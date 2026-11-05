Khàn tiếng kéo dài nhiều tuần, người đàn ông 39 tuổi phát hiện polype dây thanh lớn

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GĐXH - Khàn tiếng kéo dài, giọng hụt hơi và nhanh mệt khi giao tiếp, người đàn ông 39 tuổi đi khám và được phát hiện có khối polype lớn ở dây thanh phải.

Khàn tiếng kéo dài, phát hiện khối polype lớn ở dây thanh

Khàn tiếng kéo dài không đơn thuần là dấu hiệu của cảm cúm hay viêm họng. Đây có thể là biểu hiện của tổn thương thực thể tại thanh quản, trong đó có polype dây thanh.

Vừa qua, Khoa Tai Mũi Họng – Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận và điều trị trường hợp anh P.T.T. (39 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị polype dây thanh phải.

Người bệnh đến khám trong tình trạng khàn giọng kéo dài nhiều tuần, giọng hụt hơi, nhanh mệt khi giao tiếp. Qua thăm khám và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ phát hiện khối polype lớn ở dây thanh phải, khiến hai dây thanh không thể khép kín hoàn toàn khi phát âm.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt polype dưới gây mê. Tổn thương được loại bỏ và gửi xét nghiệm mô bệnh học. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, người bệnh ổn định, xuất viện vào ngày hôm sau. Giọng nói đang dần phục hồi tích cực.

Khàn tiếng kéo dài nhiều tuần, người đàn ông 39 tuổi phát hiện polype dây thanh lớn - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Polype dây thanh có thể ảnh hưởng đến giọng nói

Polype dây thanh là một dạng tổn thương tại dây thanh, có thể khiến giọng nói thay đổi, khàn tiếng kéo dài, hụt hơi hoặc nhanh mệt khi nói. Với trường hợp khối polype lớn, hai dây thanh có thể không khép kín hoàn toàn khi phát âm, làm ảnh hưởng đến chất lượng giọng nói.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, người bệnh cần đi khám khi khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần, tái diễn hoặc ngày càng nặng, đặc biệt khi kèm hụt hơi, khó nuốt, đau họng kéo dài hoặc các triệu chứng bất thường khác. Nội soi thanh quản giúp phát hiện các tổn thương tại dây thanh và thanh quản, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Polype đã hình thành thành khối thường không thể tự biến mất chỉ bằng thuốc. Tùy kích thước và tình trạng tổn thương, bác sĩ sẽ lựa chọn theo dõi, điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật nội soi vi phẫu để loại bỏ tổn thương và bảo tồn chức năng phát âm.

Cách phòng ngừa polype dây thanh

Để phòng ngừa nguy cơ mắc polyp dây thanh quản, chúng ta cần lưu ý và tuân thủ các nguyên tắc như sau:

- Tránh sử dụng gắng sức dây thanh: Hạn chế nói nhiều, nói to, la hét, hát liên tục. 

- Giảm hút thuốc, giảm caffeine, giảm uống rượu bia. 

- Bổ sung đầy đủ nước, uống 2 lít nước mỗi ngày.

- Tránh trào ngược dạ dày thực quản: ăn đúng bữa, tránh ăn khuya, uống thuốc dạ dày. 

- Những người phải thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, ô nhiễm thì nên sử dụng khẩu trang phòng hộ và vệ sinh mũi họng thường xuyên.   

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