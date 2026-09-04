Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão, cụ bà chọn cách này để tuổi già bớt cô đơn

Cô đơn ở người cao tuổi không chỉ là cảm giác nhất thời mà còn có thể trở thành vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu và trường hợp thực tế cho thấy người già sống một mình dễ rơi vào trầm cảm, mất ngủ cũng như suy giảm chất lượng sống khi thiếu sự kết nối với những người xung quanh, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Bởi vậy, cụ bà U70 dưới đây đã quyết định tìm một người đồng hành để cùng nhau tận hưởng cuộc sống tuổi già.

Tuổi già đủ đầy nhưng thiếu người bầu bạn

Bà Chu, 63 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc). Chồng qua đời từ sớm, các con đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng nên bà sống một mình nhiều năm.

Các con vẫn quan tâm đến mẹ nhưng vì bận rộn với công việc và gia đình riêng nên không thể thường xuyên ở bên. Căn nhà vốn rộng rãi dần trở nên vắng vẻ, khiến bà Chu nhiều lúc cảm thấy cô đơn.

Điều khiến người phụ nữ này lo lắng nhất không phải tiền bạc mà là viễn cảnh phải sống một mình trong những năm tháng cuối đời.

Bà từng nghĩ đến chuyện sống cùng con hoặc vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, sau cùng, bà nhận ra điều mình thực sự cần là một người có thể đồng hành, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau.

Con cái trưởng thành, có gia đình và trách nhiệm riêng là điều tự nhiên. Cha mẹ không nên coi việc được con chăm sóc là cách duy nhất để có một tuổi già hạnh phúc. Ảnh minh họa

Không kết hôn, chỉ cần hai người cùng dựa vào nhau

Bà Chu muốn tìm một người đàn ông có thể cùng mình trải qua tuổi già nhưng không có ý định kết hôn.

Theo bà, khi hai người đến với nhau ở tuổi này, vấn đề tình cảm không nhất thiết phải gắn với giấy đăng ký kết hôn. Bà lo rằng nếu kết hôn, những câu chuyện liên quan đến tiền bạc, tài sản hoặc con cái hai bên có thể trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.

Điều bà cần đơn giản hơn nhiều: Hai người hiểu hoàn cảnh của nhau, tự nguyện ở bên và cùng chăm sóc nhau.

Bản thân bà Chu cũng có nền tảng tài chính khá vững vàng. Mỗi tháng, bà nhận khoảng 5.000 NDT tiền lương hưu, tương đương khoảng 19,4 triệu đồng. Khoản tiền này đủ để bà trang trải sinh hoạt, đồng thời vẫn có thể tiết kiệm một phần.

Không chỉ có thu nhập ổn định, bà còn sở hữu 2 căn nhà rộng rãi, là thành quả tích lũy sau nhiều năm làm việc. Vì vậy, bà không tìm bạn đời vì tiền bạc hay mong đối phương chu cấp cho mình.

4 điều bà mong muốn ở người đồng hành

Điều đầu tiên bà Chu coi trọng là người đàn ông phải biết làm việc nhà.

Ở tuổi này, bà không muốn bắt đầu một mối quan hệ mà một người phải chăm sóc, phục vụ người còn lại. Theo bà, nếu đã quyết định sống cùng nhau thì cả hai phải biết chia sẻ từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống.

Thứ hai là sức khỏe. Bà mong người đồng hành có thể trạng tốt, biết chăm sóc bản thân và có ý thức giữ gìn sức khỏe. Bởi khi bước vào tuổi già, sức khỏe mới là nền tảng để hai người có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

Thứ ba, bà muốn đối phương có nền tảng tài chính tương đối ổn định. Bà không cần một người giàu có, nhưng cho rằng hai người nên tự chủ về kinh tế để tránh những áp lực không đáng có.

Quan trọng nhất, bà Chu mong người đồng hành không quá vướng bận chuyện chăm cháu hay lo liệu mọi việc cho con cái.

