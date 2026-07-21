Bí quyết bình an tháng 7 âm lịch: Việc nên làm và điều cần tránh

1/7 âm lịch nên làm gì?

Cúng lễ đầu tháng

Trong quan niệm dân gian, việc cúng lễ ngày mùng 1 âm lịch đã trở thành một nét đẹp tâm linh truyền thống, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vào ngày này, hầu hết các gia đình đều chuẩn bị một mâm lễ đơn giản nhưng trang trọng với hương hoa, trầu cau, trái cây, đôi khi là mâm cơm chay hoặc mặn tùy điều kiện.

Lễ cúng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là một cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính và tưởng nhớ cội nguồn.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn kết hợp với việc dọn dẹp, lau chùi bàn thờ, thay nước, thay hoa tươi trong ngày mùng 1. Hành động này không chỉ thể hiện sự thành kính mà còn tạo nên không gian trang nghiêm, thanh tịnh, giúp tâm an và tạo năng lượng tích cực cho tháng cô hồn.

Đi chùa cầu bình an

Trong đời sống tâm linh của người Việt, đi chùa vào ngày đầu tháng đã trở thành thói quen phổ biến. Vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, nhiều người chọn đến chùa thắp hương, lễ Phật, tụng kinh với mong muốn cầu cho bản thân và gia đình được bình an, mạnh khỏe, mọi việc hanh thông.

Trong đời sống tâm linh của người Việt, đi chùa vào ngày đầu tháng đã trở thành thói quen phổ biến.

Phong thủy Tâm An cho biết, đi chùa đầu tháng không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là khoảng thời gian để mỗi người lắng lại với chính mình. Khi bước chân qua cổng chùa, lòng người trở nên nhẹ nhõm, bớt đi những âu lo thường nhật. Đây cũng là dịp để mỗi người tự nhắc nhở bản thân sống thiện lành, buông bỏ điều không vui và khởi đầu tháng mới bằng một tâm thế an yên.

Thăm mộ, tưởng nhớ người thân

Người xưa quan niệm rằng, tháng 7 âm lịch là thời điểm "cửa âm mở rộng", vì thế việc tưởng nhớ tổ tiên, ông bà lại càng trở nên cần thiết. Khi con cháu thắp nén nhang thành kính, không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", mà còn được tin rằng sẽ nhận về sự phù hộ, che chở để gia đình gặp nhiều may mắn, tránh được rủi ro trong tháng "nhạy cảm" này.

Làm việc thiện

Tháng 7 âm lịch còn được gọi là mùa Vu Lan báo hiếu, một trong những dịp quan trọng nhất trong năm để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, tổ tiên. Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, nhiều người còn lựa chọn làm những việc thiện nhỏ để tích phúc cho bản thân và gia đình.

Người xưa quan niệm rằng, càng trong tháng 7 âm lịch – tháng "cô hồn" nhiều điều không may thì việc gieo nhân lành lại càng quan trọng.

Những việc thiện có thể đơn giản như phóng sinh chim cá, phát cơm từ thiện, quyên góp quần áo, tiền bạc cho người nghèo, giúp đỡ hàng xóm khó khăn hay đơn giản là chia sẻ lời động viên đến những người đang gặp hoạn nạn. Người xưa quan niệm rằng, càng trong tháng 7 âm lịch – tháng "cô hồn" nhiều điều không may thì việc gieo nhân lành lại càng quan trọng.

Những điều cấm kỵ không nên làm vào ngày 1/7 âm lịch

Ngoài những việc nên làm để cầu may mắn, dân gian còn lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ cần tránh trong ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch. Nếu phạm phải sẽ dễ mang lại điều xui rủi, ảnh hưởng đến cả tháng sau đó.

Sát sinh: Người xưa quan niệm, sát sinh vào ngày đầu tháng sẽ tạo ra năng lượng xấu, mang lại xui rủi, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc.

Cãi vã, xung đột trong gia đình: Ngày đầu tháng nếu xảy ra tranh cãi, bất hòa thì cả tháng dễ gặp điều không thuận. Hãy giữ hòa khí, nói lời nhẹ nhàng để tạo khởi đầu êm ấm.

Vứt rác bừa bãi trong nhà: Đầu tháng kiêng vứt rác lung tung vì được cho là "kém may mắn", khiến tài lộc khó giữ.

Ăn nói bừa bãi, lời lẽ tiêu cực: Người ta tin rằng những lời nói xấu, nói gở ngày mùng 1 sẽ "vận" vào cả tháng. Thay vào đó nên nói điều tích cực, vui vẻ.

Ngoài những việc nên làm để cầu may mắn, dân gian còn lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ cần tránh trong ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch.

Cho vay hoặc vay mượn tiền bạc: Nhiều gia đình kiêng cho vay hoặc đi vay vào ngày đầu tháng vì lo sợ cả tháng hao hụt tiền của, khó giữ của cải.

Mặc đồ đen, u ám: Màu sắc này gắn với sự xui rủi, nặng nề. Ngày mùng 1 nên chọn trang phục sáng sủa, nhẹ nhàng để thu hút năng lượng tốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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