Người đàn ông 63 tuổi đột quỵ, liệt nửa người may mắn hồi phục nhanh nhờ được làm việc này

Tắc động mạch não lớn, tái thông nhờ thuốc tiêu sợi huyết

Ông H.V.U. (63 tuổi, ngụ Phước Chỉ, Tây Ninh), có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, đột ngột xuất hiện tình trạng yếu liệt nửa người phải, nói khó. Khoảng một giờ sau khi khởi phát triệu chứng, gia đình đưa ông đến Khoa Cấp cứu, BVĐK Xuyên Á Tây Ninh. Thời điểm nhập viện, người bệnh gần như không thể cử động tay chân phải, còn mở mắt nhưng không tiếp xúc được.

Nhanh chóng nhận diện các dấu hiệu đột quỵ cấp, ê-kíp cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình đột quỵ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu não (CTA) phát hiện tắc đoạn M1 động mạch não giữa bên trái, nghi do huyết khối. Đây là vị trí tắc mạch lớn, có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng vùng não chi phối vận động và ngôn ngữ, để lại di chứng nặng nề nếu không được tái thông kịp thời.

Ảnh minh họa.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch bằng thuốc rtPA, đồng thời chuẩn bị đánh giá khả năng can thiệp nội mạch dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Đáng chú ý, kết quả chụp DSA ghi nhận động mạch não giữa bên trái đã tái thông sau điều trị tiêu sợi huyết. Vì vậy, người bệnh không cần thực hiện thủ thuật lấy huyết khối cơ học.

Phục hồi vận động gần bình thường sau một tuần

Chưa đầy 24 giờ sau điều trị, sức cơ nửa người phải của ông U. bắt đầu cải thiện. Người bệnh tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại Thần kinh, phối hợp với Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng thực hiện tập vận động có trợ giúp và điện châm.

Chỉ sau một tuần, từ tình trạng gần như liệt nửa người, ông U. đã phục hồi sức cơ gần bình thường, có thể chủ động vận động tay chân, đi lại và thực hiện các sinh hoạt thường ngày. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, người bệnh được xuất viện.

Theo ThS.BS.CKII. Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện, đột quỵ do tắc động mạch não lớn là tình trạng cấp cứu tối khẩn. Việc nhanh chóng xác định vị trí tắc mạch, lựa chọn phương pháp tái thông phù hợp và sẵn sàng can thiệp chuyên sâu khi cần thiết có vai trò quan trọng trong hạn chế tổn thương não và di chứng thần kinh.

Cấp cứu đột quỵ: Mỗi phút đều quý giá

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, khi xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, mất thăng bằng, giảm thị lực hoặc đau đầu dữ dội bất thường, người nhà cần gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng điều trị đột quỵ. Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường cần kiểm soát tốt bệnh nền để giảm nguy cơ đột quỵ.

Trong cấp cứu đột quỵ, mỗi phút đều quý giá. Điều trị càng sớm, cơ hội bảo tồn chức năng não và hạn chế di chứng càng cao.