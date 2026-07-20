6 món đồ decor giúp hút dương khí cho tổ ấm trong tháng 'cô hồn'

Vì sao cần chú trọng bổ sung dương khí trong tháng cô hồn?

Tháng 7 âm lịch còn được biết đến với tên gọi "tháng cô hồn". Thời gian này theo các quan niệm dân gian là giai đoạn âm khí trong vũ trụ mạnh hơn dương khí. Trong văn hóa của người Á Đông, họ tin rằng vào tháng 7 âm lịch, các năng lượng tiêu cực xâm nhập vào không gian sống, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và vận may của gia chủ.

Một khi dương khí trong nhà yếu đi, không gian có thể trở nên u ám, nặng nề, dễ phát sinh mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí những điều xui rủi, không mong muốn sẽ xảy ra.

Vì vậy việc tăng cường dương khí trong gia đình vào tháng 7 âm lịch là điều cần thiết. Khi âm dương hòa hợp sẽ giúp cân bằng lại dòng năng lượng, mang đến sự hài hòa, an toàn, ấm cúng cho tổ ấm.

Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian là thời điểm âm khí lấn át dương khí, dễ ảnh hưởng đến nguồn năng lượng tích cực trong nhà.

Phong thủy Tâm An cho biết, một trong những cách cân bằng âm dương cho tổ ấm được nhiều người lựa chọn đó là sử dụng các đồ nội thất, đồ decor có tác dụng "hút dương khí" giúp xua tan cảm giác âm u và tạo nên một không gian sống tích cực, an lành hơn

Top 6 món đồ decor giúp tăng dương khí cho tổ ấm trong tháng cô hồn

Để giữ cho không gian sống luôn tươi sáng, hài hòa và cân bằng năng lượng âm – dương trong tháng cô hồn, bạn có thể tham khảo 6 món đồ decor giúp tăng dương khí dưới đây. Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tích cực, những món đồ này còn góp phần làm đẹp tổ ấm một cách tinh tế và hiện đại.

Cây xanh để bàn - tăng sinh khí, thanh lọc không khí

Cây xanh là biểu tượng của sự sống, sự phát triển và năng lượng dương. Việc đặt một vài chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, kệ trang trí hay cửa sổ không chỉ mang lại màu sắc tươi mát mà còn giúp thanh lọc không khí. Đặc biệt có thể tăng cường năng lực tích cực trong nhà.

Cây xanh là biểu tượng của sự sống, sự phát triển và năng lượng dương.

Những loại cây xanh được coi là hài hòa phong thủy bạn có thể lựa chọn đó là cây kim tiền, lưỡi hổ, trầu bà…

Tượng Phật, tượng Quan Âm hoặc các biểu tượng tâm linh

Những biểu tượng tâm linh như tượng Phật, Quan Âm, tượng Di Lặc... không chỉ mang ý nghĩa bình an, che chở mà còn giúp không gian thêm trang nghiêm, thanh tịnh.

Khi được đặt ở vị trí hợp lý (kệ cao, bàn thờ nhỏ, tủ trang trí), tượng có thể giúp hóa giải năng lượng tiêu cực và tăng dương khí trong nhà, nhất là vào những thời điểm như tháng 7 âm lịch.

Giường ngủ bằng gỗ, đầu giường bo cong

Phong thủy Phùng Gia cho biết, gỗ trong phong thủy được xem là vật mang tính Mộc, đại diện cho sự sống, ấm áp và thân thiện.

Khi phòng ngủ có một chiếc giường gỗ có thiết kế đơn giản, phần đầu giường bo cong nhẹ nhàng không chỉ giúp giấc ngủ sâu hơn mà còn hỗ trợ tăng cường dương khí cho không gian nghỉ ngơi. Đồng thời hạn chế dùng giường kim loại sắc lạnh hoặc thiết kế quá góc cạnh, dễ tạo cảm giác cứng nhắc.

Gương tròn treo tường hoặc gương đứng

Gương là vật phẩm phong thủy có khả năng khuếch tán ánh sáng, giúp không gian thêm sáng sủa và lưu thông năng lượng hiệu quả. Hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn, hài hòa.

Gương tròn treo tường là một món đồ decor nên cho trong nhà. Bạn có thể treo gương tròn ở phòng khách, hành lang hoặc phòng ăn, tránh đặt đối diện cửa ra vào hay giường ngủ.

Gương là vật phẩm phong thủy có khả năng khuếch tán ánh sáng, giúp không gian thêm sáng sủa và lưu thông năng lượng hiệu quả. Hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn, hài hòa.

Bàn trà hoặc kệ gỗ tự nhiên

Đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên như bàn trà, kệ tivi, bàn console… vừa mộc mạc, gần gũi vừa giúp tạo cảm giác "tràn đầy sức sống" trong căn nhà. Gỗ thuộc hành Mộc, mang tính dương là vật liệu lý tưởng để cân bằng phong thủy.

Vì vậy phòng khách, bạn nên ưu tiên lựa chọn bàn trà hoặc kệ gỗ tự nhiên màu sáng như sồi, tần bì hoặc gỗ phủ veneer có vân nhẹ, không những có tác dụng "hút dương khí" mà còn đẹp mắt, phù hợp với không gian hiện đại.

Tranh phong thủy – sông núi, bình minh, hoa sen

Tranh ảnh treo tường với chủ đề thiên nhiên tươi sáng như núi non, mặt trời mọc, hoa sen, cánh đồng… được xem là nguồn kích hoạt mạnh mẽ dương khí.

Những hình ảnh này không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn giúp bạn luôn có tâm trạng nhẹ nhàng, thư giãn hơn mỗi khi nhìn ngắm. Vì vậy tranh phong thủy được xem là một đồ decor được nhiều gia đình lựa chọn.

Đặc biệt để tăng vận khí thịnh vượng, bạn nên ưu tiên lựa chọn các bức tranh có tông màu sáng, bố cục cân đối.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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