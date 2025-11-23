4 con giáp vô 'trúng mạch vàng' tài lộc, đón tin vui trên mọi mặt trận vào tuần cuối tháng 11

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý là một trong những con giáp may mắn trong tuần cuối tháng 11 dương lịch này. Dòng chảy vận mệnh ủng hộ mạnh mẽ giúp con giáp Tý đón nhận tin vui trên mọi mặt trận.

Bí quyết thành công của tuổi Tý nằm ở sự khéo léo, thông tuệ. Cục diện Tam Hội chiếu mệnh mang tới khả năng ngoại giao cực kỳ nhuần nhuyễn, giúp Tý dễ dàng lấy lòng những quý nhân có thể nâng đỡ sự nghiệp. Điều này giúp cho con giáp tuổi Tý buôn may bán đắt, mọi hoạt động kinh doanh đều có lãi.

Con giáp Tý đón nhận nhiều tin vui trong tuần này.

Về tài lộc của con giáp Tý trong tuần này cũng tăng đáng kể, không chỉ từ nguồn thu nhập chính mà cả thu nhập phụ. Đây là lúc Thần Tài gõ cửa với những khoản thu bất ngờ. Nếu bạn có những khoản nợ khó đòi hãy theo dõi sát sao vì có khả năng thu hồi được một phần nợ không hề nhỏ – một vận may tài chính bất ngờ.

Tuy vậy, con giáp Tý cũng sẽ có sự tiêu hao vật chất nhỏ. Bạn chỉ cần bảo quản đồ đạc khi ra ngoài để tránh mất mát.

2. Con giáp Dần

Con giáp Dần sẽ bước vào một tuần mới với hỗ trợ của Thiên Đức cát tinh giúp cải thiện vận may. Nhờ quý nhân hỗ trợ, Dần cũng dễ dàng có được nguồn lực, mối quan hệ, những cơ hội mới.

Sự chân thành, đức tính khiêm tốn sẽ là chìa khóa để Dần có được sự hỗ trợ từ quý nhân và cấp trên - những người tạo điều kiện cho bạn phát triển. Với những ai phải đi làm xa, chuyển việc cũng sẽ có may mắn, bình an.

Tài lộc của con giáp Dần tuần này rất tốt.

Về tài lộc của con giáp Dần không có sự bùng nổ. Vào giữa tuần, sự xuất hiện của Thiên Tài giúp độ may mắn về tiền tăng cao.

Tinh thần thoải mái khi bạn trả xong khoản nợ nhỏ và kiếm được tiền từ những nguồn bất ngờ ngoài dự tính. Sự cải thiện về tài chính cũng mang lại cho bạn những cơ hội khác trong đầu tư.

Chuyện tình cảm của con giáp Dần thuận lợi, vận đào hoa nở rộ

3. Con giáp Dậu

Sự hỗ trợ của Dịch Mã giúp con giúp Dậu trong tuần linh hoạt, năng động. Dù khá bận nhưng con giáp Dậu lại đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Mọi việc diễn ra như ý muốn, và việc càng đi xa làm ăn càng có lợi là một dự báo rõ ràng. Sự cố gắng của con giáp Dậu cũng được ghi nhận. Con đường công danh ngày càng tươi sáng, trơn tru.

Về tài lộc được Lục Hợp hỗ trợ nên vô cùng cát lợi. Dậu kiếm tiền khá giỏi, tương tác với khách hàng, đối tác cực tốt giúp mọi việc làm ăn thuận lợi.

Sự cố gắng của con giáp Dậu trong tuần cuối tháng 11 dương được ghi nhận.

Trong tuần này, sự nhân hậu và tinh thần tương thân tương ái của Dậu còn mang lại may mắn lớn cho đường tiền bạc. Việc chi tiền để giúp người, giúp vật, mua sắm cho cha mẹ, hoặc tặng quà đối tác không phải là hao tài mà sẽ tạo ra phúc báo, khiến lộc lá quay lại dồi dào hơn.

4. Con giáp Tuất

Xem tử vi tuần mới từ 24/11 - 30/11/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tuất trong tuần này được Thiên Diên chiếu mệnh mang lại những triển vọng công việc tốt. Trong công việc tuy có chút trục trặc nhỏ nhưng sự trợ giúp của quý nhân giúp con giáp này giải quyết được hết mọi khó khăn vào phút cuối.

Về tài lộc, con giáp Tuất tiền sẽ vào liên tục và lộc sẽ về trong những lúc Tuất không ngờ tới nhất. Nếu cảm thấy cuộc sống bế tắc, không nên tiêu tốn tiền cho việc xem bói, giải hạn mà thay vào đó tập trung vào việc thay đổi phong thủy tại chính ngôi nhà mình: dọn dẹp, vứt bỏ đồ cũ, trồng thêm cây xanh. Đó là những cách tự hóa giải tốt nhất.

Con giáp Tuất đón nhận tin vui ở mọi phương diện.

Về tình duyên của tuổi Tuất được Nhị Hợp hỗ trợ nên được trải thảm đỏ. Bạn có cơ hội gặp được nhiều người có chung quan điểm sống, chung tần số. Người độc thân tìm thấy được mối quan hệ, tình yêu. Còn người đã kết hôn tìm thấy điểm chung để cả hai hòa hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.