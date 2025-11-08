Sếp nhờ mua đồ nhưng quên trả tiền, người EQ thấp im lặng rồi ấm ức, người EQ cao xử lý chỉ trong 1 câu
GĐXH - Người EQ cao luôn biết cách ứng xử khéo léo, kể cả khi sếp nhờ mua đồ rồi quên trả tiền họ vẫn có cách để vừa giữ thể diện cho cả hai, vừa ghi điểm nơi công sở.
Trong môi trường công sở, mỗi câu nói hay hành động nhỏ đều có thể khiến người khác đánh giá bạn. Không ít người cho rằng, năng lực quyết định thành công, nhưng trên thực tế, EQ cao – tức trí tuệ cảm xúc – mới là yếu tố giúp bạn đi đường dài. Cách bạn phản ứng với những việc tưởng chừng "nhỏ nhặt" cũng thể hiện rõ bản lĩnh và sự khôn ngoan.
Một ví dụ điển hình là tình huống khá phổ biến: sếp nhờ mua đồ nhưng quên trả tiền. Với người bình thường, đây là chuyện khó nói, đòi thì ngại, mà im lặng thì chịu thiệt. Nhưng người có EQ cao luôn biết cách ứng xử thông minh, vừa giữ được thể diện cho cả hai, vừa để lại ấn tượng tốt trong lòng cấp trên.
1. Hiểu rõ ý định thật sự của lãnh đạo
Người EQ cao luôn nhìn sâu hơn vào bản chất sự việc. Trước khi phản ứng, họ đặt câu hỏi: "Sếp quên thật hay có lý do nào khác?".
Nhiều lãnh đạo bận rộn, chuyện quên những việc nhỏ như trả tiền là điều dễ hiểu. Nhưng đôi khi, việc họ chủ động nhắc đến chuyện thanh toán cũng không đơn giản chỉ là "trả tiền cho xong".
Có người làm vậy để đảm bảo tính công bằng, có người muốn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, tránh những lời bàn tán không hay.
Trong trường hợp này, nhân viên nên nhanh chóng gửi lại thông tin chi tiết, kèm hóa đơn hoặc ảnh chụp để sếp dễ chuyển khoản. Khi nhận lại tiền, chỉ cần nói một câu đơn giản: "Em cảm ơn sếp, lần sau em sẽ chú ý ghi lại cụ thể hơn cho tiện" – vừa lịch sự, vừa thể hiện sự tôn trọng.
Ngược lại, nếu bạn cố chối từ kiểu "thôi sếp khỏi trả cũng được", có thể chính bạn lại khiến họ thấy khó xử.
2. Đừng từ chối một cách trực tiếp
Nhiều người nghĩ rằng, nếu số tiền không đáng bao nhiêu thì "tặng luôn cho sếp" để thể hiện thiện chí. Nhưng với người EQ cao, họ hiểu rằng từ chối không khéo còn nguy hiểm hơn im lặng.
Nếu bạn nói thẳng "Thôi, em không lấy đâu", lời nói này có thể khiến sếp cảm thấy như đang bị "mua chuộc ngược", hoặc bị xem là người keo kiệt vì cứ nhắc chuyện tiền bạc.
Cách hay hơn là uyển chuyển biến việc đó thành một cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện.
Ví dụ: "Sếp cứ để em mời lần này, coi như may mắn đầu tuần. Hôm nào sếp cho em học hỏi một chút kinh nghiệm thì em lời gấp nhiều lần rồi."
Một câu nói vừa đủ tinh tế, khiến sếp thoải mái mà bạn vẫn giữ được thiện cảm.
3. Khéo léo khi sếp thường xuyên "quên"
Nếu việc "nhờ mua rồi quên trả" diễn ra nhiều lần, người EQ cao sẽ không im lặng chịu thiệt, nhưng họ cũng không đòi tiền một cách thẳng thừng.
Họ chọn cách nói vừa hài hước, vừa tế nhị để sếp tự nhận ra vấn đề.
Ví dụ: "Sếp ơi, hôm nay em ứng tiếp đấy nha. Nhưng nếu lần sau mà là đồ hiệu thì chắc em phải xin tạm ứng lương mất thôi!"
Câu nói này nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng đủ để nhắc khéo. Sếp hiểu ngay mà không cảm thấy bị trách móc hay phê phán.
Chính sự linh hoạt và tinh tế trong giao tiếp giúp người EQ cao vừa giữ được lòng tự trọng, vừa duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.
4. Đừng quá kiểu cách, hãy chân thành
Một đặc điểm nữa của người EQ cao là họ không "diễn" trong các tình huống đời thường.
Khi được sếp nhờ vả những việc cá nhân như mua đồ, trả tiền hộ, họ hiểu rằng đây là một dấu hiệu của sự tin tưởng hoặc đôi khi là phép thử.
Vì thế, họ không cần tỏ ra quá lịch sự kiểu: "Đây là vinh dự của em khi được sếp tin tưởng". Nghe thì lễ phép, nhưng thực ra lại tạo ra khoảng cách không cần thiết.
