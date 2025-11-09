3 việc cha mẹ càng 'lười' con càng phát triển: Bạn phải tiếc vì không làm sớm hơn

'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời con GĐXH - Người mẹ gần như phát điên vì đã cố gắng đầu tư, chăm lo cho con nhưng đứa trẻ lại nói "con không muốn học".

Nuôi dạy con cái là một hình thức tự tu dưỡng của cha mẹ; bạn đang nuôi dạy con cái, nhưng bạn cũng đang tự tu dưỡng chính mình.

Các bậc cha mẹ đều hy vọng có thể làm mọi thứ có thể để giúp con trưởng thành.

Tuy nhiên, đôi khi, bạn càng quản thúc, cố gắng dạy bảo con thì chúng càng trở nên nổi loạn.

Đôi khi, nếu bạn khéo léo hơn một chút và để con tự làm mọi việc, bạn sẽ thực sự khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn khác của con mình.

Cuối cùng, nguyên nhân gốc rễ nằm ở chính cha mẹ.

Phàm là việc con có thể tự làm, hãy để con tự làm. Cha mẹ càng "lười" ở 3 khía cạnh dưới đây, con cái tương lai sẽ càng ưu tú.



Cha mẹ nuôi dạy con cũng đang là tu dưỡng chính mình. Ảnh minh họa

3 việc cha mẹ càng "lười" con càng phát triển

1. Cha mẹ 'lười' quản: Con tự lập, tự chủ

Cha mẹ đều nói mình yêu con, nhưng cách thức và phương pháp yêu thương đã đúng chưa? Đôi khi, nhiều bậc cha mẹ mượn danh nghĩa "yêu con" để vượt qua ranh giới của người làm cha mẹ.

"Con chỉ cần lo học hành, mọi việc còn lại cứ để bố mẹ lo!" - Đây là câu nói hùng hồn mà nhiều cha mẹ từng nói với con. Nghe có vẻ cảm động, nhưng thực tế lại không hề lý trí.

Việc cha mẹ ôm đồm mọi thứ trong cuộc sống không chỉ tước đi quyền lao động của con, mà còn khiến con mất đi khả năng tự làm. Lâu dài, con sẽ trở thành một "mọt sách" thiếu kỹ năng sống cơ bản và không có khả năng tự lập khi bước vào xã hội.

Để việc học của con là chủ động chứ không phải bị quản thúc. Ảnh minh họa

Giáo dục con cái, tuyệt đối không được rơi vào ngộ nhận "nuôi con kiểu bảo mẫu". Lo lắng mọi việc lớn nhỏ, mọi chuyện đều do cha mẹ bao bọc. Cha mẹ không chỉ mệt mỏi mà con cũng mệt và cản trở sự phát triển của con.

Sự bao bọc, làm thay của cha mẹ sẽ khiến trẻ hình thành tâm lý ỷ lại, khả năng độc lập kém, lười biếng, thiếu trách nhiệm.

Nhà giáo dục người Ý Maria Montessori từng nói: "Đừng bao giờ giúp đứa trẻ việc mà nó cảm thấy mình có thể thành công".

Sau khi con 3 tuổi, đã qua giai đoạn quan trọng phát triển cảm giác an toàn, cha mẹ nên học cách buông tay và bắt đầu rèn luyện khả năng tự lập của con.

Những việc trong cuộc sống mà con có thể làm, hãy để con tự làm. Tự mình sắp xếp cặp sách, dọn dẹp phòng định kỳ, tự giặt quần áo nhỏ và tất. Con dần dần học được cách tự quản lý bản thân, đây là giai đoạn tất yếu để con trưởng thành. Nhất định phải để con tham gia vào công việc nhà, tạo cơ hội cho con lao động, làm việc nhà, ví dụ như đổ rác, sắp xếp bát đĩa...

Cha mẹ lười biếng một chút, con sẽ chăm chỉ hơn. Con không chỉ nắm vững các kỹ năng sống cơ bản, mà còn có khả năng độc lập tự chủ. Dù trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, con cũng có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình.

2. "Lười" ra lệnh, thêm trao quyền: Con chủ động và tự giác

Khi con gặp vấn đề, cha mẹ nên "lười" một cách thích hợp. Đánh giá độ khó của vấn đề, nếu không vượt quá khả năng của con, hãy hướng dẫn con tự suy nghĩ, tìm ra giải pháp.

Ví dụ như việc làm bài tập. Việc kèm con làm bài tập là nỗi đau khổ của nhiều phụ huynh. Nó không chỉ khiến huyết áp của cha mẹ tăng vọt, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Trong việc hướng dẫn con học tập, nhiều cha mẹ quá "tích cực," mắt lúc nào cũng dán vào con. Chỉ cần có một chút sai sót là lập tức ngắt lời con suy nghĩ, chỉ trỏ, giảng giải một đống lý thuyết. Thực tế, điều này rất bất lợi cho việc nuôi dưỡng thói quen tư duy độc lập của trẻ.

