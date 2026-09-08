Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Chứng kiến khu vực sinh sống đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị thi công, người dân sinh sống tại đây không giấu được sự phấn khởi. Nhiều năm qua, ngõ 381 Nguyễn Khang với mặt cắt nhỏ hẹp, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng đã trở thành nỗi ám ảnh với tình trạng ùn tắc triền miên, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt cũng như hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.