Người phụ nữ tổn thương thận cấp thừa nhận sai lầm này trong lúc điều trị bệnh tiểu đường

Đái tháo đường 30 năm, độ lọc cầu thận giảm còn 25

Giữa tháng 10, bà Quỳnh (70 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tái khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) đạt 75 ml/phút/1,73 m², tăng gấp 3 lần so với một năm trước nhờ điều trị nội khoa và kiểm soát các bệnh nền đi kèm.

BS.CKII Võ Thị Kim Thanh, Trưởng khoa Thận – Lọc máu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, cho biết một năm trước, bà Quỳnh nhập viện trong tình trạng phù hai chân, nước tiểu nhiều bọt, độ lọc cầu thận giảm còn 25 ml/phút/1,73 m².

Người bệnh có tiền sử đái tháo đường 30 năm, đã xuất hiện biến chứng võng mạc. Bên cạnh đó, bà còn mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và béo phì độ III. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương thận và biến chứng tim mạch.

Sau thăm khám, đánh giá, bác sĩ Thanh xác định bà Quỳnh mắc bệnh thận đái tháo đường, kèm đợt tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn.

Theo bác sĩ, ở người mắc đái tháo đường lâu năm, tình trạng đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ và hệ thống lọc của cầu thận. Khi đó, albumin hoặc protein có thể thoát qua nước tiểu, trong khi ở người bình thường, tình trạng này hầu như không xảy ra.

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Dùng nhiều loại thuốc, uống thêm nước lá khiến việc kiểm soát bệnh phức tạp

Bà Quỳnh cho biết mỗi ngày phải sử dụng tới 5 loại thuốc điều trị đái tháo đường, kèm thuốc huyết áp. Ngoài ra, người bệnh còn thường xuyên uống nước lá cây, khiến việc kiểm soát bệnh trở nên phức tạp hơn.

Theo bác sĩ Thanh, tổn thương thận ở người mắc đái tháo đường có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và béo phì làm gia tăng nguy cơ tim mạch, đồng thời khiến việc kiểm soát bệnh thận khó khăn hơn.

Một số loại thuốc, đặc biệt khi sử dụng không đúng chỉ định hoặc trong tình trạng mất nước, cũng có thể khiến chức năng thận xấu đi.

Chức năng thận cải thiện sau hơn một năm điều trị

Do độ lọc cầu thận giảm sâu, bác sĩ Thanh cùng ê-kíp khoa Nội thận – Lọc máu xây dựng phác đồ điều trị nội khoa nhằm xử lý tổn thương thận cấp, đồng thời kiểm soát đường huyết, huyết áp và các bệnh lý đi kèm.

Người bệnh được sử dụng thuốc phù hợp để giảm lượng đạm thất thoát qua nước tiểu, bảo vệ tim và thận, hạn chế nguy cơ suy giảm chức năng thận thêm.

Song song với đó, bác sĩ phối hợp điều trị suy tim và rối loạn chuyển hóa cho bà Quỳnh. Trong quá trình kiểm soát béo phì, có thời điểm người bệnh mệt mỏi và tự ngừng thuốc. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá nguyên nhân gây triệu chứng, khả năng dung nạp thuốc để lựa chọn phương án kiểm soát cân nặng phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Trong những tháng đầu điều trị, chỉ số eGFR của bà Quỳnh có cải thiện nhưng còn dao động quanh mức 34-37 ml/phút/1,73 m². Đến tháng 8 năm nay, chỉ số tăng lên 75 ml/phút/1,73 m² và duy trì ở mức này trong lần tái khám giữa tháng 10.

Theo bác sĩ Thanh, tổn thương thận cấp thường được đánh giá khả năng hồi phục trong ba tháng đầu, song một số trường hợp có thể tiếp tục cải thiện trong nhiều tháng sau đó. Trường hợp bà Quỳnh, nhờ kiên trì điều trị, kiểm soát các bệnh nền và điều chỉnh thuốc phù hợp, độ lọc cầu thận đã tăng từ 25 lên 75 ml/phút/1,73 m² sau hơn một năm.

Người mắc đái tháo đường lâu năm cần kiểm tra chức năng thận định kỳ

Bác sĩ Thanh lưu ý, dù chức năng thận đã cải thiện, bà Quỳnh vẫn cần tái khám định kỳ để đánh giá toàn diện chức năng thận và các bệnh nền liên quan.

Người mắc đái tháo đường lâu năm nên kiểm tra chức năng thận và albumin niệu định kỳ, không tự ý ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm, các loại nước lá cây không rõ nguồn gốc.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như phù, nước tiểu nhiều bọt kéo dài, lượng nước tiểu giảm hoặc cân nặng tăng nhanh bất thường, người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám để được đánh giá nguyên nhân và điều trị kịp thời.