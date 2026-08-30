Càng về già càng phải giấu kỹ 3 thứ, lộ ra dễ tự chuốc phiền

Chủ nhật, 18:58 30/08/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Về già, có những điều tưởng chỉ là chia sẻ bình thường nhưng nếu tiết lộ quá nhiều, bản thân có thể tự chuốc thêm phiền muộn.

Tuổi già cần nhất là sự bình thản và tự chủ. Có bệnh thì chăm sóc, có tiền thì giữ kín, có nỗi buồn thì biết chia sẻ đúng người, đúng lúc. Biết điều gì nên nói, điều gì nên giữ lại cũng chính là cách bảo vệ cuộc sống của mình.

Càng về già, càng kín đáo, càng tự chủ, cuộc sống càng dễ nhẹ nhàng và an nhiên.

Càng về già càng phải giấu kỹ 3 thứ, lộ ra dễ tự chuốc phiền - Ảnh 1.

Càng về già càng phải giấu kỹ 3 thứ, lộ ra dễ tự chuốc phiền - Ảnh 1.Tuổi trẻ âm thầm vun vén, 3 con giáp về già nhận 'quả ngọt' từ con cái

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