Người EQ cao sẽ chọn cách đáp tự nhiên hơn: "Không có gì đâu ạ, em tiện đường nên giúp thôi". Ngắn gọn, chân thành, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
EQ cao: Nền tảng của thành công nơi công sở
Mỗi người trong môi trường làm việc đều phải đối mặt với những tình huống "nhỏ mà không nhỏ" như vậy.
Người có EQ cao không chỉ biết quan sát, lắng nghe và thấu hiểu, mà còn biết cách hành xử khéo léo để không gây tổn thương hay hiểu lầm.
Cách ứng xử thông minh trước một chuyện nhỏ như "sếp quên trả tiền" thực ra phản ánh khả năng kiểm soát cảm xúc và sự nhạy cảm trong giao tiếp của bạn.
Đó chính là nền tảng giúp bạn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy trong mắt đồng nghiệp và lãnh đạo.
Trong thế giới công sở, trí tuệ cảm xúc đôi khi còn quý hơn cả kỹ năng. Người EQ cao không chỉ biết làm việc hiệu quả mà còn biết khi nào nên nói, khi nào nên im, và nói thế nào để ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Tóm lại, khi sếp nhờ mua đồ mà "lỡ quên" trả tiền, đừng vội khó chịu hay im lặng chịu thiệt. Hãy nhớ rằng, cách bạn phản ứng sẽ nói lên bạn là ai.
Một lời nói nhẹ nhàng, một cách xử lý tinh tế đôi khi đáng giá hơn cả việc đòi lại vài trăm nghìn vì nó thể hiện bạn là người có EQ cao, biết giữ chừng mực và khéo léo trong mọi mối quan hệ.
Theo Sohu
Giản dị giữa hào quang: 5 cung hoàng đạo dạy ta thế nào là 'giàu có đúng nghĩa'Gia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Trong thế giới hiện đại, nơi danh vọng và vật chất đôi khi khiến con người dễ sa vào kiêu ngạo, vẫn có những cung hoàng đạo giữ được bản tính hiền hậu và khiêm nhường đáng quý.
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũChuyện vợ chồng - 11 giờ trước
Tình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.
Bước qua tuổi 60, từ bỏ 3 điều này để an nhiên hưởng phúcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bước sang tuổi 60, để có cuộc sống an nhiên, không mệt mỏi bạn nên từ bỏ một cách dứt khoát 3 thói quen này, đừng tiếc nuối.
Sau nghỉ hưu, cụ ông U70 nhận ra sự thật cay đắng: Có những mối quan hệ nên dứt bỏGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cụ ông U70 sau khi nghỉ hưu tham dự hai bữa tiệc, liên tiếp gặp tình huống khó xử và nhận ra sự thật đáng buồn về tình bạn, tiền bạc và tuổi già.
Ông lão U70 chọn an dưỡng tuổi già ở khách sạn thay vì viện dưỡng lão: Thoải mái, đáng tiền và tự doGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 70, nhiều người tìm đến viện dưỡng lão để nương nhờ sự chăm sóc, nhưng với ông tuổi già lại là thời điểm để sống khác, thoải mái, độc lập và vui vẻ hơn.
Số mệnh vượng quý nhân: 5 cung hoàng đạo có cuộc đời may mắn, thuận lợi đủ đườngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang theo "vận quý nhân", đi đến đâu cũng được người khác yêu quý, hỗ trợ. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp, tình cảm và cuộc sống của họ luôn hanh thông, ít gặp sóng gió.
Những đứa trẻ được yêu thương sẽ có cuộc đời thế nào?: Cha mẹ cần biết ngay 3 điều này để không phải hối tiếcNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn có nhận thấy rằng có những đứa trẻ vừa xuất hiện đã có sức hút đặc biệt? Không phải là vì chúng quá đẹp trai, xinh gái, cũng không phải thành tích quá tốt, mà là cái cảm giác vững vàng, tự tin và thư thái toát ra từ tận bên trong.
Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Kết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.
Con bị bắt nạt, mẹ chỉ biết hỏi 'Tại sao không phản kháng?' trong bất lựcNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Khi một đứa trẻ bị bắt nạt, cách ứng xử của cha mẹ có thể quyết định liệu con có đứng dậy được hay mãi mãi sống trong sợ hãi.
Sau nghỉ hưu, người khôn ngoan luôn để lại cho mình 3 'lối thoát': Nếu bạn đã 50-60 tuổi, vẫn chưa muộn để biết điều nàyGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Người già đừng quá sức vì con cháu. Nghỉ hưu rồi hãy bảo dưỡng sức khỏe; đừng chuyển tiền vô điều kiện cho con cái. Và quan trọng nhất, đừng bán nhà cũ.
Vợ chồng nghỉ hưu được con trai tặng nhà nhưng khi đến nơi thì chết lặngGia đình
GĐXH - Vợ chồng 58 tuổi về hưu được con trai tặng nhà mới. Nhưng khi đến nơi, họ sững sờ trước sự thật và hiểu ra ý nghĩa thật của lòng hiếu thảo.