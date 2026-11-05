Nữ hành khách 64 tuổi tăng huyết áp, chóng mặt trên máy bay được bác sĩ hỗ trợ kịp thời

Nữ hành khách bất ngờ chóng mặt, buồn nôn giữa chuyến bay

Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19 giờ 50 phút ngày 2/11, từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM. Sau khoảng 15 phút bay, một nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện biểu hiện run tay chân, chóng mặt và buồn nôn.

Tiếp viên hàng không nhanh chóng đến hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, các triệu chứng của hành khách vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn sau đó phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.

Ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế, BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai – Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất – nhanh chóng đến hỗ trợ. Cùng tham gia còn có 4 bác sĩ của một bệnh viện khác. Khi biết bác sĩ Bé Hai có chuyên môn tim mạch, các đồng nghiệp đã phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí tình trạng của hành khách.

BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất hỗ trợ người bệnh trên chuyến bay VN1415. Ảnh: BVCC

Bác sĩ hỗ trợ, huyết áp người bệnh dần ổn định

Qua kiểm tra, huyết áp của nữ hành khách ở mức 160/90 mmHg. Bác sĩ Bé Hai cho biết người bệnh bị tăng huyết áp, kèm theo các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn.

Trong quá trình hỗ trợ, bác sĩ vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng thuốc và tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng hành khách cải thiện, cảm giác chóng mặt giảm và sức khỏe dần ổn định.

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng người bệnh cùng quá trình hỗ trợ trên chuyến bay được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Bác sĩ khuyến cáo người tăng huyết áp lưu ý trước chuyến bay

Từ trường hợp trên, BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai lưu ý, người mắc bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, thường xuyên theo dõi huyết áp và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay. Theo bác sĩ, sự thay đổi áp suất có thể làm tăng huyết áp.

Sự việc cũng được một hành khách trên chuyến bay chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều xúc động: "Tự hào lắm, hai tiếng đồng bào, tự hào lắm tình người và y đức của những người con nước Việt. Đôi khi, sự tử tế và lòng trắc ẩn không cần phải tìm đâu xa, nó luôn ẩn chứa trong trái tim của mỗi người Việt Nam chúng ta".

Trong khoảnh khắc lo lắng ấy, hình ảnh các bác sĩ chủ động đến giúp đỡ, phối hợp với tiếp viên chăm sóc một người chưa từng quen biết đã để lại ấn tượng đẹp về trách nhiệm và tình người. Đó cũng là cách những giá trị tận tâm, nhân văn của nghề y được lan tỏa trong cuộc sống.