Trước đây, bà từng dành nhiều thời gian chăm sóc con và các cháu. Nhưng giờ đây, bà muốn cuộc sống của mình bước sang một giai đoạn khác: nghỉ ngơi, đi đây đó, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những ngày tháng bình yên.

Bà cũng mong người đồng hành có suy nghĩ tương tự, để cả hai không phải tiếp tục gánh trách nhiệm của con cái lên vai mình.

Tuổi già không nhất thiết phải dựa vào con

Bà Chu hiểu rằng nếu hai người quyết định sống cùng nhau, chuyện con cái hai bên cũng có thể trở thành vấn đề nhạy cảm. Vì vậy, bà muốn giữ một khoảng cách phù hợp với gia đình của đối phương, tránh can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau.

Quan điểm của bà nhận được nhiều sự đồng tình. Nhiều người cho rằng, khi bước vào tuổi già, cha mẹ cũng cần có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình.

Con cái trưởng thành, có gia đình và trách nhiệm riêng là điều tự nhiên. Cha mẹ không nên coi việc được con chăm sóc là cách duy nhất để có một tuổi già hạnh phúc.

Điều quan trọng hơn là mỗi người cần chuẩn bị cho mình sức khỏe, tài chính và một đời sống tinh thần phong phú.

Như bà Chu, thay vì chờ con cái sắp xếp cuộc sống, bà chủ động tìm kiếm một người đồng hành phù hợp. Không cần quá giàu có, cũng chẳng nhất thiết phải có một danh phận, chỉ cần hai người biết yêu thương, tôn trọng và chia sẻ.

Có lẽ, một tuổi già an yên không nằm ở việc sống cùng ai, mà ở việc bản thân có đủ chủ động để lựa chọn cách mình muốn sống.

Cô đơn tuổi già: Mối nguy đối với sức khỏe tinh thần người cao tuổi

Các nghiên cứu tại nhiều quốc gia phát triển cho thấy, khoảng 1/3 người cao tuổi đang phải đối mặt với cảm giác cô đơn. Tỷ lệ này còn cao hơn ở những người mắc các bệnh lý mạn tính như tim mạch, lo âu, sa sút trí tuệ hoặc trầm cảm.

Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, cô đơn ở người cao tuổi không còn đơn thuần là một trạng thái cảm xúc mà đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm và can thiệp sớm, theo báo Nhân Dân.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng cô đơn và sống một mình là một. Thực tế, cô đơn là cảm nhận mang tính chủ quan khi một người cảm thấy thiếu hụt những kết nối xã hội hoặc tình cảm có ý nghĩa.

Một người sống một mình nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ bạn bè, thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng và cảm thấy bản thân có giá trị chưa chắc đã cô đơn. Ngược lại, có những người sống trong gia đình đông đúc, quây quần cùng con cháu nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng, không được lắng nghe hay chia sẻ. Đó mới là biểu hiện của sự cô đơn thực sự.

Các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần đặc biệt lưu ý khi người cao tuổi xuất hiện những thay đổi như: ít ra khỏi nhà; giảm giao tiếp với bạn bè, hàng xóm; từ bỏ những sở thích từng yêu thích; thường xuyên ngồi một mình hoặc né tránh các cuộc gọi.

Về cảm xúc, cần chú ý người cao tuổi có dấu hiệu buồn bã kéo dài, dễ tủi thân hoặc khóc, cáu gắt, nhạy cảm quá mức, thường xuyên cảm thấy bị bỏ rơi.

Người già hay phàn nàn, trách móc con cháu; ngại chia sẻ ý kiến; thường xuyên nói những câu như: "Tôi là gánh nặng", "Tôi không còn giá trị".

Về thể chất, người cao tuổi có biểu hiện mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc; chán ăn, ăn không ngon; sụt cân không rõ nguyên nhân; đau đầu, đau nhức cơ thể kéo dài dù không phát hiện bệnh lý thực thể.

Theo các chuyên gia, đây có thể là những dấu hiệu sớm của tình trạng cô đơn kéo dài hoặc trầm cảm ở người cao tuổi. Việc nhận biết sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tinh thần cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.