Giúp con chủ động khám phá. Ảnh minh họa

Trong lớp học mỹ thuật cho trẻ nhỏ, có một em bé khoảng 4−5 tuổi. Cô giáo mỹ thuật yêu cầu các em tô màu. Nhưng việc tô màu không hề dễ dàng đối với em bé đó, màu cứ bị lem ra ngoài đường viền.

"Con nhìn xem, sao lại tô ra ngoài rồi!". "Con yêu, ở đây dùng màu đỏ sẽ đẹp hơn!".

Mặc dù em bé tô màu rất vui vẻ, nhưng người mẹ bên cạnh lại rất thiếu kiên nhẫn, quá chú trọng đến bức tranh hoàn hảo, thậm chí còn muốn tự tay giúp con tô màu.

Người mẹ này không nhận ra rằng, sự can thiệp quá nhiều, việc không cho con phạm sai lầm, đã khiến con mất đi nhiều cơ hội trưởng thành.

Khi con đang tự khám phá và học hỏi, cha mẹ nên giảm bớt sự can thiệp. Đừng đứng bên cạnh chỉ trỏ, nếu không con sẽ không bao giờ nắm vững khả năng tự học.

Cha mẹ hãy "lười" một chút, không can thiệp quá nhiều, để con tự mình hoàn thành trọn vẹn bài tập, tự phát hiện ra lỗi và sửa chữa. Hãy để con hình thành thói quen tự giải quyết vấn đề từ nhỏ, từ đó bồi dưỡng khả năng tư duy độc lập. Đứa trẻ có khả năng tư duy độc lập sẽ càng tự giác.

Nếu con không phát hiện ra lỗi sai, cha mẹ hãy giúp con kiểm tra lại. Khi con làm bài tập, cha mẹ có thể ngồi bên cạnh lặng lẽ đọc một cuốn sách.

Cha mẹ là tấm gương phản chiếu việc học tập của con cái; dù triết lý giáo dục có tốt đến đâu cũng không thể so sánh được với sức mạnh của việc "làm gương".

3. "Lười" cằn nhằn, thêm khích lệ: Con tự tin và lạc quan

Sau 3 tuổi, trẻ đều có ham muốn khám phá mạnh mẽ. Chúng miệt mài học hỏi từ thế giới xung quanh, dùng đôi tay của mình để cảm nhận và nhận biết thế giới bên ngoài.

Một số cha mẹ sợ con bị va chạm, bị thương, nên luôn đi sát phía sau con. Miệng không ngừng nhắc nhở "Đừng chạy nhanh quá", "Chỗ đó bẩn, không được chạm vào"...

Việc trông chừng con quá mức như vậy là sự bảo vệ thái quá, sẽ cản trở sự phát triển khả năng nhận thức và khám phá của con.

Là cha mẹ, hãy hạn chế dùng những từ ngữ tiêu cực làm giảm sự tích cực của con như "không được", "nguy hiểm". Sự trưởng thành của trẻ vốn là một quá trình liên tục thử, thất bại và lại thử lại.

Muốn thực sự tốt cho con, cha mẹ phải "lười" một chút, cho con nhiều không gian tự do khám phá hơn.

Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, có những cha mẹ giao tiếp với con, cằn nhằn không ngừng nghỉ cả ngày. Hãy nhớ rằng, những lời nói lặp đi lặp lại quá nhiều, con sẽ không còn để tâm nữa.

Chúng ta cần giữ sự kiên nhẫn lớn lao đối với sự tiến bộ chậm chạp của trẻ, và cũng cần bày tỏ sự nhiệt tình và phấn khích của mình đối với thành công của trẻ.

Những việc trẻ chủ động lựa chọn sẽ không trốn tránh, chúng sẽ nỗ lực khám phá; chúng sẽ tràn đầy niềm tin và niềm vui, hy vọng dùng khả năng của mình để vượt qua khó khăn, và cũng sẽ nhiệt tình chia sẻ thành công và niềm vui với mọi người.

Cha mẹ "lười" một chút, con càng ưu tú hơn

Cha mẹ "lười" một chút, đừng can thiệp, cho con cơ hội tự mình thực hành, giải quyết vấn đề. Con sẽ tự tổng kết kinh nghiệm từ trải nghiệm cá nhân, có nhận thức sâu sắc hơn về các sự vật xung quanh.

Là nhà giáo dục và cha mẹ, nếu chúng ta có thể khiêm tốn, hoà nhã cùng con; và đối xử với con như cách chúng ta mong muốn người khác đối xử với mình, thì chúng ta đã nắm được nguyên tắc cơ bản của giáo dục.

Hãy luôn nhớ rằng, bạn càng làm nhiều, con càng làm được ít.

Cha mẹ "lười" một chút, là một sự buông tay đúng mức. Cho con nhiều cơ hội rèn luyện bản thân hơn, con sẽ trở nên độc lập, có chính kiến hơn và sẽ ngày càng ưu tú hơn.