Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện
GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.
Nhìn từ trên cao, hình hài của một tuyến đường khang trang với mặt cắt ngang lên tới 21,5m đã hiện rõ. Dự án có chiều dài khoảng 340m, đóng vai trò kết nối quan trọng giữa tuyến đường quy hoạch Thành Thái với đường Nguyễn Khang.
Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang là khoảng 7.328,2m², liên quan đến 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo sự kết nối đồng bộ với không gian văn hóa Cầu Giấy và phố đi bộ Thành Thái, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho phường Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện
Sequence 01Hà Nội: Cận cảnh ngõ 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện.
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