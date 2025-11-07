Bước qua tuổi 60, từ bỏ 3 điều này để an nhiên hưởng phúc

Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình GĐXH - Sau tuổi 50, nhất định phải học cách giữ được khí chất, kiểm soát lời nói, tu dưỡng tâm hồn, thận trọng khi một mình... để giữ được phúc khí.

Người qua tuổi 60, cuộc sống nên giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông, đơn giản và dịu dàng. Khi còn trẻ, chúng ta luôn bị quán tính của cuộc sống đẩy đi, quen với việc gánh vác, quen với việc chấp nhận.

Đến tuổi này, ta mới nhận ra rằng một số thói quen giống như quần áo cũ, mặc không vừa mà còn chiếm không gian trong tủ. Nửa sau của cuộc đời, học cách loại bỏ những thói quen làm kiệt quệ thể chất và tinh thần mới có thể làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

Để làm được điều đó, khi bước sang tuổi 60, bạn nên từ bỏ một cách dứt khoát 3 thói quen này, đừng tiếc nuối.



3 thói quen cần từ bỏ khi bước sang tuổi 60

1. Chấp niệm phải tranh giành thắng thua mọi chuyện

Khi còn trẻ, chúng ta luôn thích chứng tỏ bản thân. Trong công việc phải giành vị trí số một, trong các buổi tụ họp phải giữ thể diện, với hàng xóm thì so xem con ai giỏi giang hơn.

Thói quen phải tranh giành thắng thua mọi chuyện này, khi bước sang tuổi 60, giống như mang một tảng đá đi bộ, người mệt mỏi chính là bản thân mình. Tranh thắng, đổi lấy vài lời khen, nhưng nội tâm chưa chắc đã bình an; tranh thua, tâm trạng bức bối, đêm ngủ không yên.

Sau tuổi 60, bớt hiếu thắng và bình yên hơn sẽ mang lại sự thoải mái và dễ chịu cho cuộc sống của bạn. Ảnh minh họa

Tuổi này rồi, còn có bao nhiêu thắng thua phải tính toán? Niềm vui trò chuyện của bạn bè cũ là chia sẻ những câu chuyện thú vị của nhau, chứ không phải so bì ai phong độ hơn; sự hòa thuận trong gia đình là ở sự thông cảm lẫn nhau, chứ không phải ai là người quyết định. Buông bỏ chấp niệm này, không phải là nhận thua, mà là cởi trói cho tâm hồn mình. Sau tuổi 60, bớt hiếu thắng và bình yên hơn sẽ mang lại sự thoải mái và dễ chịu cho cuộc sống của bạn.

2. Sự khắt khe theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc

Đến tuổi 60, có bao nhiêu người vẫn bị trói buộc bởi thói quen phải theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc. Nhà phải sạch không một hạt bụi, bữa cơm phải đầy đủ màu sắc, hương vị, ra ngoài phải ăn mặc chỉnh tề, ngay cả mua một món đồ chơi cho cháu cũng phải chọn cái tốt nhất.

Theo đuổi sự hoàn hảo, nghe có vẻ là ưu điểm, nhưng thực chất lại khiến người ta sống quá mệt mỏi. Sau tuổi 60, sức khỏe và tinh lực không còn như xưa, thời gian càng quý giá, hà cớ gì phải hao tâm tổn trí vào những chi tiết vụn vặt?

Đến tuổi 60, buông bỏ chấp niệm để có cuộc sống bình yên, thoải mái. Ảnh minh họa

Nhà hơi bừa bộn một chút, cuộc sống vẫn tiếp diễn; món ăn kém chút hương vị, người nhà vẫn ăn ngon miệng. Hoàn hảo chưa bao giờ là tiêu chuẩn bắt buộc của cuộc sống, thoải mái mới là quan trọng.

Bỏ thói quen đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi việc, không phải là hạ thấp tiêu chuẩn, mà là học cách chấp nhận cuộc sống như vốn có. Hãy để ngôi nhà có chút hơi ấm của khói bếp, để cuộc sống có chút khuyết điểm nhỏ, ngược lại mới là hình dáng vốn có của cuộc sống.

3. Cố chấp giữ lại đồ đạc không nỡ vứt đi

Người già thường có thói quen giữ lại mọi thứ. Quần áo cũ giữ lại nói là sau này có thể dùng. Đồ điện hỏng chất đống nói là còn sửa được. Phiếu giảm giá hết hạn cũng giữ lại nói là biết đâu có ngày dùng đến.

Thói quen tích trữ đồ đạc, bề ngoài là tiết kiệm, thực chất là làm cuộc sống thêm phiền phức. Sau tuổi 60, nhà cửa nên là nơi để thư giãn, không phải là nhà kho; thời gian nên dùng để tận hưởng cuộc sống, chứ không phải để sắp xếp đồ đạc lặt vặt. Những thứ chiếm không gian mà không dùng được, giữ lại không những vô ích, mà còn làm cho ngôi nhà trở nên chật chội, tâm trạng bị đè nén.

Bỏ sự cố chấp vô ích này, không phải là lãng phí, mà là giải phóng không gian cho cuộc sống. Hãy thử cho, tặng, hoặc vứt bỏ đồ cũ, bạn sẽ thấy nhà cửa rộng rãi hơn, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Sau tuổi 60, học cách thanh lọc bớt đồ đạc, chính là học cách để cuộc sống được hít thở.

Sau 60 tuổi, cuộc sống phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của bạn. Năng lượng có hạn, vậy nên hãy dành nó cho những điều mang lại niềm vui; không gian cũng có hạn, vậy nên hãy chứa đựng nó bằng những thứ khiến bạn thấy thoải mái. Những thói quen tranh thắng thua, cầu hoàn hảo, tích trữ đồ cũ, bề ngoài là kiên trì, thực chất là gánh nặng. Vứt bỏ chúng, không phải là mất đi, mà là tự cởi trói cho chính mình.

Suy cho cùng, tài sản lớn nhất của tuổi già không phải là bạn có được bao nhiêu thể diện, nhà cửa sạch sẽ cỡ nào, hay tích lũy được bao nhiêu đồ cũ, mà là sự thanh thản và tự do trong tâm hồn. Bớt chấp niệm, thêm tùy hứng; bớt gánh nặng, thêm niềm vui, đó mới là hình dáng cuộc sống nên có sau tuổi 60.







