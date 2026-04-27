Thuê nhà gần 10 năm, chồng đòi lại 1,5 tỷ khi phát hiện chủ nhà là vợ
GĐXH - Đều đặn trả tiền thuê nhà suốt gần một thập kỷ. Thế nhưng, điều anh không thể ngờ là toàn bộ số tiền đó lại đi vào túi của vợ.
Quyết định thuê nhà khi mới cưới
Lý Phi và Trương Tĩnh ở Sơn Đông (Trung Quốc) kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Thời điểm mới cưới, điều kiện tài chính của hai người còn hạn chế, chưa đủ khả năng mua nhà. Sau khi cân nhắc, cả hai thống nhất lựa chọn phương án thuê nhà để ổn định cuộc sống.
Họ tìm được một căn hộ hai phòng ngủ rộng khoảng 60m2 với mức giá 4.000 NDT/tháng (khoảng 15 triệu đồng).
Dù đây là khoản chi không nhỏ so với thu nhập ban đầu, nhưng cặp đôi vẫn chấp nhận, bởi họ tin rằng tương lai sẽ dần khởi sắc.
Tổ ấm nhỏ dần trở thành nơi chứa đầy kỷ niệm
Căn hộ nhanh chóng trở thành nơi gắn bó của hai vợ chồng. Với ban công thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên tràn ngập và không gian vừa đủ, nơi đây mang lại cảm giác dễ chịu.
Trương Tĩnh là người chu đáo, luôn chăm chút từng góc nhỏ trong nhà. Cả hai cùng nhau mua sắm nội thất, trang trí không gian sống, biến căn hộ thuê trở thành một tổ ấm thực sự.
Theo thời gian, cuộc sống của họ ngày càng ổn định. Thu nhập tăng lên, gia đình đón thêm thành viên mới là một cậu con trai kháu khỉnh.
Việc thuê nhà dần trở thành điều quen thuộc, đến mức ý định mua nhà chưa từng được nhắc đến.
Sự thật sau 8 năm thuê nhà khiến chồng choáng váng
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi cảnh sát địa phương đến kiểm tra giấy phép cư trú. Trong quá trình xác minh thông tin, một sự thật bất ngờ được tiết lộ, Trương Tĩnh chính là chủ sở hữu căn hộ mà hai vợ chồng đang thuê.
Hóa ra, suốt 8 năm qua, chị đã âm thầm giấu chồng về việc này và vẫn yêu cầu anh đóng tiền thuê nhà đầy đủ mỗi tháng.
Thông tin này khiến Lý Phi không khỏi sốc. Anh cảm thấy bị lừa dối và tổn thương lòng tự trọng, từ đó yêu cầu vợ hoàn trả lại toàn bộ tiền thuê nhà trong suốt thời gian qua. Tổng số tiền ước tính lên tới 380.000 NDT, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng.
Lý do khiến người vợ giữ bí mật suốt nhiều năm
Đối diện với phản ứng của chồng, Trương Tĩnh giữ thái độ bình tĩnh và giải thích rõ ràng.
Theo đó, căn hộ này được chị mua từ trước khi kết hôn bằng tiền tiết kiệm cá nhân kết hợp với khoản vay ngân hàng. Trong suốt thời gian chung sống, chị một mình gánh khoản vay thế chấp.
Việc giấu kín quyền sở hữu không phải nhằm mục đích lừa dối, mà để giúp chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, không bị áp lực tài chính đè nặng. Khoản tiền thuê nhà mà Lý Phi đóng thực chất được xem như phần đóng góp vào chi tiêu gia đình.
Hành động gây tranh cãi
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Ở một góc nhìn, không thể phủ nhận rằng việc giấu giếm suốt nhiều năm khiến người chồng cảm thấy bị tổn thương niềm tin. Trong hôn nhân, sự minh bạch luôn là yếu tố quan trọng để duy trì sự bền vững.
Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng khác, số tiền thuê nhà không hề "chảy" ra ngoài mà vẫn nằm trong tài sản chung của gia đình. Trương Tĩnh đã chủ động gánh vác áp lực tài chính, đồng thời tạo cảm giác cho chồng rằng anh đang đóng góp vào tổ ấm.
Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách suy nghĩ và hành động của Trương Tĩnh. Họ cho rằng đây là biểu hiện của sự hy sinh thầm lặng và tinh tế trong hôn nhân.
