Chọn tôm tươi ngon để cấp đông

Có nhiều cách cấp đông tôm, nhưng 2 cách này đơn giản,dễ dùng nhất. Trước hết cần chọn tôm tươi ngon:

- Mua tôm có vỏ ngoài trong suốt còn hơi mùi của nước biển chứ không tanh.

- Tôm tươi không bị bơm hóa chất thân hơi cong, căng thịt nhưng không mập mạp bất thường, các khớp vỏ trên thân tôm linh hoạt, không bị rời rạc, đầu tôm và thân tôm dính chặt với nhau chứ không rơi ra khỏi thân tôm.

Không nên mua những loại tôm:

Có mảng màu tối, hay màu sắc không đồng nhất.

Nhấc tôm lên có hiện tượng chảy nhớt, thân tôm đã uốn cong, ấn tay nhẹ và di chuyển trên vỏ tôm thấy cộm, sạn trong vỏ.

Đuôi tôm bị xòe, chân tôm đã chuyển sang màu đen, hoặc chân tôm không còn bám chặt vào phần thân là mất tươi.

Chuẩn bị cấp đông tôm

- Chọn những vỏ chai nước khoáng loại cỡ 350–500ml), rửa sạch.

- Pha sẵn nước muối loãng để làm dung dịch ngâm tôm.

– Rửa tôm sạch cát và đổ ra rổ cho ráo bớt.

- Do mua nhiều nên con tôm to nhỏ không đều, vì vậy hãy phân loại riêng. Tôm to có thể làm món tôm om, tôm luộc sả, tôm nướng mắm tỏi… Tôm nhỏ thì nấu canh, rang khế, chế biến các món đơn giản khác.

Để cấp đông tôm trong chai nhựa, hãy cho đầu tôm vào trước. Ảnh internet.

Cách cấp đông tôm đúng

Phân loại tôm xong thì chuẩn bị cho tôm vào chai nhựa. Lưu ý, cho đầu tôm vào trước để tránh bị râu tôm đâm vào tay và chứa được nhiều tôm hơn.

Khi tôm đầy chai nhựa rồi thì đổ nước muối loãng ngập tôm hoàn toàn.

Vặn nắp thật chặt để không khí không lọt vào.

Xếp lần lượt các chai tôm vào ngăn đá.

Như thế, cách cấp đông này sẽ giúp tôm không bị sốc nhiệt, không bị “bỏng lạnh” và giữ màu đẹp. Khi chế biến làm món ăn thì mở nắp, để cả chai tôm trong tủ mát, hoặc ngâm trong nước lạnh cho tan đá hoàn toàn rồi chế biến như bình thường. Cách bảo quản này giúp tôm cấp đông để cả tháng vẫn tươi màu, giữ lại vị ngọt tự nhiên, đầu và thân không bị mềm hay thâm đen.

Cấp đông tôm bằng muối và hộp nhựa giữ được độ ngọt, nhưng chỉ để 1–2 tuần kẻo tôm ngấm muối nhiều quá mất đi vị ngon. Ảnh internet.

Cấp đông tôm bằng muối và hộp nhựa thời gian ngắn

Sau khi sơ chế tôm sạch như trên thì cho tôm vào hộp nhựa có nắp.

Rắc 1 thìa muối nhỏ, lắc đều cho muối bám quanh tôm.

Đậy nắp hộp nhựa, cất vào ngăn đá.

Cách cấp đông này giữ tôm không bị thâm đen, phần thịt giữ được độ ngọt, nhưng chỉ để được 1–2 tuần kẻo tôm ngấm muối nhiều quá mất đi vị ngon.

