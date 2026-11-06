Không đau ốm, người đàn ông 31 tuổi đi khám phát hiện triglycerid tăng gần 10 lần, gan nhiễm mỡ nặng

Đi khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ phát hiện 5 bất thường về sức khỏe

Trong dịp về nước, anh T.H.A (31 tuổi, quê Hà Nội), hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ, đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ để kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Anh A. chưa từng mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hay bệnh tim mạch, song có tình trạng thừa cân kéo dài. Người bệnh đang điều trị giảm cân và đã giảm khoảng 8kg trong 3 tháng gần đây.

Tại thời điểm thăm khám, bệnh nhân nặng 100kg, cao 1,78m, tương ứng chỉ số BMI 31,56 kg/m² và vòng bụng 94cm. Theo khuyến cáo dành cho người châu Á, đây là mức béo phì cần được theo dõi và điều trị.

Mặc dù các chỉ số sinh tồn đều bình thường, kết quả xét nghiệm lại cho thấy nhiều bất thường đáng chú ý. Cụ thể, cholesterol toàn phần đạt 6,65 mmol/L, LDL-C đạt 4,25 mmol/L và đặc biệt, triglycerid lên tới 16,85 mmol/L, cao gần gấp 10 lần ngưỡng bình thường (dưới 1,7 mmol/L).

Ảnh: BVCC

Đây là mức tăng triglycerid rất cao, làm gia tăng đáng kể nguy cơ viêm tụy cấp. Bên cạnh đó, chỉ số HbA1c đạt 5,85%, nằm trong khoảng tiền đái tháo đường theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA).

Siêu âm ổ bụng ghi nhận gan to, gan nhiễm mỡ độ II-III, kèm polyp túi mật và nang thận phải. Đo đàn hồi gan cho kết quả F0 theo thang điểm Metavir, chưa ghi nhận xơ hóa gan. Ngoài ra, người bệnh còn được phát hiện thiếu vitamin D.

Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc béo phì kèm rối loạn lipid máu nặng, rối loạn dung nạp đường máu, gan nhiễm mỡ và thiếu vitamin D.

Béo phì không chỉ là vấn đề cân nặng, ngoại hình

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) 2026 và Hiệp hội Nghiên cứu Béo phì châu Âu (EASO) 2026, béo phì được xác định là bệnh lý mạn tính, tiến triển và có nguy cơ tái phát, không đơn thuần là vấn đề ngoại hình.

ADA 2026 khuyến nghị người trưởng thành cần được tầm soát tình trạng thừa mỡ bằng các chỉ số như BMI, vòng eo, đồng thời đánh giá các biến chứng liên quan đến tình trạng dư thừa mỡ.

Theo tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì ở người gốc châu Á được ADA công bố năm 2026, BMI từ 27,5 kg/m² trở lên là một tiêu chí xác định béo phì. Ở người có BMI từ 23 kg/m², chẩn đoán béo phì cũng có thể được xác lập khi kèm các chỉ số béo bụng vượt ngưỡng quy định.

Bên cạnh cân nặng, việc chẩn đoán béo phì hiện nay còn dựa trên đánh giá những ảnh hưởng của mô mỡ đối với sức khỏe, như rối loạn lipid máu, tiền đái tháo đường, đái tháo đường típ 2, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, bệnh thận mạn và các bệnh lý tim mạch.

EASO 2026 cũng nhấn mạnh việc quản lý béo phì cần tiếp cận toàn diện, bao gồm đánh giá biến chứng, phân tầng nguy cơ, thiết lập mục tiêu điều trị cá thể hóa và theo dõi lâu dài để duy trì hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Trường hợp của anh T.H.A là ví dụ điển hình cho thấy béo phì có thể kéo theo hàng loạt bất thường chuyển hóa dù người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng rõ rệt.