Nhìn sổ tiết kiệm tích cóp cả đời, người đàn ông nghỉ hưu bật khóc: 'Tôi đã sống sai cách'
GĐXH - Sau 40 năm đặt mục tiêu tiết kiệm lên hàng đầu với hy vọng có một tuổi già an nhàn. Thế nhưng khi chính thức nghỉ hưu, ông cay đắng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Trước ngày nghỉ hưu, ông Lý Quốc từng tin rằng mình là người chiến thắng trong cuộc đua tài chính. Sau hơn 40 năm làm việc không ngừng nghỉ, ông sở hữu khoản tiền tiết kiệm đáng mơ ước. Thế nhưng, khi chính thức bước vào giai đoạn nghỉ hưu, người đàn ông này lại rơi vào cảm giác trống trải và tiếc nuối chưa từng có.
Nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng ngày một lớn, ông không cảm thấy hạnh phúc như từng tưởng tượng. Thay vào đó là câu hỏi khiến ông day dứt: liệu những năm tháng sống quá khắt khe với bản thân có thực sự đáng giá?
Dành cả đời tích lũy với hy vọng an nhàn sau khi nghỉ hưu
Ông Lý Quốc sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nên từ rất sớm đã hiểu rằng đồng tiền không dễ kiếm. Chính những trải nghiệm thời trẻ đã hình thành trong ông thói quen tiết kiệm gần như tuyệt đối.
Ngay từ khi bắt đầu đi làm, ông đã đặt ra mục tiêu tích lũy càng nhiều càng tốt để chuẩn bị cho tương lai. Mọi khoản chi tiêu đều được tính toán kỹ lưỡng.
Ông hạn chế mua sắm, ít khi thay quần áo mới và gần như không dành tiền cho các hoạt động giải trí.
Trong suy nghĩ của ông, những thú vui trước mắt chỉ mang lại niềm vui nhất thời, còn tiền tiết kiệm mới là nền tảng bảo đảm cho cuộc sống ổn định khi nghỉ hưu.
Ngay cả khi mức thu nhập ngày càng khá hơn, quan điểm sống ấy vẫn không thay đổi. Gia đình nhiều lần khuyên ông nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nhưng ông luôn từ chối.
Ông tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, đến lúc nghỉ hưu sẽ có thể thoải mái tận hưởng mọi thứ.
Ngày nghỉ hưu đến, niềm vui mong đợi lại không xuất hiện
Sau hơn bốn thập kỷ làm việc, ông Lý chính thức nghỉ hưu. Đó từng là cột mốc ông chờ đợi suốt nhiều năm.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác với những gì ông hình dung.
Một ngày nọ, ngồi trong căn nhà quen thuộc, ông mở tài khoản ngân hàng và nhìn lại toàn bộ số tiền mình đã dành dụm được. Đáng lẽ đó phải là khoảnh khắc mãn nguyện, nhưng điều ông cảm nhận chỉ là sự hụt hẫng.
Ông chia sẻ rằng bản thân có đủ tiền để sống thoải mái nhưng lại không biết phải sử dụng khoản tiền ấy vào việc gì.
Sức khỏe không còn sung mãn như trước, năng lượng cũng không còn dồi dào để thực hiện những dự định từng gác lại.
Khoảnh khắc ấy khiến ông nhận ra rằng thời gian mới là thứ quý giá nhất, nhưng cũng là thứ không thể tiết kiệm hay lấy lại.
Những điều đáng tiếc nhất sau khi nghỉ hưu không liên quan đến tiền bạc
Khi nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến ông Lý day dứt không phải là những khoản tiền đã kiếm được hay chưa kiếm được. Thứ khiến ông tiếc nuối chính là những kỷ niệm đã bỏ lỡ.
Nhiều lần con cái đề nghị cả gia đình đi du lịch hoặc tổ chức những buổi gặp gỡ vui vẻ, ông đều từ chối với lý do tiết kiệm.
Những bữa cơm gia đình có thể trở nên đầm ấm hơn, nhưng ông thường ưu tiên việc cắt giảm chi phí thay vì tận hưởng khoảnh khắc bên người thân.
Không chỉ vậy, ông cũng từ bỏ nhiều sở thích cá nhân vì cho rằng chúng không thực sự cần thiết. Ông luôn tự nhủ rằng sau này, khi nghỉ hưu, mình sẽ có thời gian và điều kiện để thực hiện.
Đáng tiếc, khi ngày nghỉ hưu thực sự đến, nhiều cơ hội đã không còn nữa.
Con cái trưởng thành và bận rộn với cuộc sống riêng. Bạn bè cũng ít gặp gỡ hơn. Sức khỏe giảm sút khiến nhiều kế hoạch trở nên khó thực hiện. Những điều từng nghĩ có thể làm vào "sau này" đã không còn dễ dàng như trước.
Nghỉ hưu giúp ông nhận ra tiền bạc chỉ là công cụ
Sau một thời gian sống trong tâm trạng tiếc nuối, ông Lý bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống.
Ông cho phép bản thân chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe, tham gia các hoạt động yêu thích và thực hiện những chuyến đi ngắn mà trước đây luôn trì hoãn.
Dù biết không thể quay ngược thời gian, ông vẫn muốn tận dụng quãng đời còn lại theo cách ý nghĩa hơn. Ông học cách cân bằng giữa việc giữ gìn tài chính và tận hưởng cuộc sống.
Theo ông, tiền bạc rất quan trọng nhưng chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ cuộc sống chứ không phải mục tiêu duy nhất.
Khi nghỉ hưu, con người không chỉ cần một tài khoản ngân hàng đủ đầy mà còn cần những ký ức đẹp, những mối quan hệ bền chặt và cảm giác hài lòng với hành trình mình đã đi qua.
Bài học dành cho những người đang chuẩn bị nghỉ hưu
Câu chuyện của ông Lý nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội bởi nhiều người nhìn thấy chính mình trong đó.
Tiết kiệm là điều cần thiết để bảo đảm cuộc sống ổn định khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, nếu quá tập trung vào việc tích lũy mà quên mất việc tận hưởng hiện tại, con người rất dễ đánh mất những trải nghiệm quý giá không thể mua lại bằng tiền.
Một cuộc sống trọn vẹn không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản, mà ở khả năng cân bằng giữa chuẩn bị cho tương lai và tận hưởng những gì đang có.
Bởi đến cuối cùng, điều khiến nhiều người hạnh phúc sau khi nghỉ hưu không chỉ là số tiền trong tài khoản, mà còn là những ký ức đẹp, những chuyến đi đã thực hiện, những bữa cơm gia đình đã cùng nhau chia sẻ và cảm giác không phải nuối tiếc vì đã bỏ quên chính cuộc sống của mình.
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