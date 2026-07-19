Chọn bàn ăn theo tuổi mệnh phong thủy: Bí quyết thu hút tài lộc, giữ lửa gia đình

Tầm quan trọng của việc bố trí bàn ăn theo phong thủy

Trong không gian gia đình, phòng ăn là một trong những khu vực quan trọng trong việc vun đắp cũng như giữ lửa cho mái ấm của bạn.

Sự ấm áp, hạnh phúc mang đến cho mỗi thành viên có những bữa ăn ngon và chia sẻ mọi chuyện vui, buồn và những việc đã xảy ra trong ngày.

Theo phong thủy Tam Nguyên, phòng ăn là nơi để chăm sóc sức khỏe ăn uống cho gia đình nên việc chăm lo về cách bố trí hợp lý, phương hướng, lựa chọn kiểu dáng vật dụng đúng phong thủy là vô cùng quan trọng.

Một không gian phòng ăn được bài trí, sắp xếp hợp lý sẽ mang đến bầu không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái và dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó chúng còn bổ trợ cho những yếu tố khác mang đến cuộc sống thịnh vượng và dễ chịu hơn.

Trong không gian gia đình, phòng ăn là một trong những khu vực quan trọng trong việc vun đắp cũng như giữ lửa cho mái ấm của bạn.

Trong số đó, bàn ăn được xem là vật dụng thiết yếu và là trung tâm của không gian này vì chúng tác động trực tiếp đến năng lượng phong thủy nên cần được bố trí hợp lý nhất. Từ chất liệu, kiểu dáng, màu sắc cho đến vị trí đặt bàn ăn theo phong thủy, kích thước phù hợp đều có thể mang lại sự ấm no và thịnh vượng, bình an cho gia chủ.

Bàn ăn theo tuổi mệnh phong thủy của gia chủ

Phong thủy Phùng Gia cho biết, khi lựa chọn bàn ăn theo phong thủy thì việc tính đến các yếu tố về mệnh tuổi của gia chủ là không thể bỏ qua. Theo đó, những yếu tố liên quan như màu sắc, kiểu dáng và chất liệu của bàn ăn theo phong thủy cũng là một yếu tố để xác định xem đối với tuổi mệnh của gia chủ thì chúng có thể mang lại sự thuận lợi và hanh thông hơn hay không.

Để có thể xác định được về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu trang trí bàn ăn theo phong thủy bạn cần dựa trên cung mệnh ngũ hành. Trong đó, mỗi một cung mệnh sẽ có những đặc điểm tương sinh và phù hợp màu sắc, chất liệu nào như sau:

Ưu tiên sử dụng bàn ăn theo phong thủy ngũ hành tương sinh về màu sắc, chất liệu và kiểu dáng khi đặt trên bản mệnh của gia chủ. Không sử dụng những loại thuộc phần tương khắc vì như vậy sẽ gây bất lợi và ảnh hưởng xấu cho gia chủ cũng như người thân trong gia đình.

Khi lựa chọn bàn ăn theo phong thủy thì việc tính đến các yếu tố về mệnh tuổi của gia chủ là không thể bỏ qua.

Theo ngũ hành thì với những tuổi mệnh khác nhau sẽ có cách chọn bàn ăn theo phong thủy khác nhau, cụ thể là:

Mệnh Kim Mệnh Thủy Mệnh Mộc Mệnh Hỏa Mệnh Thổ Tương sinh Thổ Kim Thủy Mộc Hỏa Chất liệu Sắt, thép, inox. gạch, đá, gốm. Mặt kính, thủy tinh, sắt, thép, inox. Gỗ, tre, mặt kính và thủy tinh. Nhựa, gỗ và tre. Gạch, đá, gốm, nhựa. Kiểu dáng Tròn, vuông và chữ nhật. Lượn sóng và tròn. Trụ dài, bầu dục và lượn sóng. Tam giác, có góc nhọn và trụ. Chữ nhật, vuông, tam giác và có góc nhọn. Màu sắc Trắng, xám, ghi, vàng, nâu đất. Xanh dương, đen, trắng, ánh kim, xám ghi, Xanh lá, xanh dương. Đỏ, hồng, tím, cam, xanh lá. Vàng, nâu đất, đỏ, hồng, tím, cam.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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