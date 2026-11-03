Người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện nốt kính mờ ở phổi khi đi khám vì vướng đờm

Bệnh nhân H.L.C. (62 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám do thỉnh thoảng có cảm giác vướng đờm ở họng kéo dài khoảng một năm. Ngoài biểu hiện này, người bệnh chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường đáng chú ý. Gia đình không có người mắc ung thư phổi, tuy nhiên chồng bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá khoảng 40 năm và hiện vẫn chưa bỏ thuốc.

Qua thăm khám, các dấu hiệu toàn thân, hô hấp và tim mạch chưa phát hiện bất thường đáng kể. Tuy nhiên, kết quả chụp CT phổi liều thấp ghi nhận nốt kính mờ tại thùy giữa phổi phải, kích thước 14x18 mm.

Theo ThS.BS Mai Thị Ngân, chuyên khoa Hô hấp của bệnh viện, nốt kính mờ ở phổi có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như viêm nhiễm, nấm phổi, tổn thương do ký sinh trùng hoặc khối u. Chỉ dựa vào một lần chụp CT chưa đủ để xác định bản chất tổn thương.

Vì vậy, bệnh nhân được tư vấn điều trị kháng sinh theo hướng viêm phổi thông thường và hẹn chụp kiểm tra sau một tháng.

Tái khám sau 1 tháng điều trị, chụp CT phổi của bệnh nhân tiếp tục ghi nhận hình ảnh mờ kèm dày tổ chức kẽ thùy giữa phổi phải. Ảnh: BVCC

Sinh thiết xác định ung thư biểu mô tuyến phổi

Tái khám sau một tháng điều trị, kết quả chụp CT ngực độ phân giải cao tiếp tục ghi nhận nốt kính mờ không thay đổi so với lần chụp trước. Hình ảnh tổn thương vẫn tồn tại khiến bác sĩ chỉ định thêm các xét nghiệm và phương pháp chẩn đoán chuyên sâu.

Kết quả xét nghiệm các chất chỉ điểm ung thư ghi nhận ProGRP 70,7, cao hơn giới hạn tham chiếu 0-65; CEA 3,76, trong giới hạn tham chiếu không quá 5; Cyfra 21-1 là 0,95, trong giới hạn tham chiếu không quá 4.

Đặc biệt, kết quả sinh thiết phổi xuyên thành ngực xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Chụp PET/CT không ghi nhận tổn thương ở cơ quan khác.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến thùy giữa phổi phải, giai đoạn lâm sàng T1bN0M0, sau đó được chỉ định phẫu thuật cắt thùy giữa phổi phải và nạo vét hạch.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định ung thư biểu mô tuyến không nhầy xâm nhập. Không ghi nhận xâm nhập mạch máu, thần kinh, xâm lấn lá tạng màng phổi hoặc lan tràn quanh khoang dẫn khí; diện cắt phẫu thuật không còn u. Đây là những thông tin quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh sau phẫu thuật và xây dựng kế hoạch theo dõi phù hợp.

Ung thư phổi có thể tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu

ThS.BS Mai Thị Ngân cho biết ung thư phổi có thể tiến triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi cơ thể chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhất là những người thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ.

Một số biểu hiện cần lưu ý gồm ho kéo dài hoặc thay đổi tính chất ho, ho ra máu, đau ngực, khó thở, khàn tiếng kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Những triệu chứng này không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư phổi nhưng cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Đặc biệt, người có tiền sử hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động hoặc có các yếu tố nguy cơ khác nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ và tư vấn sàng lọc phù hợp. Chụp CT phổi liều thấp có thể được cân nhắc ở người có nguy cơ cao, giúp phát hiện những nốt phổi nhỏ mà thăm khám thông thường khó nhận biết.

Đối với người đã phát hiện nốt phổi, cần tuân thủ lịch theo dõi bằng CT theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu nốt tăng kích thước, xuất hiện thành phần đặc hoặc có đặc điểm nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định thêm các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu như sinh thiết hoặc đánh giá giai đoạn bệnh khi cần thiết.

Người bệnh không nên tự ý bỏ lịch tái khám chỉ vì nốt phổi có kích thước nhỏ, chưa thay đổi trong thời gian ngắn hoặc kết quả xét nghiệm chất chỉ điểm khối u nằm trong giới hạn tham chiếu.