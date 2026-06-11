Nếu còn dư tiền sau tuổi 60, đừng tiếc: 3 khoản chi giúp tuổi già bớt khổ, con cháu cũng nhẹ gánh
GĐXH - Nếu vẫn còn một khoản tiền nhàn rỗi sau khi nghỉ hưu, người cao tuổi nên ưu tiên 3 khoản chi dưới đây để có cuộc sống thoải mái hơn, hạn chế phụ thuộc vào người thân khi sức khỏe suy giảm.
Nhiều người già vẫn giữ thói quen tiết kiệm từ khi còn trẻ, họ thường cân nhắc từng khoản chi để có thể dành dụm cho con cháu. Dù có nguồn tài chính ổn định, nhiều người vẫn chấp nhận sống đơn giản, chịu đựng những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Họ cân nhắc từng khoản chi, mua gì cũng nghĩ "để dành cho con cháu", thậm chí có tiền nhưng vẫn chấp nhận sống thiếu thốn, chịu đựng những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.
Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, điều quý giá nhất không còn là số tiền tiết kiệm được bao nhiêu, mà là sức khỏe, sự chủ động và cảm giác an tâm mỗi ngày.
Các chuyên gia về lão hóa đều cho rằng, một tuổi già chất lượng không đến từ việc giữ tiền bằng mọi giá, mà từ việc biết sử dụng đồng tiền đúng lúc, đúng chỗ. Nếu còn một khoản tiền dư sau khi nghỉ hưu, có 3 thứ người cao tuổi nên ưu tiên đầu tư sớm.
3 khoản người già khôn ngoan nên chi sau tuổi 60
1. Một chiếc đệm phù hợp để ngủ ngon hơn mỗi đêm
Nhiều người sẵn sàng chi tiền cho đủ thứ nhưng lại tiếc khi thay một chiếc đệm đã dùng hàng chục năm.
Thực tế, chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người cao tuổi. Sau tuổi 60, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề như đau lưng, đau vai gáy, thoái hóa cột sống, ngủ chập chờn hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm.
Một chiếc đệm phù hợp không nhất thiết phải quá đắt tiền, nhưng cần nâng đỡ tốt phần lưng, cổ và hông, giúp cơ thể được thư giãn khi ngủ.
Khi ngủ ngon hơn, người cao tuổi thường có tinh thần tỉnh táo hơn vào ban ngày, ăn uống tốt hơn và giảm cảm giác mệt mỏi kéo dài.
Nhiều người chỉ khi thay đệm mới nhận ra rằng, đôi khi nguyên nhân khiến cơ thể đau nhức mỗi sáng không nằm ở tuổi tác mà nằm ở chính nơi mình ngủ suốt nhiều năm.
2. Một đôi giày tốt để giữ đôi chân vững vàng
Người trẻ có thể đi bất kỳ đôi giày nào mình thích. Nhưng với người lớn tuổi, một đôi giày phù hợp lại là khoản đầu tư cho sức khỏe.
Theo các chuyên gia, nguy cơ té ngã là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất ở người cao tuổi. Chỉ một cú trượt chân cũng có thể dẫn đến gãy xương, nằm viện hoặc mất khả năng vận động trong thời gian dài.
Một đôi giày tốt cần đáp ứng các tiêu chí:
Vừa chân, không quá chật hoặc quá rộng.
Đế chống trơn trượt.
Trọng lượng nhẹ.
Có khả năng nâng đỡ bàn chân tốt.
Dễ mang và dễ tháo.
Nhiều người già tiếc tiền, vẫn sử dụng những đôi giày đã mòn đế hoặc biến dạng sau nhiều năm. Điều này tưởng như tiết kiệm nhưng thực chất lại làm tăng nguy cơ té ngã và các vấn đề về khớp gối, cột sống.
Tuổi già không cần đi nhanh, nhưng cần đi chắc. Một đôi giày phù hợp chính là người bạn đồng hành âm thầm giúp mỗi bước chân trở nên an toàn hơn.
3. Một khoản tiền dự phòng để chủ động trước mọi biến cố
Nếu chiếc đệm giúp ngủ ngon, đôi giày giúp đi vững thì khoản tiền dự phòng lại mang đến cảm giác an tâm.
Nhiều người cao tuổi có tâm lý muốn dành toàn bộ tài sản cho con cháu. Nhưng thực tế, điều khiến con cái yên lòng nhất không phải là được nhận nhiều tiền, mà là cha mẹ có khả năng tự lo cho bản thân khi cần thiết.
Khoản tiền dự phòng này có thể dùng cho:
Khám chữa bệnh.
Mua thuốc men.
Chăm sóc sức khỏe định kỳ.
Thuê người hỗ trợ khi cần.
Các tình huống khẩn cấp trong cuộc sống.
Điều quan trọng là khoản tiền này cần được quản lý độc lập, rõ ràng và luôn sẵn sàng sử dụng.
Khi có một "tấm đệm tài chính", người cao tuổi sẽ bớt lo lắng trước những biến cố bất ngờ. Tâm lý ổn định cũng là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần.
Tuổi già không phải lúc để sống quá kham khổ
Nhiều người đã dành cả tuổi trẻ để hy sinh cho gia đình, con cái và công việc. Đến tuổi nghỉ hưu, họ vẫn tiếp tục tiết kiệm từng đồng, ngại chi tiêu cho chính mình.
Nhưng thực tế, tuổi già không nên chỉ gắn với hai chữ "chịu đựng".
Một chiếc đệm tốt để ngủ ngon, một đôi giày phù hợp để đi lại an toàn và một khoản tiền dự phòng để chủ động trước mọi biến cố có thể không phải những món đồ xa xỉ, nhưng lại góp phần tạo nên sự thoải mái, tự tin và độc lập trong những năm tháng về sau.
Tiền bạc tích lũy cả đời cuối cùng cũng nhằm phục vụ cuộc sống. Khi biết sử dụng đúng lúc, nó không chỉ giúp người cao tuổi sống dễ chịu hơn mà còn giảm áp lực cho con cháu.
Tuổi già hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà ở việc mỗi ngày đều có thể ngủ ngon, đi vững và sống với tâm thế bình an.
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