Việc một người vợ âm thầm gánh nợ, bảo vệ tâm lý cho chồng, đồng thời giữ vững tài chính gia đình không phải ai cũng làm được.
Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng, dù xuất phát điểm là tốt, nhưng việc che giấu sự thật trong thời gian dài vẫn tiềm ẩn rủi ro làm rạn nứt niềm tin.
Bài học hôn nhân: Minh bạch tài chính vẫn là nền tảng bền vững
Câu chuyện của Lý Phi và Trương Tĩnh cho thấy một thực tế: trong hôn nhân, ý tốt chưa chắc đã đủ nếu thiếu đi sự chia sẻ và minh bạch.
Tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm. Dù là để bảo vệ đối phương, việc giấu giếm quá lâu có thể khiến tình cảm bị tổn thương khi sự thật bị phơi bày.
Suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành và thấu hiểu giữa hai người. Một mối quan hệ bền vững không chỉ cần sự hy sinh, mà còn cần cả sự tin tưởng được xây dựng từ những điều rõ ràng, minh bạch mỗi ngày.
Theo Sohu
Chọn sai bạn, cả đời trả giá: 3 kiểu người càng thân càng dễ khiến bạn trắng tayGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Có những kiểu người càng thân thiết lại càng dễ khiến ta tổn thương, thậm chí kéo ta tụt dốc mà không hề hay biết.
Bạn không thiếu bình an, chỉ đang nghĩ sai về cuộc sốngChuyện vợ chồng - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều người mải đi tìm sự an lạc ở bên ngoài mà không nhận ra vấn đề nằm ở cách nhìn. Chỉ cần thay đổi nhận thức và kiểm soát cảm xúc, cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chồng ngoại tình: Phụ nữ khôn ngoan không đánh ghen, họ làm điều này trướcChuyện vợ chồng - 15 giờ trước
GĐXH - Không phải đánh ghen hay làm ầm lên, cách xử lý của một người vợ thông minh lại bắt đầu từ những điều rất khác. Khi biết chồng ngoại tình, phản ứng đầu tiên có thể quyết định toàn bộ tương lai hôn nhân.
Tuổi 50 đánh mất 3 điều này, tuổi già dễ rơi vào cảnh cô đơn và khốn khóGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Tuổi 50 là ranh giới đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của đời người. Sau nhiều năm bôn ba vì công việc, danh vọng và tiền bạc, con người bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi già.
Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng uống rượu 'lấy can đảm' và cái kết rúng độngGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng trở về nhà đột xuất rồi ghen tuông mất kiểm soát.
Top cung hoàng đạo nữ cao tay giữ chồng: 'Tiểu tam' muốn xuất hiện cũng không có cơ hộiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây là ví dụ điển hình cho kiểu phụ nữ vừa khéo léo, vừa thông minh, khiến đối phương luôn tự nguyện gắn bó.
Sốc khi nhận tin nhắn của chồng “hẹn hò” người tình gửi nhầm vào điện thoại tôiGia đình - 1 ngày trước
Tôi từng từ bỏ công việc thu nhập cao để chồng yên tâm gây dựng công ty riêng, mong đổi lại một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng.
3 con giáp cho đi nhiều nhưng nhận lại ít trong tình yêuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với những con giáp dưới đây, càng yêu sâu sắc họ lại càng trở nên dè dặt, sợ rằng chỉ một lời nói sai cũng có thể phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ đang có.
7 kiểu người dễ 'lật mặt' nhất, khi bạn nhận ra thì đã quá muộnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những mối quan hệ khiến ta trưởng thành, tích cực hơn mỗi ngày. Nhưng cũng có những kiểu người bào mòn năng lượng và âm thầm kéo ta xuống.
Một kiểu người ở gần dễ rước họa vào thân: Cha mẹ khôn ngoan dặn con phải tránh xaGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong hành trình trưởng thành, mỗi người sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau. Có người mang đến năng lượng tích cực, nhưng cũng có người khiến ta mệt mỏi và hao tổn cảm xúc.
Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng uống rượu 'lấy can đảm' và cái kết rúng độngGia đình
GĐXH - Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng trở về nhà đột xuất rồi ghen tuông mất kiểm soát.