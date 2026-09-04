3 điều dễ khiến một người mất phúc vận, càng sớm tránh xa càng tốt
GĐXH - Có những cám dỗ tưởng mang lại hạnh phúc, tiền bạc hay sự thỏa mãn nhưng cuối cùng lại khiến con người đánh mất phúc vận và những giá trị quan trọng.
Phúc vận không chỉ nằm ở tiền bạc hay thành công mà còn đến từ cách đối nhân xử thế. Biết khiêm tốn, trân trọng người khác và không ngừng hoàn thiện bản thân mới giúp cuộc sống lâu dài bình an, thuận lợi.
Muốn cuộc sống bình an, thuận lợi, hãy tránh xa 3 điều sau.
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