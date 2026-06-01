Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc

Thứ hai, 10:51 01/06/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp đón nhận nhiều phúc khí, may mắn trong mọi việc đầu tháng 6 dương lịch 2026. Cùng khám phá các phương diện để nắm bắt cơ hội phát triển, thu hút tài lộc.

Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.

1. Con giáp Mão: May mắn trong công việc

Mão may mắn trong công việc, Tam Hợp quý nhân trợ mệnh nên chuyện làm ăn nhờ đó mà dễ dàng gấp nhiều lần. Đây là thời điểm tuần mới mang lại nhiều sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, có thể là chuyển việc hoặc điều chuyển vị trí. Điều vui là sự biến động này lại là cơ hội tốt để bạn bứt phá khỏi vỏ bọc an toàn.

Tuần này cũng khuyến khích con giáp Mão thay đổi tư duy làm việc, suy nghĩ thoáng ra, chăm đi đây đi đó học hỏi thêm kiến thức. Khi đầu óc thoải mái, công việc của Mão cũng tự khắc lên hương.

3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc - Ảnh 2.

Con giáp Mão có công việc tiến triển vào tuần đầu tháng 6/2026

Con giáp Mão làm việc độc lập và thoải mái, tư tưởng khá hiện đại và phóng khoáng, tiền bạc nhờ đó cũng tới theo. Tài lộc hanh thông với những khoản thưởng nhỏ, quà cáp... giúp Mão giải tỏa áp lực tài chính bấy lâu. Chuyện học hành, thi cử hay tìm kiếm nghề tay trái cũng có nhiều dấu hiệu tích cực.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đã dần bước ra khỏi bóng tối của quá khứ để đón nhận điều mới. Ngược lại, người có đôi nên chủ động chia sẻ để giảm bớt áp lực cho nửa kia.

2. Con giáp Thân: Đi đâu cũng có người giúp đỡ

Chuyên gia phong thủy cho biết, trong tuần mới này, con giáp Thân thuận lợi, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, thân tâm đều được an nhàn. Các phương diện về cơ bản đều tốt, năng lực cũng nổi bật hơn và đón nhận được nhiều lời khen từ tập thể.

Thiên Đức soi sáng, con giáp Thân có năng lực hành động mạnh mẽ, đồng nghiệp hỗ trợ nhiều giúp bạn tỏa sáng bằng chuyên môn.

3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc - Ảnh 3.

Dòng tiền của con giáp Thân tuần này tốt

Dòng tài lộc của con giáp Thân khá thông suốt, nguồn thu nhập rủng rỉnh tự tìm đến cửa, rất thích hợp để chủ động kết nối tìm kiếm đối tác làm ăn. Cơ hội kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái cũng dễ đến với con giáp Thân. Tuy nhiên, tuần này dự báo con giáp Thân cần tránh chi tiêu nhiều hoặc phải chia sẻ lợi nhuận khi hợp tác.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có năng lượng đào hoa suy giảm, dù có gặp được đối tượng ưng ý cũng dễ vì lệch nhịp hoặc điều kiện thực tế chưa chín muồi mà không đi đến đâu, nội tâm có chút đè nén. Người đã có nửa kia cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương, bớt đi sự chấp niệm và cho nhau không gian riêng.

3. Con giáp Tuất: Bước vào giai đoạn hanh thông

Nhờ cát thần Tử Vi soi sáng, phương diện sự nghiệp của con giáp Tuất bước vào giai đoạn hanh thông với vận trình thăng tiến, nâng cao năng lực lộ diện rõ nét. Bản mệnh được tin tưởng giao phó những trọng trách lớn trong dự án.

Tuy nhiên, trong tuần cần tránh để ý vào những lời soi mói làm lung lạc sự tự tin, hãy lấy đó làm động lực để hoàn thiện công việc một cách chuyên nghiệp và chỉn chu nhất. Bạn cần dẹp bỏ cái tôi, chủ động học hỏi sẽ càng phát triển hơn.

3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc - Ảnh 4.

Con giáp Tuất

Ngoài ra tuần này cũng rất thích hợp cho những ai nhen nhóm ý định khởi nghiệp hoặc nhảy việc, đi làm ăn xa…

Tài chính của con giáp Tuất cũng tiến triển tốt hơn. Con giáp này bắt đầu thay đổi tư duy chi tiêu, chú trọng hơn đến không gian sống của bản thân nhờ ảnh hưởng của Giải Thần. Bạn sẽ cảm thấy việc chi tiền để thay mới nội thất, mua sắm đồ gia dụng hay cải thiện điều kiện sinh hoạt lúc này là hoàn toàn xứng đáng.

Trong tuần, Tuất cũng dễ có người giúp đỡ. Tuần này khuyến khích Tuất tích cực làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, sống thoáng tính một chút để thu hút tiền bạc.

Người độc thân tuần này đón nhận những chuyển biến vô cùng tích cực trên đường tình duyên. Bạn cần loại bỏ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày để cởi mở hơn trong cách tương tác, tăng cường phản hồi và bày tỏ cảm xúc, bạn sẽ thấy vận trình đào hoa khởi sắc rõ rệt.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi duy trì được sự êm đềm, bình ổn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/20264 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ

Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

Xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Tý đón nhận hành trình đầy rực rỡ

Xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Tý đón nhận hành trình đầy rực rỡ

Cùng chuyên mục

3 khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh đại phúc đại lộc, gia đình cũng được 'thơm lây'

3 khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh đại phúc đại lộc, gia đình cũng được 'thơm lây'

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, một số khung giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo phúc khí đặc biệt, dễ thu hút vận may.

Thời gian tới, thêm những đối tượng này không phải nộp thuế giá trị gia tăng

Thời gian tới, thêm những đối tượng này không phải nộp thuế giá trị gia tăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 20/6/2026, một số đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP.

Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ

Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp sở hữu tâm thế lạc quan bẩm sinh, luôn nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh và dùng sự chăm chỉ, tử tế để vun đắp cuộc sống.

Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.

Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày 1 và 2/6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; phát hiện chìa khóa vẫn để trên ô tô, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống - 14 giờ trước

Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Đời sống - 1 ngày trước

Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.

Xem nhiều

Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Đời sống

GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Đời sống
Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Đời sống
3 con giáp được kỳ vọng gặp may mắn về tiền bạc: Thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc

3 con giáp được kỳ vọng gặp may mắn về tiền bạc: Thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc

Đời sống
Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top