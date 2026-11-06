3 loại đồ uống có hàm lượng vitamin C cao hơn nước cam

Nước cam thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến các loại đồ uống giàu vitamin C. Một khẩu phần khoảng 180 ml nước cam có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C hằng ngày. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn cung cấp vitamin C duy nhất, một số loại nước trái cây khác còn có hàm lượng dưỡng chất này cao hơn.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, tăng khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật và tham gia sản xuất collagen. Đây là loại protein cần thiết để duy trì cấu trúc của da, mạch máu, xương và các mô liên kết.

Vì vitamin C là vitamin tan trong nước và không được dự trữ lâu trong cơ thể, chúng ta cần bổ sung dưỡng chất này hằng ngày thông qua chế độ ăn uống. Uống một cốc nước ép mỗi ngày có thể góp phần đáp ứng phần nào nhu cầu vitamin C của cơ thể.

1. Nước ép cà chua

Nước ép cà chua là một trong những lựa chọn giàu vitamin C, dù không nổi bật bằng một số loại nước ép trái cây khác nhưng rẻ tiền và dễ kiếm. Mỗi cốc nước ép cà chua có thể cung cấp khoảng 112 mg vitamin C, đáp ứng hơn 100% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của người trưởng thành.

Ngoài vitamin C, nước ép cà chua còn chứa kali và lycopene. Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp và duy trì huyết áp bình thường. Trong khi đó, lycopene là chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Nước ép cà chua có thể dùng trực tiếp hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo thành thức uống giải khát. Tuy nhiên, người có bệnh lý cần kiểm soát lượng muối, đặc biệt là người bị tăng huyết áp, nên chú ý đến hàm lượng natri trên nhãn sản phẩm vì một số loại nước ép cà chua đóng hộp chứa khá nhiều muối.

2. Nước ép dứa

Một cốc nước ép dứa có thể cung cấp khoảng 110 mg vitamin C. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin C không giống nhau ở tất cả sản phẩm, bởi không phải loại nước ép dứa nào cũng được tăng cường vitamin C. Vì vậy, nên kiểm tra thông tin dinh dưỡng trên bao bì trước khi lựa chọn.

Bên cạnh vitamin C, nước ép dứa còn cung cấp mangan - khoáng chất vi lượng tham gia vào quá trình chuyển hóa và duy trì sức khỏe xương. Thức uống này cũng chứa bromelain, nhóm enzyme có trong dứa, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tiêu hóa.

Nước ép dứa cung cấp vitamin C và nhiều chất dinh dưỡng khác. Ảnh: MT.

Với vị ngọt chua tự nhiên, nước ép dứa có thể dùng riêng hoặc kết hợp trong sinh tố, nước sốt và các món ăn. Nên ưu tiên nước ép nguyên chất, không thêm quá nhiều đường để hạn chế lượng đường bổ sung.

3. Nước ép bưởi

Khoảng 240 ml nước ép bưởi cung cấp 101 mg vitamin C, là một lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung dưỡng chất này ngoài nước cam.

Nước ép bưởi còn chứa kali và flavonoid - nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Những hợp chất này được quan tâm nhờ vai trò tiềm năng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm tác động của stress oxy hóa đối với cơ thể.

Có thể uống nước ép bưởi trực tiếp, kết hợp với sinh tố hoặc dùng làm nguyên liệu pha nước sốt salad.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm thuốc điều trị cholesterol, thuốc hạ huyết áp và thuốc ức chế miễn dịch. Thành phần trong bưởi có thể ức chế enzyme tham gia chuyển hóa thuốc, khiến nồng độ thuốc trong máu tăng lên và làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn. Người đang sử dụng thuốc theo đơn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi uống nước ép bưởi.

4. Một số cách khác để bổ sung vitamin C

Ngoài nước ép, có thể tăng cường vitamin C thông qua nhiều loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày:

Bổ sung rau củ và trái cây: Ớt chuông, bông cải xanh, kiwi, dâu tây và các loại trái cây họ cam quýt đều là nguồn vitamin C tốt. Có thể thêm ớt chuông, bông cải xanh vào món salad, súp hoặc món hầm; vắt thêm nước chanh vào món ăn cũng là cách đơn giản để tăng lượng vitamin C.

Ớt chuông, bông cải xanh, kiwi, dâu tây và các loại trái cây họ cam quýt đều là nguồn vitamin C tốt. Có thể thêm ớt chuông, bông cải xanh vào món salad, súp hoặc món hầm; vắt thêm nước chanh vào món ăn cũng là cách đơn giản để tăng lượng vitamin C. Lựa chọn đồ uống bổ sung vitamin: Một số loại bột điện giải và đồ uống tăng cường vi chất có bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, cần đọc kỹ nhãn thành phần để kiểm soát lượng đường bổ sung. Những sản phẩm này không nhất thiết cần thiết nếu chế độ ăn hằng ngày đã cung cấp đủ vitamin C và các chất điện giải.

Nước cam không phải lựa chọn duy nhất để bổ sung vitamin C. Việc đa dạng hóa rau củ, trái cây và đồ uống trong chế độ ăn sẽ giúp cơ thể nhận được dưỡng chất cần thiết. Nên ưu tiên thực phẩm tươi, nước ép không thêm đường và sử dụng với lượng phù hợp thay vì phụ thuộc vào một loại đồ uống.