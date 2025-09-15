3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

3 điểm chung thường có ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc

1. Luôn tin tưởng con cái

Tôi từng xem một cuộc phỏng vấn với một cậu bé tên Triệu Khải Sâm. Khi còn học cấp ba, cậu ấy đứng cuối lớp, nhưng trong kỳ thi đại học lại đạt thành tích thứ hai toàn trường và đỗ vào Đại học Thanh Hoa.

Khi nói về sự "ngược dòng" của mình, cậu ấy chia sẻ: "Mẹ chưa bao giờ la mắng tôi vì điểm số không tốt; khi tôi hoang mang, mẹ luôn không ngừng động viên, ủng hộ và ôm tôi vào lòng. Chính sự tin tưởng vô điều kiện đó đã giúp tôi không nản lòng, không bỏ cuộc và luôn tin rằng mình có thể làm được".

Lòng tin là cơ hội để con tự trưởng thành. Ảnh minh họa

Cuốn sách Tìm mái nhà cho đứa trẻ bên trong có đề cập: Lòng tin ban đầu một khi đã có được sẽ luôn tồn tại và trở thành nguồn sức mạnh cho cả cuộc đời. Người có được lòng tin này sẽ có cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều so với người không có. Họ luôn ở trạng thái của một đứa trẻ ngập tràn ánh nắng.

Vì lo con mắc lỗi và thất bại, chúng ta thường can thiệp, thậm chí làm thay những việc lẽ ra con phải tự làm. Cách làm này dù xuất phát từ tình yêu, nhưng lại tước đi cơ hội để con khám phá thế giới, rèn luyện năng lực. Nó còn có thể gieo vào lòng con hạt giống của sự tự nghi ngờ.

Tin tưởng con cái không chỉ là sự công nhận khả năng của con, mà còn là sự tôn trọng con như một cá thể độc lập.

Lòng tin là cơ hội để con tự trưởng thành. Nó cho phép con được lựa chọn, được vấp ngã, được thất bại. Trong quá trình đó, con không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nhìn lại bản thân và trưởng thành nhanh chóng. Những đứa trẻ như vậy thường có nội tâm mạnh mẽ, tính độc lập cao, làm việc có tổ chức và rất đáng tin cậy.

2. Chịu khó đưa con ra ngoài khám phá thế giới

Khám phá thế giới là một quá trình làm phong phú thêm cuộc đời và tâm hồn. Một đứa trẻ từng trải không chỉ có tầm nhìn rộng mở, mà còn có chiều sâu và độ dày trong tư tưởng.

Nhà văn Tam Mao từng nói: "Đọc sách nhiều, dung mạo tự nhiên sẽ thay đổi. Nhiều lúc, bạn có thể nghĩ rằng những cuốn sách đã đọc đều đã trở thành mây khói, không còn trong ký ức, nhưng thực ra chúng vẫn tiềm ẩn trong khí chất, trong lời nói, trong sự rộng lượng của tâm hồn, và tất nhiên cũng có thể thể hiện trong cuộc sống và chữ viết".

Sách là tinh hoa của những người thông thái. Một đứa trẻ thích đọc sách sẽ không ngừng đối thoại với những chuyên gia, những người ưu tú trong nhiều lĩnh vực. Nhận thức của chúng liên tục được làm mới, tư duy và tầm nhìn được mở rộng, suy nghĩ ngày càng sâu sắc.

Những gia đình có con cái xuất sắc thường đưa con đi du lịch trong khả năng của mình. Những cảnh quan, con người và môi trường khác nhau sẽ mang đến cho trẻ những trải nghiệm phong phú hơn, giúp nâng cao thế giới quan và giá trị quan của chúng. Quá trình khám phá thế giới sẽ dần dần bồi đắp nhân cách của trẻ.

Hãy đưa con đến với thiên nhiên, để con tiếp xúc gần gũi với tự nhiên, cảm nhận phép màu của sự sống và bí ẩn của vạn vật.

