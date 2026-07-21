Tháng 7 Âm lịch: Những điều kiêng kỵ cần tránh để gặp may mắn

Không đứng quá gần tường hoặc đứng trong hẻm nhỏ

Theo như truyền thuyết dân gian Trung Quốc thì các bức tường trong tự nhiên tỏa ra luồng khí lạnh lẽo và nguy hiểm. Từ đó, vô hình trung khiến chúng trở thành một nơi quy tụ nhiều các linh hồn lẫn ma quỷ.

Vì thế, người sống nên tránh xa những bức tường hoặc những con hẻm nhỏ hẹp trong ngày rằm tháng 7 Âm lịch và nhất là vào ngày cúng cô hồn.

Không để dép hướng về phía giường ngủ

Quan niệm xưa cho rằng, dép đóng vai trò như một chiếc "la bàn" để hồn ma xác định phương hướng mà tìm kiếm con người.

Trong dịp rằm tháng 7, bạn nên hướng dép ra ngoài hoặc cất gọn gàng dép lên kệ.

Do đó, trong dịp rằm tháng 7, bạn nên hướng dép ra ngoài hoặc cất gọn gàng dép lên kệ để tránh cho các linh hồn lưu lạc có thể định vị được vị trí của bạn, đặc biệt là khi đang say giấc nồng vào ban đêm.

Không đi chuyến xe/tàu cuối cùng

Theo quan niệm dân gian, thì những chuyến xe/tàu cuối cùng sẽ vắng vẻ khiến cho những người yếu bóng vía cảm thấy bất an.

Chính vì vậy, trong tháng 7 này và đặc biệt là vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch thì chúng ta nên hạn chế hoặc không đi những chuyến xe/tàu loại này nhằm đảm bảo an tâm cho bản thân. Nếu bắt buộc phải đi chuyến cuối, bạn có thể áp dụng các mẹo phong thủy và tâm lý để chuyến đi được suôn sẻ và an tâm hơn.

Không chụp ảnh vào đêm khuya

Theo phong thủy Thức Tâm, chụp ảnh vào đêm khuya của những ngày cận rằm tháng 7 Âm lịch sẽ khiến bạn vô tình chụp được hình ảnh của một linh hồn hay bóng ma nào đó, hoặc tệ hơn là vô tình nhốt chúng vào trong chiếc máy ảnh của mình.

Vì vậy, trong quãng thời gian này, bạn không nên chụp ảnh vào ban đêm để tránh dây vào những rắc rối tâm linh như "vong bám theo" trong tháng này.

Không cạo lông chân

Người Trung Quốc từ xưa có câu "Mỗi sợi lông chân có thể xua đuổi ba con quỷ". Bởi vậy, người ta kiêng cạo lông chân vào ngày rằm tháng 7 để giữ bản thân khỏe mạnh, xua đuổi ma quỷ tự nhiên.

Không chụp ảnh vào đêm khuya của những ngày cận rằm tháng 7 Âm lịch.

Không huýt sáo vào ban đêm

Có thể bạn không biết nhưng dân gian quan niệm rằng việc huýt sáo khi vừa đi đường ban đêm sẽ vô tình thu hút các vong hồn lững thững đi theo bạn. Đây là hành động không nên làm vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch mà mọi người nên chú ý.

Đừng đặt tay lên vai ai đó

Trong quan niệm cổ của Trung Quốc, tất cả mọi người đều có một ngọn lửa vô hình trên vai đóng vai trò quan trọng trong việc xua đuổi tà ma và những điều xui rủi trong cuộc sống.

Hành động đặt tay lên vai của một người nào đó có thể vô tình đánh thức những "mặt tối" của thế giới tâm linh trong những ngày cận kề rằm tháng 7 vì như thế sẽ "dập tắt" ngọn lửa vô hình của chính họ.

Không may hay mua quần, áo màu trắng vào ngày này

Quần áo màu trắng là trang phục thường thấy trong các tang lễ và tự màu sắc trung tính này đã mang đến một cảm giác có phần lạnh lẽo, tang thương, đặc biệt là vào dịp rằm tháng 7 Âm lịch.

Để tránh bị các vong hồn lảng vảng thu hút, tốt nhất không nên mua hay mặc các loại trang phục có màu trắng là gam màu chủ đạo.

Việc mài dao, kéo hoặc các vật dụng khác như lưỡi cưa, lưỡi liềm,… sẽ dễ mang đến nhiều điều không may trong tháng 7 này.

Không mài dao, kéo hoặc các vật sắc nhọn trong tháng này

Việc mài dao, kéo hoặc các vật dụng khác như lưỡi cưa, lưỡi liềm,… sẽ dễ mang đến nhiều điều không may trong tháng 7 này.

Ngoài ra, ý nghĩa của những vật dụng này thường là không mấy tích cực và thậm chí còn hấp dẫn các vong hồn trong ngày cúng cô hồn rằm tháng 7 Âm lịch.

Không mặc quần áo có hình "ma quỷ"

Đây là một trong những điều cấm kỵ dễ hiểu vì các hồn ma rất dễ bị thu hút với những gì ghê rợn hoặc có tính chất tương đồng với tình trạng hiện tại của chúng.

Do đó, chúng ta cần thận trọng tránh không mặc những loại trang phục có hình ảnh ma quỷ hay máu me, rùng rợn để tránh linh khí cõi âm bám theo quấy rối trong ngày rằm tháng 7 Âm lịch này.

Theo quan niệm dân gian, rằm tháng 7 không được hát lớn giữa đêm khuya.

Không hát lớn giữa đêm khuya

Vào tháng cô hồn, dân gian quan niệm rằng ranh giới giữa cõi âm và cõi dương trở nên mong manh, vong linh được thả về dương thế nhiều hơn. Việc hát lớn giữa đêm khuya không chỉ gây ồn ào, làm phiền đến giấc ngủ của hàng xóm mà còn bị xem là hành động dễ "đánh động" đến các vong hồn lang thang.

Âm thanh náo nhiệt vào lúc tĩnh lặng nhất của đêm có thể khiến khí trường xung quanh mất cân bằng, tạo cảm giác lạnh lẽo, bất an cho người trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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