Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Theo ghi nhận thực tế của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), trong khi các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại Thủ đô được siết chặt, thì tại khu vực đất nông nghiệp tiếp giáp đường Phú Diễn – chỉ cách trụ sở UBND phường Phú Diễn chừng hơn 100m - lại đang diễn ra tình trạng san lấp, xây dựng trái phép vô cùng rầm rộ.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp trên đường Phú Diễn hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, tại thửa đất nông nghiệp nằm đối diện ngõ 221 đường Phú Diễn, một công trình nhà ở kiên cố đã "mọc" lên sừng sững. Bên ngoài, công trình này được quây kín bằng hệ thống rào tôn cao để che chắn tầm nhìn.

Phía bên trong, ngôi nhà cao 2 tầng đã hoàn thiện khang trang, khoác lớp sơn màu vàng cam bắt mắt, phần sân rộng rãi được lát đá thường xuyên có nhiều ô tô đỗ bên trong. Theo tìm hiểu của PV, công trình này vốn của một hộ dân sinh sống trên địa bàn và đã tồn tại trong một thời gian dài.

Không dừng lại ở đó, các khu đất nông nghiệp xung quanh đường Phú Diễn hiện cũng bị "xẻ thịt", san lấp mặt bằng, dựng nhà tạm để phục vụ kinh doanh ăn uống hoặc làm bãi đỗ xe trái phép.

Công trình kiên cố cao 2 tầng và bãi trông giữ xe mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn.

Điều khiến dư luận bức xúc nhất là toàn bộ chuỗi vi phạm này nằm ở vị trí rất "đắc địa", chỉ cách cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở là UBND phường Phú Diễn một khoảng cách rất ngắn. Việc một công trình quy mô lớn ngang nhiên hình thành trên đất nông nghiệp ngay trước mắt lực lượng chức năng đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý hoặc sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Không chỉ dừng lại ở khu vực gần trụ sở phường, dọc theo tuyến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn phường Phú Diễn cũng đang xuất hiện tình trạng tương tự với quy mô lớn hơn. Hàng loạt nhà hàng, quán bia có diện tích rộng, gara sửa chữa ô tô cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ mọc lên san sát.

Hàng loạt công trình được dựng bằng khung sắt, quây tôn nằm ngay dưới chân cột điện cao thế trên đường Văn Tiến Dũng.

Đáng nói, nhiều công trình vi phạm này lại nằm sát ngay, thậm chí bao quanh chân cột điện cao thế và nằm trọn trong hành lang an toàn lưới điện. Việc các cơ sở kinh doanh ăn uống tập trung đông người, sử dụng nguồn điện công suất lớn, hệ thống gas đun nấu ngay dưới đường điện cao thế không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự xây dựng và hành lang an toàn điện, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố chập cháy, thảm họa hỏa hoạn bất cứ lúc nào. Đây chẳng khác nào những "quả bom nổ chậm" đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước những bất cập và sai phạm kéo dài tại phường Phú Diễn, các cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh, chỉ rõ các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích tại đây. Phóng viên cũng đã liên hệ trực tiếp với lãnh đạo UBND phường Phú Diễn nhằm tìm hiểu thông tin khách quan, đa chiều và ghi nhận hướng giải quyết từ phía cơ quan quản lý. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ phía lãnh đạo UBND phường Phú Diễn.

Thiết nghĩ, trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp đang diễn ra phức tạp tại phường Phú Diễn, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cần sớm vào cuộc kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm, đồng thời lập lại kỷ cương trật tự đô thị trên địa bàn.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị.

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