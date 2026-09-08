Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Thứ ba, 16:03 08/09/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào những ngày đầu tháng 9/2026, công tác phá dỡ và hạ giải các công trình nằm trong phạm vi dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đã cơ bản hoàn thành.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 2.
Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 3.
Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 4.

Nhìn từ trên cao, hình hài của một tuyến đường khang trang với mặt cắt ngang lên tới 21,5m đã hiện rõ. Dự án có chiều dài khoảng 340m, đóng vai trò kết nối quan trọng giữa tuyến đường quy hoạch Thành Thái với đường Nguyễn Khang.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 5.

Phần lớn trạc thải xây dựng sau quá trình phá dỡ đã được vận chuyển ra khỏi khu vực, phần khối lượng còn lại đang tiếp tục được dọn dẹp để bàn giao mặt bằng sạch cho công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và triển khai thi công.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 6.
Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 7.
Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 8.

Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang là khoảng 7.328,2m², liên quan đến 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. 

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 9.

Điểm sáng lớn nhất của dự án là việc 100% các chủ thể sử dụng đất đều đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không gặp vướng mắc lớn.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 10.

Để ghi nhận tinh thần trách nhiệm này, UBND phường Cầu Giấy đã trao Quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 11.

Điểm cuối dự án nối liền với nút giao phố Thành Thái - đường Vành đai 2,5.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 12.

Chứng kiến khu vực sinh sống đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị thi công, người dân sinh sống tại đây không giấu được sự phấn khởi. Nhiều năm qua, ngõ 381 Nguyễn Khang với mặt cắt nhỏ hẹp, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng đã trở thành nỗi ám ảnh với tình trạng ùn tắc triền miên, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt cũng như hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 13.

Chia sẻ về sự thay đổi này, ông Đinh Văn Hậu một người dân sinh sống tại khu vực bày tỏ sự mong mỏi tuyến đường sớm hoàn thiện để việc giao thông đi lại được thuận lợi, an toàn hơn, đồng thời giúp bộ mặt đô thị trở nên sạch đẹp, khang trang.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 14.

Theo kế hoạch, công tác thi công dự án sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 9 và phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026. Sau khi hoàn thành việc mở rộng, ngõ 381 Nguyễn Khang không chỉ giải quyết triệt để bài toán ùn tắc giao thông, cải thiện điều kiện đi lại cho người dân mà còn mở ra không gian phát triển đô thị mới.

Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 15.
Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 16.
Dự án cải tạo ngõ 381 Nguyễn Khang Hà Nội: Chấm dứt ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 17.

. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo sự kết nối đồng bộ với không gian văn hóa Cầu Giấy và phố đi bộ Thành Thái, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho phường Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.


Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Sequence 01Hà Nội: Cận cảnh ngõ 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện.

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