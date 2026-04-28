4 cung hoàng đạo bất cẩn nhất: Vô tư một phút, trả giá cả đời
GĐXH - Có những cung hoàng đạo dù được nhắc nhở nhiều lần vẫn giữ thói quen "nhớ trước quên sau", dễ sơ suất trong những việc quan trọng.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Mê khoe khoang, vô tình "công khai" cả thông tin nhạy cảm
Trong danh sách cung hoàng đạo bất cẩn, Sư Tử gần như luôn đứng đầu.
Là chòm sao yêu thích sự chú ý và ngưỡng mộ, Sư Tử có xu hướng chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống lên mạng xã hội.
Từ việc check-in địa điểm, đăng ảnh du lịch cho đến khoe thành tích cá nhân, tất cả đều được họ cập nhật liên tục.
Vấn đề nằm ở chỗ, đôi khi Sư Tử không phân biệt được đâu là thông tin nên chia sẻ và đâu là điều cần giữ kín.
Không ít trường hợp chòm sao này vô tư đăng tải cả hình ảnh hộ chiếu, vé máy bay hay giấy tờ quan trọng.
Những chi tiết tưởng chừng vô hại ấy lại có thể trở thành "mỏ vàng" cho kẻ xấu khai thác.
Sư Tử cần nhớ rằng, mạng xã hội không phải là nơi an toàn tuyệt đối. Việc hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Ngây thơ, cả tin nên dễ rơi vào bẫy lừa đảo
Song Ngư vốn nổi tiếng là chòm sao sống tình cảm, giàu trí tưởng tượng và đôi khi hơi… thiếu thực tế. Chính sự ngây thơ này khiến họ dễ tin người, đặc biệt là trong môi trường trực tuyến.
Khi bắt gặp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn hay thông báo "trúng thưởng", Song Ngư thường không ngần ngại click vào và để lại thông tin cá nhân. Họ ít khi đặt câu hỏi về tính xác thực của những nội dung này.
Trong khi đó, thực tế lại không "màu hồng" như Song Ngư nghĩ. Phần lớn các đường link lạ hay ưu đãi bất ngờ đều tiềm ẩn rủi ro đánh cắp dữ liệu.
Để tránh trở thành nạn nhân, Song Ngư cần học cách kiểm chứng thông tin và thận trọng hơn trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trên internet.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Hấp tấp, chủ quan trong việc bảo mật thông tin
Nhân Mã mang đặc trưng của nhóm Lửa: nhanh nhẹn, nhiệt tình nhưng cũng dễ nóng vội. Chính sự hấp tấp này khiến họ thường bỏ qua những bước kiểm tra quan trọng.
Trong cuộc sống hàng ngày, Nhân Mã có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ, kể cả những vấn đề liên quan đến bảo mật như mật khẩu hay thông tin tài khoản.
Không chỉ vậy, họ còn có thói quen để đồ đạc cá nhân như ví, điện thoại, thẻ ngân hàng một cách khá "tùy tiện".
Một khi thông tin rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả có thể rất khó lường. Vì vậy, Nhân Mã cần rèn luyện tính cẩn trọng, đặc biệt trong những việc liên quan đến tài chính và dữ liệu cá nhân.
Cung hoàng đạo Song Tử: Thiếu tập trung, dễ "mắc bẫy" chỉ vì một cú click
Song Tử là chòm sao thông minh nhưng lại dễ mất tập trung. Họ thường hành động nhanh theo cảm xúc mà thiếu sự kiểm tra kỹ lưỡng.
Khi nhận được email hay tin nhắn lạ, Song Tử có xu hướng nhấn vào ngay mà không xác minh nguồn gửi. Đây chính là kẽ hở để virus hoặc phần mềm độc hại xâm nhập và đánh cắp thông tin.
Bên cạnh đó, tính cách cởi mở, "ruột để ngoài da" cũng khiến Song Tử dễ vô tình tiết lộ những chuyện riêng tư với người khác. Điều này càng làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân.
