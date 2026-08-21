Tuổi 30 bỏ ngoài tai lời chê 'bủn xỉn': Sau vài năm mới thấy quyết định đó đáng giá thế nào

Giữa vô số lời khuyên về đầu tư, khởi nghiệp hay gia tăng thu nhập, có một nguyên tắc tưởng cũ nhưng vẫn luôn đúng: tiết kiệm. Nhiều người cho rằng đây là cách làm giàu chậm, thậm chí bị gắn mác "keo kiệt". Thế nhưng, không ít người trẻ đã xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng chỉ nhờ duy trì thói quen này.

Tiết kiệm không phải chuyện cảm hứng

Kathleen Elkin, cây bút của Business Insider, từng dành nhiều năm phỏng vấn các triệu phú và nhà đầu tư thành công để tìm hiểu cách họ quản lý tiền bạc. Điều cô rút ra không phải là những chiến lược đầu tư phức tạp, mà là sự kỷ luật trong việc tiết kiệm, thông tin trên Nhịp sống thị trường.

“Tôi không phải người quản lý tài chính tốt. Mỗi tháng, tôi tiết kiệm ra một khoản theo cảm hứng và không đặt ra một con số cụ thể. Việc thiết lập chế độ tiết kiệm tự động như vậy sẽ khiến bạn dễ thỏa mãn. Bạn chỉ biết rằng mình đang tiết kiệm nhưng lại vô cùng mơ hồ về mục tiêu tiền bạc cụ thể.

Điều tôi học được từ những nhà đầu tư thành công là bạn sẽ không đi đến đâu nếu không có định hướng. Những người thành công đều đặt ra các mục tiêu tiền bạc rất cụ thể, vì vậy, vạch ra được kế hoạch chi tiết để đạt được số tiền đó”, Kathleen chia sẻ.

Theo Elkin, nhiều người có thói quen để dành tiền theo cảm hứng, cuối tháng còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. Cách này khiến việc tích lũy thiếu mục tiêu và rất dễ bị gián đoạn.

Những người thành công thường làm điều ngược lại, họ đặt ra mục tiêu tài chính cụ thể, xác định rõ cần bao nhiêu tiền và trong bao lâu sẽ đạt được. Khi có đích đến, việc tiết kiệm trở nên có kế hoạch hơn thay vì chỉ là một lựa chọn nhất thời.

Nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân cũng chỉ ra một điểm chung ở những người giàu đó là họ thường tiết kiệm tỷ lệ lớn trong thu nhập. Ảnh minh họa

24 tuổi đã để dành hơn 1,4 tỷ đồng nhờ sống tối giản

Jordan Hall, một nhân viên văn phòng tại Anh, là ví dụ điển hình cho lối sống tiết kiệm có tổ chức. Mới 24 tuổi, anh đã tích lũy được khoảng 50.000 bảng Anh (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng) sau khi đều đặn tiết kiệm khoảng 50% thu nhập.

Để làm được điều đó, Hall chọn thuê nhà giá rẻ, đạp xe đi làm, uống cà phê miễn phí ở văn phòng thay vì mua ngoài và tự chuẩn bị bữa trưa mỗi ngày.

Theo anh, chỉ vài bảng cho một cốc cà phê hay bữa ăn trưa tưởng nhỏ, nhưng cộng dồn cả năm sẽ trở thành một khoản tiền đáng kể.

Mục tiêu của Hall không hẳn là nghỉ hưu sớm, mà là đạt được sự tự do tài chính để có thể lựa chọn công việc và cuộc sống mình mong muốn.

Người giàu thường chi ít hơn bạn nghĩ

Một trường hợp khác là Dave Hamilton, người đạt tự do tài chính ở tuổi 36 sau 15 năm làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Bí quyết của anh khá đơn giản: hạn chế mua quần áo mới, không chạy theo xe hơi hay các thiết bị công nghệ đắt tiền. Thay vì tiêu tiền để thể hiện bản thân, Hamilton ưu tiên tích lũy cho những mục tiêu dài hạn.

Nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân cũng chỉ ra một điểm chung ở những người giàu đó là họ thường tiết kiệm tỷ lệ lớn trong thu nhập. Theo một thống kê được trang Get Money Rich dẫn lại, nhiều người có tài sản lớn duy trì mức tiết kiệm trên 50% thu nhập, nhờ đó tài sản tăng lên đều đặn theo thời gian.

Chỉ tiết kiệm thôi là chưa đủ

Dù vậy, không phải ai cũng đồng ý rằng tiết kiệm là con đường nhanh nhất để giàu có. Tanner Chidester, một triệu phú tự thân người Mỹ, cho rằng việc tăng thu nhập quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng cắt giảm từng khoản chi nhỏ.

