Tưởng mạnh mẽ, hóa ra mong manh: 5 cung hoàng đạo dễ tổn thương hơn bạn nghĩ

Những cung hoàng đạo này mang trong mình một thế giới nội tâm phong phú, đầy nhạy cảm và dễ rung động. Họ thường che giấu đi những cảm xúc yếu đuối, tổn thương để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy là một trái tim ấm áp và lòng trắc ẩn vô bờ, luôn sẵn sàng yêu thương và che chở cho những người họ trân quý, theo Tạp chí Phái đẹp.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Mạnh mẽ bên ngoài, mong manh bên trong

Bạch Dương thường được biết đến với sự tự tin, thẳng thắn và tinh thần không ngại đối đầu với thử thách. Họ thích trở thành người chủ động, luôn muốn chứng minh năng lực và hiếm khi để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Thế nhưng sâu bên trong, Bạch Dương lại khá nhạy cảm với những lời đánh giá. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đôi khi là sự tự ti mà họ cố gắng che giấu. Khi cảm thấy bị nghi ngờ hoặc chỉ trích, Bạch Dương có thể phản ứng gay gắt như một cách bảo vệ lòng tự trọng.

Là cung đầu tiên của vòng Hoàng đạo, Bạch Dương vẫn giữ nét hồn nhiên và đôi khi có phần trẻ con. Họ khao khát được yêu thương, trân trọng nhưng lại không dễ dàng thừa nhận nhu cầu ấy.

Cảm xúc thật của Bạch Dương thường khó giấu lâu, bởi dù cố tỏ ra cứng rắn đến đâu, ánh mắt và nét mặt vẫn có thể vô tình tiết lộ tâm trạng của họ.

Sâu bên trong, Bạch Dương lại khá nhạy cảm với những lời đánh giá. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đôi khi là sự tự ti mà họ cố gắng che giấu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Kiêu hãnh nhưng có trái tim rất mềm

Sư Tử luôn mang đến cảm giác nổi bật, tự tin và đầy sức sống. Họ thích được công nhận, không ngại thể hiện bản thân và thường trở thành tâm điểm trong những cuộc gặp gỡ.

Sự mạnh mẽ ấy đôi khi khiến người khác nghĩ rằng Sư Tử chẳng mấy khi biết buồn hay yếu lòng. Nhưng thực tế, đây lại là cung hoàng đạo có trái tim rất ấm áp.

Sư Tử sống tình cảm với những người họ yêu quý. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, bảo vệ người thân và chia sẻ những điều tốt đẹp với những người xung quanh. Khi một người họ trân trọng gặp khó khăn, Sư Tử thường không đứng ngoài cuộc.

Chính vì đặt nhiều tình cảm vào các mối quan hệ, họ cũng dễ tổn thương khi cảm thấy mình không được trân trọng. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh khiến Sư Tử thường chọn cách giấu nỗi buồn thay vì thừa nhận rằng mình đang đau lòng.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Càng lạnh lùng càng cần được thấu hiểu

Bọ Cạp thường tạo cho người khác cảm giác bí ẩn, lạnh lùng và khó tiếp cận. Họ có trực giác tốt, nhạy bén với cảm xúc của người khác nhưng lại rất kín tiếng về chính mình.

Sự cảnh giác của Bọ Cạp không hoàn toàn bắt nguồn từ tính đa nghi. Một phần trong đó là nhu cầu tự bảo vệ. Họ hiểu rằng khi đã mở lòng, mình có thể trao đi rất nhiều tình cảm, vì vậy Bọ Cạp thường thận trọng trước khi thực sự tin tưởng một ai.

Đằng sau vẻ ngoài xa cách ấy lại là một trái tim sâu sắc và giàu tình cảm. Khi đã coi ai đó là người quan trọng, Bọ Cạp có thể dành cho họ sự trung thành đáng kinh ngạc, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để bảo vệ người mình yêu thương.

Bởi vậy, đừng vội cho rằng một Bọ Cạp ít nói là người vô tâm. Đôi khi, sự im lặng của họ chỉ là cách che giấu một thế giới cảm xúc rất sâu bên trong.

Với Cự Giải, sự dè dặt không đồng nghĩa với vô tâm. Trái lại, họ thường nhạy cảm đến mức dễ suy nghĩ nhiều và tổn thương bởi những điều người khác cho là rất nhỏ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Lớp vỏ cứng cáp che giấu trái tim nhạy cảm

Cự Giải thường được ví như một chú cua với lớp vỏ cứng bên ngoài nhưng phần thân mềm mại bên trong. Hình ảnh này cũng phần nào phản ánh thế giới nội tâm của cung hoàng đạo thuộc nhóm Nước này.

Cự Giải nổi tiếng là cung hoàng đạo giàu cảm xúc. Họ quan tâm đến người khác bằng sự chân thành nên cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi cách người khác đối xử với mình. Chỉ cần đối phương bớt nhiệt tình, trả lời ngắn hơn thường ngày hoặc quên một lời hứa nhỏ, Cự Giải đã có thể bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm gì sai hay không, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Tuy nhiên, họ không phải kiểu người sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư với bất kỳ ai. Trước đám đông, Cự Giải có thể tỏ ra bình thản, thậm chí lạnh lùng. Nhưng khi trở về không gian riêng hoặc ở cạnh người mình thực sự tin tưởng, những cảm xúc được kìm nén lâu ngày mới có cơ hội bộc lộ.

Với Cự Giải, sự dè dặt không đồng nghĩa với vô tâm. Trái lại, họ thường nhạy cảm đến mức dễ suy nghĩ nhiều và tổn thương bởi những điều người khác cho là rất nhỏ.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lý trí bao nhiêu, bên trong càng nhiều tâm tư

Ma Kết nổi tiếng là cung hoàng đạo thực tế, kiên định và có trách nhiệm. Họ thường đặt mục tiêu rõ ràng, chăm chỉ làm việc và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn.

Trong mắt nhiều người, Ma Kết giống như một người luôn biết mình muốn gì và đủ mạnh mẽ để tự giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sự thật có thể mềm mại hơn nhiều.

Ma Kết thường đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân. Họ dễ tự trách khi chưa đạt được mục tiêu, luôn muốn mình làm tốt hơn và đôi khi nghiêm khắc với chính mình hơn bất kỳ ai khác.

Điều đáng nói là Ma Kết không giỏi bộc lộ cảm xúc. Họ hiếm khi nói những lời ngọt ngào nhưng lại thường thể hiện tình cảm bằng hành động. Có thể đó là âm thầm giải quyết một vấn đề cho người thân, giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn hoặc lặng lẽ làm những điều tốt đẹp mà không cần được ghi nhận.

Vì thế, vẻ ngoài lạnh lùng của Ma Kết đôi khi chỉ là cách họ giữ cho những cảm xúc nhạy cảm nhất của mình được an toàn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.