Lời khuyên dành cho Song Tử là hãy chậm lại một chút trước mỗi hành động. Chỉ cần thêm vài giây suy nghĩ, bạn có thể tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Tại sao con dâu, con rể luôn tìm cớ tránh né về thăm nhà? 3 sự thật khiến bạn phải giật mìnhGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Nếu một ngày bạn nhận ra con dâu hay con rể luôn tìm cớ tránh né việc về thăm nhà, đó không đơn thuần là vì họ bận, mà là dấu hiệu báo động của 3 vấn đề gia đình nghiêm trọng sau đây.
Đừng nhầm 'không vui' với trầm cảm: Cách nhận diện sớm bất ổn tâm lý ở tuổi vị thành niênGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Trầm cảm ở trẻ vị thành niên ngày càng phổ biến trong gia đình hiện đại, nhưng nhiều gia đình lại nhầm là con "không vui", khi nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa. Phụ huynh cần nhận diện sớm dấu hiệu tâm lý để hỗ trợ con em mình vượt qua.
Nghe vô lý nhưng đúng: Càng thiếu 3 thứ này, bạn càng dễ giàuGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Có một sự thật nghe “ngược đời” nhưng lại đúng: không phải cứ cố gắng là sẽ giàu. Rất nhiều người mãi không khá lên chỉ vì giữ quá chặt 3 điều tưởng chừng vô hại. Người khôn lại chọn buông bỏ từ sớm – và đó mới là lúc cơ hội bắt đầu xuất hiện.
Ngoại tình chưa phải điều tệ nhất: Đây mới là thứ khiến hôn nhân mục ruỗngGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Ngoại tình thường bị xem là cú phản bội đau đớn nhất trong hôn nhân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng có những hành vi còn gây tổn thương sâu sắc hơn cả ngoại tình.
Sau tuổi 80 mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn: Chỉ cần có 1 cũng đủ để ăn mừngGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Nếu chạm ngưỡng tuổi 80 mà bạn vẫn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, đừng coi đó là lẽ thường tình. Đó là sự ưu ái của số phận, là thành quả của một đời tu dưỡng mà bạn nên thầm tự hào.
Lấy vợ là đổi đời: 3 con giáp nam kết hôn xong là giàu có, sự nghiệp thăng hoaGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp nam dưới đây là minh chứng rõ ràng cho việc đổi vận sau khi kết hôn, khi tình yêu và trách nhiệm trở thành động lực mạnh mẽ giúp họ bứt phá.
Phát hiện chồng ngoại tình, vợ đánh ghen kinh hoàng giữa khu nghỉ dưỡngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện chồng đi nghỉ dưỡng cùng nhân tình, cơn ghen của người vợ bùng phát và kết thúc bằng bi kịch.
Nghỉ hưu sớm ở tuổi 56 với 20 tỷ, chuyên gia chứng khoán quay lại làm thuê kiếm sống sau 2 nămGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có trong tay 20 tỷ đống, đã trả hết nợ nhà và con cái sắp trưởng thành, ông cứ ngỡ mình đã chạm tay vào "thiên đường nghỉ hưu".
5 cung hoàng đạo thông minh, biết tính đường dài nên dễ thành công vượt bậcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sở hữu tư duy chiến lược, biết chấp nhận thiệt thòi trước mắt để đổi lấy thành công lâu dài.
Thuê nhà gần 10 năm, chồng đòi lại 1,5 tỷ khi phát hiện chủ nhà là vợGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Đều đặn trả tiền thuê nhà suốt gần một thập kỷ. Thế nhưng, điều anh không thể ngờ là toàn bộ số tiền đó lại đi vào túi của vợ.
Đừng coi thường 4 kiểu người này: Họ khôn ngoan hơn bạn nghĩNuôi dạy con
GĐXH - Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng càng tiếp xúc lâu, bạn sẽ nhận ra họ là những người rất biết cách nhìn và xử lý mọi chuyện.