Những con giáp nam 'gieo phúc' cả đời, về già viên mãn an nhàn

Có những con giáp vốn mang trong mình phúc khí lớn, sống hiền hòa, tích đức, nên đến tuổi xế chiều sẽ được hưởng trọn niềm vui “con cháu sum vầy, nhà cửa ấm êm, tài lộc dồi dào”, theo Thanh niên Việt.

Dưới đây là 4 con giáp điển hình được xem là có “mệnh hưởng phúc con cái”, càng lớn tuổi càng an nhàn, sung túc.

Con giáp Hợi: Sống hiền lành, tuổi già hưởng phúc

Đến tuổi xế chiều, đàn ông tuổi Hợi thường có cuộc sống khá nhẹ nhàng. Ảnh minh họa

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi thường gắn với hình ảnh của sự sung túc, hiền hòa và phúc khí. Đàn ông tuổi Hợi thường sống tình cảm, chân thành, không thích hơn thua hay tranh giành với người khác. Họ có thể không phải người thích phô trương, nhưng lại luôn âm thầm làm việc và vun vén cho gia đình.

Khi còn trẻ, đàn ông tuổi Hợi thường chú trọng xây dựng cuộc sống ổn định. Họ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm và luôn đặt vợ con ở vị trí quan trọng. Với họ, gia đình yên ấm đôi khi còn quý giá hơn tiền bạc hay danh vọng.

Cũng bởi vậy, con giáp này thường được cho là biết "gieo phúc" cho thế hệ sau. Cách sống tử tế, bao dung của người cha có thể trở thành nền tảng để con cái trưởng thành, biết yêu thương và có trách nhiệm với gia đình.

Đến tuổi xế chiều, đàn ông tuổi Hợi thường có cuộc sống khá nhẹ nhàng. Bên cạnh nền tảng vật chất được tích lũy qua nhiều năm, họ còn có niềm vui lớn khi con cháu trưởng thành, thành đạt và biết quan tâm đến cha mẹ.

Với con giáp Hợi, phúc lớn nhất đôi khi không nằm ở tiền bạc mà chính là một gia đình thuận hòa, con cháu hiếu thảo.

Con giáp Mão: Khéo dạy con, hậu vận an yên

Về già, đàn ông tuổi Mão có xu hướng tìm kiếm một cuộc sống bình dị. Ảnh minh họa

Đàn ông tuổi Mão thường được biết đến với sự tinh tế, chu đáo và khả năng quan sát tốt. Họ không thích vướng vào thị phi, cũng hiếm khi chủ động tranh đấu với người khác. Thay vào đó, con giáp này thường chọn cách cư xử mềm mỏng, biết tiến lùi đúng lúc và coi trọng sự hòa thuận trong gia đình.

Trong công việc, đàn ông tuổi Mão không nhất thiết phải chạy theo tiền bạc bằng mọi giá. Họ thường đề cao sự ổn định và biết tính toán cho tương lai. Nhờ cách quản lý cuộc sống tương đối thận trọng, càng bước vào trung niên, họ càng có nền tảng vững vàng hơn.

Điểm đáng chú ý ở con giáp Mão là cách họ đồng hành cùng con cái. Thay vì áp đặt hoặc dùng sự nghiêm khắc để bắt con nghe lời, họ thường lựa chọn cách trò chuyện, phân tích và hướng dẫn bằng tình cảm.

Chính sự thấu hiểu này giúp mối quan hệ giữa cha và con trở nên gần gũi. Khi trưởng thành, con cái thường dễ nhớ đến những gì cha đã làm cho mình và có ý thức chăm sóc, báo hiếu.

Về già, đàn ông tuổi Mão có xu hướng tìm kiếm một cuộc sống bình dị. Không cần quá nhiều tiền bạc hay danh vọng, chỉ cần gia đình hòa thuận, con cháu thường xuyên quây quần, họ đã cảm thấy mãn nguyện.

Đây cũng được xem là một trong những con giáp có hậu vận tương đối tốt nhờ cả đời coi trọng chữ tình và sự đủ đầy về tinh thần.

Con giáp Dậu: Cả đời trách nhiệm, về già được con cái báo hiếu

Hậu vận của con giáp Dậu được cho là khá đáng kỳ vọng: có khoản tích lũy riêng, gia đình ổn định. Ảnh minh họa

Đàn ông tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, thực tế và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ sống nguyên tắc, làm việc chăm chỉ và thường có thói quen chuẩn bị trước cho những biến động trong tương lai.