Ở tuổi 22, Chidester bỏ đại học để khởi nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe và thể hình. Hai năm đầu, anh chỉ kiếm được khoảng 2.000 USD và phải làm thêm để trang trải cuộc sống.

Bước ngoặt đến khi anh thay đổi mô hình kinh doanh, chuyển sang cung cấp các chương trình huấn luyện cá nhân với giá trị cao hơn. Thu nhập từ đó tăng mạnh, có thời điểm đạt 30.000–50.000 USD mỗi tháng, và anh trở thành triệu phú trước tuổi 30.

Quan điểm của Chidester rất rõ ràng: kiếm được nhiều tiền sẽ giúp việc tiết kiệm trở nên dễ dàng hơn. Theo anh, nếu chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu mà không tìm cách nâng cao thu nhập, tốc độ tích lũy sẽ khá chậm.

Triệu phú Grant Cardone hay tác giả Steve Siebold cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Họ cho rằng người giàu không xem nhẹ tiết kiệm, nhưng luôn ưu tiên việc tạo ra nhiều nguồn thu nhập hơn.

Suy cho cùng, tiết kiệm không phải là sống kham khổ. Đó là cách bạn ưu tiên cho tương lai của chính mình. Ảnh minh họa

Bài học thực tế cho người làm công ăn lương

Thực ra, hai quan điểm trên không hề mâu thuẫn. Với phần lớn người làm công ăn lương, đặc biệt ở tuổi 30, tiết kiệm vẫn là nền móng, còn tăng thu nhập là đòn bẩy.

Nếu chưa có khả năng kiếm thêm, việc kiểm soát chi tiêu sẽ giúp bạn tạo ra quỹ dự phòng, giảm áp lực tài chính và có vốn để đầu tư cho tương lai. Ngược lại, khi thu nhập tăng lên mà chi tiêu cũng tăng theo, bạn vẫn rất khó tích lũy.

Điều quan trọng không phải là từ chối mọi niềm vui, mà là biết khoản nào đáng chi và khoản nào có thể cắt giảm. Một ly cà phê, một bữa ăn ngoài hay một món đồ mua theo cảm hứng đều không sai, miễn là chúng không làm bạn đánh mất mục tiêu tài chính dài hạn.

Ở tuổi 30, nhiều người bắt đầu nghĩ đến mua nhà, lập gia đình, nuôi con hay chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu. Những mục tiêu đó đều cần một nền tảng tài chính vững chắc. Và đôi khi, việc bị người khác chê là "bủn xỉn" lại là cái giá rất nhỏ để đổi lấy sự chủ động về tiền bạc sau này.

Suy cho cùng, tiết kiệm không phải là sống kham khổ. Đó là cách bạn ưu tiên cho tương lai của chính mình.

Người trẻ xoay xở giữa tiết kiệm và hưởng thụ

Theo các chuyên gia, không có một câu trả lời chung cho việc nên ưu tiên tiết kiệm, đầu tư hay hưởng thụ. Điều quan trọng nhất là mỗi người cần xác định rõ mục tiêu tài chính của mình.

Trong khái niệm Vòng đời tài chính, giai đoạn tuổi trẻ 20 - 30 tuổi là giai đoạn xây nền tài sản. Đây là thời điểm cần tập trung gia tăng thu nhập, đồng thời quản lý chi tiêu hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có cách chi tiêu khác nhau tùy theo mục tiêu cá nhân, theo Lao Động.

Thực tế, người trẻ hiện chia thành hai nhóm: Một nhóm thiên về hưởng thụ, ít quan tâm tài chính; nhóm còn lại chủ động tích lũy từ sớm. Sự khác biệt chủ yếu do nhu cầu và hiểu biết tài chính.

Để cân bằng giữa tích lũy và tận hưởng, chuyên gia khuyến nghị người trẻ nên tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Mỗi tháng, bạn cần xác định một khoản tiết kiệm cố định, sau đó mới phân bổ cho chi phí thiết yếu và nhu cầu hưởng thụ. Thay vì chi tiêu dàn trải, người trẻ nên tối ưu trải nghiệm, nghĩa là chi tiêu ít hơn nhưng mang lại giá trị cảm xúc cao hơn.

Trong bối cảnh chi phí tăng cao, bài toán chi tiêu của người trẻ đã trở thành vấn đề xã hội. Dù chọn tiết kiệm, đầu tư hay hưởng thụ, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ mục tiêu và sẵn sàng đánh đổi cho tương lai. Hưởng thụ là cần thiết, nhưng nên ở mức cơ bản và có kiểm soát.