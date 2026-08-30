Càng về già càng phải giấu kỹ 3 thứ, lộ ra dễ tự chuốc phiền

Tuổi già cần nhất là sự bình thản và tự chủ. Có bệnh thì chăm sóc, có tiền thì giữ kín, có nỗi buồn thì biết chia sẻ đúng người, đúng lúc. Biết điều gì nên nói, điều gì nên giữ lại cũng chính là cách bảo vệ cuộc sống của mình.

Càng về già, càng kín đáo, càng tự chủ, cuộc sống càng dễ nhẹ nhàng và an nhiên.