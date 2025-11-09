Nhà trai Hải Phòng bê trầu cau đi bộ 2km đường đất lầy lội để đón dâu gây sốt

Ngày 5/11, một đoạn video ghi lại hình ảnh nhà trai bê tráp cưới, đi bộ qua quãng đường đất lồi lõm, bùn lầy trong thời tiết mù sương, mưa phùn để đón dâu gây sốt trên mạng xã hội.

Thậm chí, chú rể và người thân còn phải dùng túi nilon bọc giày dép tránh ướt, bẩn. Thỉnh thoảng, đoàn lại dừng nghỉ vì có thành viên quá mỏi chân.

Người dùng mạng hài hước bình luận: "Hình ảnh này là minh chứng cho câu: yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua".

Theo tìm hiểu, đoạn video này được đăng bởi cô dâu Mai Phương (tên thường gọi là Kiều My, sinh năm 2004, quê ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu). My cho biết, video quay vào ngày 1/11, khi nhà trai tới nhà cô ở Lai Châu làm đám hỏi kết hợp đón dâu.

"Mình quay video và đăng lên làm kỷ niệm cho gia đình, không ngờ lại được nhiều người chú ý", My chia sẻ.

Chồng của My tên Nguyễn Vũ (sinh năm 1994, ở An Biên, Hải Phòng). Cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân sau gần 4 năm quen biết và yêu thương.

Gia đình nhà trai cách nhà gái hơn 600km, tương đương 10-12 giờ di chuyển bằng ô tô. 4h ngày 31/10, nhà trai bắt đầu đi từ Hải Phòng, tới 14h cùng ngày thì có mặt tại Tam Đường (Lai Châu). Cả gia đình nghỉ ngơi một đêm, 5h hôm sau tới nhà gái cách đó 15km làm đám hỏi, đón dâu.

Tuy nhiên đoạn đường vào nhà cô dâu nhỏ hẹp, xe ô tô 16 chỗ khó di chuyển. 10 thành viên đoàn nhà trai quyết định xuống xe, đi bộ đoạn đường khoảng 2km.

"Có 2 con đường dẫn vào nhà mình, trong đó có 1 con đường đất và 1 con đường bê tông. Tuy nhiên đoạn đường bê tông lại dốc cao, trơn trượt sau mưa nên rất khó đi. Con đường đất tuy nhìn lồi lõm, lầy lội nhưng di chuyển lại dễ hơn", My cho hay.

Vợ chồng My chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ chồng (bên phải) và các bác. Ảnh: NVCC

Đoàn di chuyển một lúc thì trời mưa dày hạt hơn, bố chồng và chồng My lại chạy ngược về xe để lấy ô che cho mọi người.

"Quãng đường di chuyển xa, nhiều thành viên trong đoàn say xe, sau đó lại đi bộ quãng đường dài, mất 30 phút, nhưng ai cũng vui vẻ cười đùa. Khi tới nhà gái, mọi người rạng rỡ, xem đây là kỷ niệm đáng nhớ", Kiều My tâm sự.

"Cũng bởi đường xa nên các mâm tráp chuẩn bị không quá cầu kỳ. Nhưng thực ra mình vẫn cảm nhận được tình cảm của bố mẹ, gia đình chồng dành cho mình và nhà gái", cô nói thêm.

Vợ chồng My kết hôn sau gần 4 năm yêu nhau. Ảnh: NVCC

Dù nhiều người nhận định kết hôn xa như vậy khá vất vả, nhưng My cho rằng, vợ chồng đến với nhau là duyên số. My và Vũ không cảm thấy vất vả, bất tiện mà đều hạnh phúc.

"Vợ chồng mình là công nhân tại Hải Phòng. Chồng mình là người rất yêu thương vợ, đã hứa điều gì nhất định sẽ thực hiện. Do đó mình luôn có cảm giác an tâm", My tâm sự.

"Bố mẹ chồng mình hòa đồng, vui tính, quý con dâu lắm. Nhờ vậy mình không cảm thấy lo lắng quá nhiều khi làm dâu xa", cô nói thêm.