Trong gia đình, người tuổi Dậu thường là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Họ không ngại vất vả, sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức để mang lại cho gia đình một cuộc sống ổn định.

Đôi khi sự nghiêm khắc của con giáp này khiến con cái cảm thấy áp lực khi còn nhỏ. Tuy nhiên, đằng sau những yêu cầu tưởng như cứng rắn ấy thường là mong muốn con trưởng thành, tự lập và có một tương lai tốt đẹp.

Nhờ được cha mẹ rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, con cái tuổi Dậu thường được kỳ vọng sẽ biết tự đứng trên đôi chân của mình. Khi trưởng thành, chúng cũng dễ thấu hiểu những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho gia đình.

Về tài chính, đàn ông tuổi Dậu thường có xu hướng tích lũy thay vì tiêu xài thiếu kiểm soát. Sau nhiều năm làm việc, họ có thể tạo dựng được nền tảng tương đối vững chắc để không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái khi về già.

Bởi vậy, hậu vận của con giáp Dậu được cho là khá đáng kỳ vọng: có khoản tích lũy riêng, gia đình ổn định và quan trọng nhất là nhận được sự quan tâm từ những người con mà mình đã dành cả đời để vun đắp.

Con giáp Thìn: Có bản lĩnh, càng về già càng hưởng phúc

Theo tử vi, đàn ông tuổi Thìn thường có hậu vận càng về sau càng ổn định. Sau nhiều năm bôn ba, họ có thể tích lũy được cả tài sản, kinh nghiệm lẫn uy tín. Ảnh minh họa

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn thường được gắn với hình ảnh của sự mạnh mẽ, bản lĩnh và hoài bão. Đàn ông tuổi Thìn thường có tầm nhìn rộng, dám nghĩ dám làm và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn.

Trên con đường sự nghiệp, họ thường đặt ra cho mình những mục tiêu tương đối cao. Những trải nghiệm, thành bại và thử thách trong cuộc sống giúp con giáp này ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn.

Thế nhưng khi trở về với gia đình, đàn ông tuổi Thìn lại có một mặt rất khác. Họ coi trọng trách nhiệm của người cha và thường muốn trở thành tấm gương để con cái noi theo.

Thay vì chỉ dạy con bằng lời nói, họ thường để con chứng kiến cách mình làm việc, đối diện với khó khăn và giữ gìn lòng tự trọng. Những bài học ấy có thể trở thành hành trang quan trọng giúp con cái trưởng thành, sống có trách nhiệm và biết trân trọng gia đình.

Theo tử vi, đàn ông tuổi Thìn thường có hậu vận càng về sau càng ổn định. Sau nhiều năm bôn ba, họ có thể tích lũy được cả tài sản, kinh nghiệm lẫn uy tín.

Khi bước vào tuổi xế chiều, điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc nhất không chỉ là cuộc sống vật chất đủ đầy mà còn là cảnh con cháu trưởng thành, gia đình hòa thuận và luôn dành cho mình sự kính trọng.

Phúc lớn nhất khi về già không nằm ở tiền bạc

Trong quan niệm truyền thống, "phúc để lại cho con cháu" không chỉ có nghĩa là để lại thật nhiều tài sản. Một gia đình có nền nếp, con cháu biết yêu thương nhau, sống tử tế và có khả năng tự lập cũng là một dạng phúc rất lớn, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Bởi vậy, dù thuộc con giáp nào, mỗi người đều có thể tự mình vun bồi phúc khí bằng cách sống chân thành, giữ chữ tín, biết giúp đỡ người khác và quan tâm đến gia đình.

Tiền bạc có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng cách sống và những giá trị cha mẹ truyền lại cho con cái có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ.

Vì vậy, với những người đàn ông thuộc 4 con giáp Hợi, Mão, Dậu và Thìn, điều đáng quý nhất không phải là chờ đợi một "số mệnh" tốt đẹp, mà là tiếp tục sống tử tế, có trách nhiệm và biết vun đắp cho gia đình. Khi đã gieo những điều tốt đẹp trong nhiều năm, tuổi già sẽ càng có cơ hội đón nhận sự bình yên, đủ đầy và tình yêu thương từ con cháu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.