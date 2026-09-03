3 người ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ anh chị em, nhiều người không ngờ

Vì sao anh chị em càng lớn càng dễ trở nên xa cách?

Tình cảm anh chị em vốn được hình thành từ những năm tháng cùng lớn lên dưới một mái nhà, nhưng khi trưởng thành, mỗi người lại có công việc, gia đình và những mối quan hệ riêng. Vì thế, không ít anh chị em từng rất thân thiết lại dần trở nên xa cách. Khoảng cách ấy đôi khi không bắt đầu từ một biến cố lớn mà âm thầm hình thành qua những thay đổi trong cách sống, suy nghĩ và cách mỗi người dành thời gian cho gia đình.

Đáng chú ý, có 3 người có thể tác động sâu sắc đến mối quan hệ anh chị em. Bạn bè thân thiết có thể ảnh hưởng đến quan điểm sống và cách một người nhìn nhận tình thân. Chính bản thân mỗi người với tính cách, sự cố chấp, ích kỷ hay khả năng bao dung cũng quyết định rất lớn đến việc một mối quan hệ được duy trì hay rạn nứt. Bên cạnh đó, người vợ hoặc chồng cũng có thể tác động đến cách một người giữ liên hệ với anh chị em, đặc biệt khi những khác biệt về quan điểm, tiền bạc hoặc trách nhiệm gia đình xuất hiện.

Muốn giữ tình cảm anh chị em bền lâu, mỗi người cần biết trân trọng mối quan hệ đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ. Những bất đồng trong gia đình là điều khó tránh khỏi, nhưng thay vì cố chứng minh ai đúng ai sai, anh chị em có thể lựa chọn lắng nghe, bao dung và chủ động hóa giải hiểu lầm. Bởi khi trưởng thành, mỗi người có thể xây dựng một cuộc sống riêng, nhưng tình thân giữa những người từng cùng nhau lớn lên vẫn là điều đáng được gìn giữ và vun đắp.