Hãy đưa con đến bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, để chúng cảm nhận chiều sâu của nền văn minh trong dòng chảy lịch sử, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật, từ đó khơi dậy sự tò mò, lòng hiếu học, bồi dưỡng gu thẩm mỹ và những giá trị nhân văn.

Hãy để con giao lưu, tiếp xúc với những người có hoàn cảnh khác nhau, trải nghiệm các lối sống và phong tục văn hóa khác nhau. Những trải nghiệm này có thể tăng cường trách nhiệm xã hội, bồi dưỡng sự đồng cảm và khả năng thích nghi của trẻ, đặt nền móng vững chắc để con hòa nhập với xã hội trong tương lai.

Tại sao có những đứa trẻ ăn nói trôi chảy, có tư duy và logic, đối nhân xử thế điềm đạm, chững chạc? Đó là vì gia đình chúng không giam hãm chúng bên bàn học, trong các lớp học thêm, mà cố gắng để con được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cả về thể chất lẫn tinh thần, từ đó nâng cao nhận thức của bản thân.

3. Thường xuyên trò chuyện với con cái

Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Harvard và Đại học Pennsylvania đã cùng nhau tiến hành một nghiên cứu theo dõi hơn 30 trẻ em từ 4-6 tuổi và phát hiện ra rằng những đứa trẻ thường xuyên trò chuyện với cha mẹ thường có khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, bất kể gia đình thuộc tầng lớp nào, cha mẹ có trình độ học vấn ra sao, chỉ cần trẻ thường xuyên trò chuyện với cha mẹ, vùng não liên quan đến ngôn ngữ sẽ hoạt động mạnh hơn, não bộ sẽ năng động hơn và khi lớn lên, điểm thi của chúng thường cao hơn.

Thường xuyên trò chuyện giúp con cái gần gũi với cha mẹ hơn. Ảnh minh họa

Một đứa trẻ thường xuyên giao tiếp với cha mẹ sẽ nhận được sự phản hồi kịp thời về mặt cảm xúc, những thắc mắc được giải đáp, những cảm xúc được thấu hiểu. Những đứa trẻ này luôn cảm thấy được thỏa mãn và giải tỏa về mặt tinh thần. Biểu hiện bên ngoài là chúng có tính cách cởi mở và cảm xúc ổn định hơn, điều này rất có lợi cho sự phát triển nhân cách của trẻ trong tương lai.

Trẻ rất thích những khoảnh khắc trò chuyện cùng cha mẹ. Dù đó chỉ là những cuộc tán gẫu vu vơ, không đầu không cuối, sự đồng hành và lắng nghe của cha mẹ cũng sẽ khiến trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, được coi trọng. Đây là những khoảnh khắc ấm áp trong lòng trẻ, khiến chúng càng muốn gần gũi với cha mẹ hơn, từ đó xây dựng một nền móng vững chắc cho mối quan hệ gia đình.

Điểm chung tuyệt vời của những gia đình nuôi dạy con xuất sắc

Tin tưởng con cái là trao cho chúng động lực nội tại để tiến về phía trước.

Đưa con ra ngoài khám phá thế giới là mở ra cho chúng một cánh cửa đến với thế giới rộng lớn.

Và trò chuyện với con là xây dựng một cây cầu kết nối tâm hồn. Ba luồng ánh sáng ấm áp và rực rỡ này hòa quyện vào nhau, soi sáng con đường phía trước của trẻ.

Ảnh minh họa

Khi cha mẹ lấy lòng tin làm nền tảng, khuyến khích con dũng cảm khám phá những điều chưa biết; lấy trải nghiệm làm bút vẽ, dẫn dắt con phác họa bức tranh cuộc đời đầy màu sắc; dùng sự giao tiếp chân thành làm cầu nối, bước vào thế giới nội tâm của con, trẻ nhất định sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình trong tình yêu và sự nuôi dưỡng đó, viết nên những chương huy hoàng cho cuộc đời mình.

Đây chính là mục tiêu cuối cùng và mong ước tuyệt vời nhất của mỗi gia đình trong việc nuôi dạy con cái.

Theo Abolouwang