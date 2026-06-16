3 giờ sinh Âm lịch báo hiệu đứa trẻ mang mệnh phú quý, tương lai cha mẹ hưởng phúc
GĐXH - Những em bé sinh vào các khung giờ Âm lịch này thường sở hữu tố chất nổi bật, dễ gặp cơ hội tốt trong học tập, công việc và cuộc sống khi trưởng thành.
Trẻ sinh giờ Dần Âm lịch (03:00 - 05:00): Bản lĩnh, tự lập, tương lai rộng mở
Theo tử vi, giờ Dần Âm lịch kéo dài từ 03:00 đến 05:00 sáng. Trẻ sinh vào giờ sinh Âm lịch này thường có thể chất tốt, sức khỏe ổn định và ít đau ốm từ khi còn nhỏ.
Không chỉ vậy, các em còn được nhận xét là sống tình cảm, biết yêu thương và quan tâm đến gia đình. Trong học tập, trẻ sinh giờ Dần Âm lịch thường chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu.
Khi trưởng thành, người có giờ sinh Âm lịch này thường giàu khát vọng, không muốn bằng lòng với hiện tại mà luôn tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn.
Chính vì vậy, nhiều người sinh giờ Dần Âm lịch có xu hướng lập nghiệp xa quê hương để khẳng định bản thân.
Khả năng thích nghi nhanh cùng tinh thần tự lập giúp họ vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống.
Nhờ sự cố gắng không ngừng, họ có thể xây dựng sự nghiệp vững vàng và mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình.
Trẻ sinh giờ Ngọ Âm lịch (11:00 - 13:00): Năng động, gặp nhiều quý nhân
Giờ Ngọ Âm lịch là khoảng thời gian từ 11:00 đến 13:00. Những đứa trẻ có giờ sinh Âm lịch này thường mang tính cách cởi mở, mạnh mẽ và thích giao lưu kết bạn.
Ngay từ nhỏ, các em đã thể hiện sự hoạt bát, nhanh nhẹn và dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh. Đây cũng là lợi thế giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.
Theo tử vi, người sinh giờ Ngọ Âm lịch thường có vận quý nhân khá vượng. Trong những thời điểm khó khăn, họ dễ gặp được người sẵn sàng hỗ trợ hoặc chỉ dẫn đúng hướng.
Nhờ năng lực và sự quyết đoán của bản thân, họ có cơ hội đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công việc. Không chỉ thuận lợi về sự nghiệp, người có giờ sinh Âm lịch này còn được cho là sở hữu đường tình duyên khá hanh thông.
Khi trưởng thành, họ dễ tìm được người bạn đời phù hợp, cùng nhau xây dựng tổ ấm bền vững và hạnh phúc, khiến cha mẹ yên tâm và tự hào.
Trẻ sinh giờ Tỵ Âm lịch (09:00 - 11:00): Thông minh, học hành xuất sắc
Giờ Tỵ Âm lịch kéo dài từ 09:00 đến 11:00, là khoảng thời gian ánh nắng trở nên rực rỡ và tràn đầy năng lượng.
Theo quan niệm tử vi, trẻ sinh vào giờ sinh Âm lịch này thường sở hữu tư duy nhạy bén và khả năng học hỏi nổi bật.
Trong quá trình học tập, các em thường tiếp thu kiến thức nhanh, có tinh thần tự giác cao và ít khiến cha mẹ phải lo lắng về kết quả học hành. Nhiều người sinh giờ Tỵ Âm lịch xem việc học là niềm yêu thích thay vì nghĩa vụ bắt buộc.
Nhờ nền tảng kiến thức vững chắc cùng khả năng tích lũy kinh nghiệm tốt, họ dễ tạo dựng lợi thế khi bước vào đời.
Dù lựa chọn con đường làm công ăn lương hay kinh doanh, người có giờ sinh Âm lịch này đều có cơ hội đạt được những thành quả đáng ghi nhận.
Sự chăm chỉ, lý trí và ý chí vươn lên giúp họ từng bước chạm tới mục tiêu đã đặt ra. Vì thế, nhiều người tin rằng trẻ sinh vào giờ Tỵ Âm lịch không chỉ có tương lai rộng mở mà còn mang đến nhiều niềm vui, phúc khí cho gia đình.
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