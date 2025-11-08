Sếp nhờ mua đồ nhưng quên trả tiền, người EQ thấp im lặng rồi ấm ức, người EQ cao xử lý chỉ trong 1 câu

Trong môi trường công sở, mỗi câu nói hay hành động nhỏ đều có thể khiến người khác đánh giá bạn. Không ít người cho rằng, năng lực quyết định thành công, nhưng trên thực tế, EQ cao – tức trí tuệ cảm xúc – mới là yếu tố giúp bạn đi đường dài. Cách bạn phản ứng với những việc tưởng chừng "nhỏ nhặt" cũng thể hiện rõ bản lĩnh và sự khôn ngoan.

Một ví dụ điển hình là tình huống khá phổ biến: sếp nhờ mua đồ nhưng quên trả tiền. Với người bình thường, đây là chuyện khó nói, đòi thì ngại, mà im lặng thì chịu thiệt. Nhưng người có EQ cao luôn biết cách ứng xử thông minh, vừa giữ được thể diện cho cả hai, vừa để lại ấn tượng tốt trong lòng cấp trên.

Chính sự linh hoạt và tinh tế trong giao tiếp giúp người EQ cao vừa giữ được lòng tự trọng, vừa duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở. Ảnh minh hoạ

1. Hiểu rõ ý định thật sự của lãnh đạo

Người EQ cao luôn nhìn sâu hơn vào bản chất sự việc. Trước khi phản ứng, họ đặt câu hỏi: "Sếp quên thật hay có lý do nào khác?".

Nhiều lãnh đạo bận rộn, chuyện quên những việc nhỏ như trả tiền là điều dễ hiểu. Nhưng đôi khi, việc họ chủ động nhắc đến chuyện thanh toán cũng không đơn giản chỉ là "trả tiền cho xong".

Có người làm vậy để đảm bảo tính công bằng, có người muốn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, tránh những lời bàn tán không hay.

Trong trường hợp này, nhân viên nên nhanh chóng gửi lại thông tin chi tiết, kèm hóa đơn hoặc ảnh chụp để sếp dễ chuyển khoản. Khi nhận lại tiền, chỉ cần nói một câu đơn giản: "Em cảm ơn sếp, lần sau em sẽ chú ý ghi lại cụ thể hơn cho tiện" – vừa lịch sự, vừa thể hiện sự tôn trọng.

Ngược lại, nếu bạn cố chối từ kiểu "thôi sếp khỏi trả cũng được", có thể chính bạn lại khiến họ thấy khó xử.

2. Đừng từ chối một cách trực tiếp

Nhiều người nghĩ rằng, nếu số tiền không đáng bao nhiêu thì "tặng luôn cho sếp" để thể hiện thiện chí. Nhưng với người EQ cao, họ hiểu rằng từ chối không khéo còn nguy hiểm hơn im lặng.

Nếu bạn nói thẳng "Thôi, em không lấy đâu", lời nói này có thể khiến sếp cảm thấy như đang bị "mua chuộc ngược", hoặc bị xem là người keo kiệt vì cứ nhắc chuyện tiền bạc.

Cách hay hơn là uyển chuyển biến việc đó thành một cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện.

Ví dụ: "Sếp cứ để em mời lần này, coi như may mắn đầu tuần. Hôm nào sếp cho em học hỏi một chút kinh nghiệm thì em lời gấp nhiều lần rồi."

Một câu nói vừa đủ tinh tế, khiến sếp thoải mái mà bạn vẫn giữ được thiện cảm.

3. Khéo léo khi sếp thường xuyên "quên"

Nếu việc "nhờ mua rồi quên trả" diễn ra nhiều lần, người EQ cao sẽ không im lặng chịu thiệt, nhưng họ cũng không đòi tiền một cách thẳng thừng.

Họ chọn cách nói vừa hài hước, vừa tế nhị để sếp tự nhận ra vấn đề.

Ví dụ: "Sếp ơi, hôm nay em ứng tiếp đấy nha. Nhưng nếu lần sau mà là đồ hiệu thì chắc em phải xin tạm ứng lương mất thôi!"

Câu nói này nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng đủ để nhắc khéo. Sếp hiểu ngay mà không cảm thấy bị trách móc hay phê phán.

Chính sự linh hoạt và tinh tế trong giao tiếp giúp người EQ cao vừa giữ được lòng tự trọng, vừa duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

4. Đừng quá kiểu cách, hãy chân thành

Một đặc điểm nữa của người EQ cao là họ không "diễn" trong các tình huống đời thường.

Khi được sếp nhờ vả những việc cá nhân như mua đồ, trả tiền hộ, họ hiểu rằng đây là một dấu hiệu của sự tin tưởng hoặc đôi khi là phép thử.

Vì thế, họ không cần tỏ ra quá lịch sự kiểu: "Đây là vinh dự của em khi được sếp tin tưởng". Nghe thì lễ phép, nhưng thực ra lại tạo ra khoảng cách không cần thiết.

Người EQ cao sẽ chọn cách đáp tự nhiên hơn: "Không có gì đâu ạ, em tiện đường nên giúp thôi". Ngắn gọn, chân thành, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

EQ cao: Nền tảng của thành công nơi công sở

Mỗi người trong môi trường làm việc đều phải đối mặt với những tình huống "nhỏ mà không nhỏ" như vậy.

Người có EQ cao không chỉ biết quan sát, lắng nghe và thấu hiểu, mà còn biết cách hành xử khéo léo để không gây tổn thương hay hiểu lầm.

Cách ứng xử thông minh trước một chuyện nhỏ như "sếp quên trả tiền" thực ra phản ánh khả năng kiểm soát cảm xúc và sự nhạy cảm trong giao tiếp của bạn.

Đó chính là nền tảng giúp bạn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy trong mắt đồng nghiệp và lãnh đạo.

Trong thế giới công sở, trí tuệ cảm xúc đôi khi còn quý hơn cả kỹ năng. Người EQ cao không chỉ biết làm việc hiệu quả mà còn biết khi nào nên nói, khi nào nên im, và nói thế nào để ai cũng cảm thấy dễ chịu.

Tóm lại, khi sếp nhờ mua đồ mà "lỡ quên" trả tiền, đừng vội khó chịu hay im lặng chịu thiệt. Hãy nhớ rằng, cách bạn phản ứng sẽ nói lên bạn là ai.

Một lời nói nhẹ nhàng, một cách xử lý tinh tế đôi khi đáng giá hơn cả việc đòi lại vài trăm nghìn vì nó thể hiện bạn là người có EQ cao, biết giữ chừng mực và khéo léo trong mọi mối quan hệ.

Theo Sohu