Bị hỏi lương bao nhiêu, đừng vội nói con số: Người EQ cao làm 3 điều này

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Một câu hỏi tưởng vô tư nhưng có thể khiến bạn khó xử. Thay vì nói chính xác thu nhập, hãy thử 3 cách ứng xử này để vừa lịch sự vừa giữ được ranh giới riêng tư.

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Bị hỏi lương bao nhiêu, đừng vội nói con số: Người EQ cao làm 3 điều này - Ảnh 2.Đừng vô tình mất điểm khi đến nhà người khác tháng 7 âm lịch: Người EQ cao tránh 5 điều này

GĐXH - Tháng 7 âm lịch là thời điểm nhiều gia đình Việt chú ý hơn đến phong tục và cách ứng xử. Khi đến nhà người khác, người EQ cao thường đặc biệt tinh tế trong lời nói, trang phục và hành động để tránh khiến gia chủ khó xử.

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