3 điều dễ khiến một người mất phúc vận, càng sớm tránh xa càng tốt

Thứ sáu, 11:59 04/09/2026 | Gia đình
Tường Vy
Tường Vy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có những cám dỗ tưởng mang lại hạnh phúc, tiền bạc hay sự thỏa mãn nhưng cuối cùng lại khiến con người đánh mất phúc vận và những giá trị quan trọng.

Phúc vận không chỉ nằm ở tiền bạc hay thành công mà còn đến từ cách đối nhân xử thế. Biết khiêm tốn, trân trọng người khác và không ngừng hoàn thiện bản thân mới giúp cuộc sống lâu dài bình an, thuận lợi.

Muốn cuộc sống bình an, thuận lợi, hãy tránh xa 3 điều sau.

3 điều dễ khiến một người mất phúc vận, càng sớm tránh xa càng tốt - Ảnh 1.
3 điều dễ khiến một người mất phúc vận, càng sớm tránh xa càng tốt - Ảnh 1.Về già, có 3 thứ càng khoe càng dễ mất phúc

GĐXH - Càng về già, nhiều người càng hiểu rằng bình yên quý hơn hơn thua, cuộc sống có đủ đầy đến đâu, cũng có 3 điều càng nên giữ kín, không khoe khoang hay tự đắc.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Về già mới thấm, nên cho con tiền vào 2 thời điểm này: Cho sai vừa mất tiền vừa sứt mẻ tình cảm

Về già mới thấm, nên cho con tiền vào 2 thời điểm này: Cho sai vừa mất tiền vừa sứt mẻ tình cảm

Gia đình -

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ cả đời chắt chiu, làm lụng cũng chỉ với suy nghĩ đơn giản: tất cả rồi cũng để lại cho con. Thấy con cái mua nhà thiếu tiền, nuôi con nhỏ tốn kém hay trầy trật trong công việc, không ít người sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm, thậm chí hy sinh cả khoản tiền dưỡng già để gánh vác cùng con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.