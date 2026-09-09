3 ngày sinh Âm lịch được ví như ‘chìa khóa tài lộc’, hậu vận cực an nhàn

Theo tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ là mốc thời gian chào đời mà còn là dấu ấn mở cửa số mệnh.Người xưa tin rằng: “Sinh nhằm giờ tốt, phúc lộc theo chân", theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Dưới đây là 3 ngày sinh được xem là mang mệnh phú quý, gặp vận tốt, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

Người sinh ngày 7 Âm lịch: Kiên trì, hậu vận tài lộc khởi sắc

Khi bước vào tuổi trung niên, vận trình của người sinh ngày 7 Âm lịch được cho là có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi dân gian, người sinh ngày 7 Âm lịch thường được đánh giá là có tính cách mạnh mẽ, kiên cường và không dễ khuất phục trước nghịch cảnh.

Những năm đầu đời, họ có thể phải trải qua không ít thử thách. Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy lại giúp họ rèn luyện bản lĩnh, học cách tự đứng trên đôi chân của mình và từng bước tích lũy kinh nghiệm.

Khi bước vào tuổi trung niên, vận trình của người sinh ngày 7 Âm lịch được cho là có nhiều chuyển biến tích cực. Họ ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ, biết tính toán trước sau và thận trọng hơn khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc.

Nhờ khả năng quản lý tài chính tốt, tài sản của họ có xu hướng được tích lũy từng bước thay vì chỉ trông chờ vào may mắn.

Không chỉ có khả năng phát triển sự nghiệp, người sinh ngày này còn được cho là khá khéo léo trong giao tiếp. Họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp và thường nhận được sự yêu quý từ bạn bè, người thân.

Vì vậy, tài lộc với họ không chỉ đến từ công việc mà đôi khi còn đến thông qua những mối quan hệ tích cực. Nếu biết tận dụng năng lực và duy trì sự kiên trì, cuộc sống về sau được kỳ vọng ngày càng ổn định, sung túc.

Người sinh ngày 11 Âm lịch: Có quý nhân, càng lớn càng vững vàng

Theo tử vi, người sinh ngày 11 Âm lịch thường có vận quý nhân. Ảnh minh họa

Trong quan niệm dân gian, ngày 11 Âm lịch được xem là ngày sinh mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Người sinh vào ngày này thường được cho là có nền tảng khá thuận lợi, dễ gặp được người giúp đỡ và có cơ hội phát triển trong cuộc sống.

Nếu may mắn sinh ra trong gia đình đủ đầy, họ có thể nhận được sự hỗ trợ tốt từ người thân ngay từ nhỏ. Nhưng ngay cả khi xuất phát điểm không quá thuận lợi, người sinh ngày 11 Âm lịch vẫn thường được đánh giá cao ở sự lạc quan và ý chí vươn lên.

Họ không dễ đầu hàng trước thất bại. Mỗi lần gặp khó khăn lại là một lần họ tích lũy thêm kinh nghiệm và trở nên trưởng thành hơn.

Khi bước vào giai đoạn trưởng thành, những người này thường xây dựng được uy tín nhờ sự đáng tin cậy và cách làm việc có trách nhiệm. Trong sự nghiệp, họ không nhất thiết thành công quá sớm nhưng càng về sau càng thể hiện rõ năng lực.

Đặc biệt, theo tử vi, người sinh ngày 11 Âm lịch thường có vận quý nhân. Khi tuổi đời và kinh nghiệm ngày càng tăng, họ có khả năng nhìn nhận cơ hội tốt hơn, đưa ra quyết định thận trọng hơn và từng bước mở rộng con đường tài lộc.

Nếu biết nắm bắt thời cơ, giữ chữ tín và không ngừng học hỏi, hậu vận của họ được cho là dễ đạt trạng thái ổn định, an nhàn và đủ đầy.

Người sinh ngày 9 Âm lịch: Nhạy bén, có khả năng tích lũy tài sản

Đường tài lộc của người sinh ngày 9 Âm lịch được cho là có xu hướng tích lũy dần theo thời gian. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 9 Âm lịch thường được dân gian gắn với hình ảnh của những người nhanh nhạy, có ý chí và khả năng thích nghi tốt.

Họ thường có tư duy khá linh hoạt, nhạy bén trước những thay đổi của môi trường xung quanh. Trong công việc, đặc điểm này giúp họ dễ nhận ra cơ hội và chủ động thay đổi khi hoàn cảnh không còn phù hợp.

Đường tài lộc của người sinh ngày 9 Âm lịch được cho là có xu hướng tích lũy dần theo thời gian. Họ không nhất thiết trở nên giàu có ngay từ khi còn trẻ, nhưng càng trưởng thành càng biết cách quản lý tiền bạc, đầu tư cho bản thân và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Những thử thách trong cuộc sống cũng có thể trở thành động lực để họ tiến về phía trước. Thay vì dễ dàng bỏ cuộc, họ thường lựa chọn kiên trì, từng bước giải quyết vấn đề và tích lũy kinh nghiệm.

Bên cạnh sự nghiệp, người sinh ngày 9 Âm lịch còn được cho là coi trọng tình cảm và các mối quan hệ. Khi xây dựng được một gia đình hòa thuận, họ càng có thêm động lực để phấn đấu và tận hưởng thành quả do mình tạo ra.

Ngày sinh Âm lịch để tham khảo, phúc khí còn dựa vào cách sống

Những quan niệm về ngày sinh Âm lịch là một phần của văn hóa dân gian, phản ánh mong ước về cuộc sống bình an, đủ đầy và hạnh phúc mà cha ông truyền lại qua nhiều thế hệ, theo Phụ nữ mới.

Dù bạn sinh vào ngày nào, điều quyết định tương lai vẫn là thái độ sống, sự chăm chỉ, lòng tử tế và khả năng không ngừng học hỏi.

Khi biết trân trọng những gì mình có, sống tích cực và kiên trì theo đuổi mục tiêu, mỗi người đều có thể tự tạo nên "phúc khí" cho chính cuộc đời mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.