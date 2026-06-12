Từ bỏ cuộc sống an nhàn sau nghỉ hưu, cựu nhân viên ngân hàng tìm thấy thứ quý giá mà tiền không mua được
GĐXH - Thay vì an hưởng tuổi nghỉ hưu, ông quyết định bán nhà, đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ và tìm thấy niềm vui từ cuộc sống giản dị.
Quyết định táo bạo sau khi nghỉ hưu
Nhiều người xem nghỉ hưu là thời điểm để tận hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình sau hàng chục năm làm việc vất vả.
Thế nhưng, ở tuổi 63, ông Selvan, một cựu nhân viên ngân hàng tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ), lại lựa chọn bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Sau 36 năm công tác trong ngành ngân hàng, ông quyết định từ bỏ cuộc sống phố thị quen thuộc để theo đuổi đam mê với nông nghiệp hữu cơ.
Quyết định này không xuất phát từ mong muốn kiếm thật nhiều tiền mà đến từ những trăn trở đã tích tụ suốt nhiều năm làm việc với nông dân.
Trong quá trình phụ trách các khoản vay và hỗ trợ tài chính cho người dân ở khu vực nông thôn, ông Selvan tận mắt chứng kiến nhiều nông hộ rơi vào cảnh khó khăn.
Đất đai bị suy thoái vì lạm dụng hóa chất, chi phí sản xuất ngày càng tăng trong khi năng suất và thu nhập lại giảm sút. Không ít người dù được tiếp cận nguồn vốn vẫn chật vật trả nợ vì ruộng vườn đã mất dần sức sống.
Những trải nghiệm đó khiến ông nhận ra rằng bài toán của nông nghiệp không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở cách con người chăm sóc và bảo vệ đất đai.
Bán nhà để mua hơn 12.000m² đất cằn cỗi
Khi chính thức nghỉ hưu, ông Selvan đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Ông bán căn nhà tại Katpadi với giá khoảng 40 lakh rupee, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng, rồi dùng toàn bộ số tiền để mua mảnh đất rộng khoảng 3 mẫu Anh (hơn 12.000m²) tại làng Kalampattu, huyện Vellore.
Tuy nhiên, vùng đất này không hề màu mỡ như nhiều người tưởng tượng. Nhiều năm sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đã khiến đất bị bạc màu, khô cằn và gần như mất khả năng canh tác hiệu quả.
Thay vì vội vàng trồng cây để thu hồi vốn, ông dành những năm đầu tiên chỉ để phục hồi hệ sinh thái đất. Ông khoan giếng, xây dựng hệ thống hàng rào, trồng cây che phủ và sử dụng phân chuồng cùng các loại phân hữu cơ tự sản xuất để cải tạo thổ nhưỡng.
Theo ông, muốn có nông sản sạch và bền vững thì trước hết phải trả lại sự sống cho đất.
Sáu năm kiên trì biến đất chết thành trang trại xanh tốt
Công sức của ông Selvan dần được đền đáp sau nhiều năm kiên trì.
Mảnh đất từng bị đánh giá là khó canh tác nay đã trở thành một trang trại hữu cơ xanh mát với nhiều loại cây trồng khác nhau. Ông lựa chọn các giống cây phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương như dừa, xoài, chanh, chuối cùng nhiều loại cây thảo mộc và cây bản địa.
Mỗi năm, trang trại thu hoạch khoảng 10.000–15.000 quả dừa, gần 4 tấn xoài cùng nhiều loại nông sản khác. Riêng vườn chanh cũng mang về khoảng 30.000 rupee mỗi năm, tương đương gần 9 triệu đồng.
Nhờ mô hình canh tác đa dạng, tổng doanh thu từ trang trại hiện đạt khoảng 6 lakh rupee mỗi năm, tương đương hơn 176 triệu đồng.
Đó không phải là con số quá lớn so với khoản đầu tư ban đầu, nhưng với ông Selvan, giá trị nhận được không chỉ nằm ở tiền bạc.
Ông chia sẻ: "Khoản thu nhập này không quá cao, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể tạo ra thực phẩm sạch, không hóa chất cho người tiêu dùng".
Làm nông nghiệp hữu cơ không hề dễ dàng
Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, ông Selvan thừa nhận con đường nông nghiệp hữu cơ vẫn còn nhiều thách thức.
Khó khăn lớn nhất là đầu ra sản phẩm. Thị trường hiện xuất hiện rất nhiều mặt hàng được quảng bá là "hữu cơ", khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là sản phẩm thực sự đạt tiêu chuẩn.
Điều này làm những người sản xuất chân chính gặp nhiều trở ngại trong việc xây dựng niềm tin với khách hàng.
Ngoài ra, lợi nhuận từ nông nghiệp còn phụ thuộc lớn vào kênh phân phối. Khi bán thông qua thương lái, giá trị sản phẩm thường bị giảm đáng kể.
Trong khi đó, cùng một loại nông sản nhưng giá bán tại các đô thị lớn như Chennai có thể cao hơn nhiều so với bán trực tiếp tại địa phương.
Hiện nay, phần lớn sản phẩm của trang trại được tiêu thụ thông qua mạng lưới người quen và khách hàng truyền miệng, đặc biệt tại Chennai – nơi ông có nhiều mối quan hệ từ thời còn làm việc.
Tuổi nghỉ hưu vẫn có thể tạo ra giá trị mới
Không chỉ sản xuất nông sản, ông Selvan còn biến trang trại thành địa điểm học tập miễn phí cho những người quan tâm đến nông nghiệp bền vững.
Nông dân nhỏ lẻ, sinh viên và học sinh thường xuyên đến tham quan để tìm hiểu về phương pháp canh tác hữu cơ, cách cải tạo đất và xây dựng mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.
Theo ông, nông nghiệp hữu cơ không phải con đường giúp làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là giải pháp lâu dài giúp giảm chi phí sản xuất, phục hồi chất lượng đất và tạo ra những giá trị bền vững cho cả người nông dân lẫn cộng đồng.
Câu chuyện của ông Selvan cũng cho thấy rằng nghỉ hưu không nhất thiết đồng nghĩa với việc dừng lại.
Đôi khi, chính những năm tháng sau khi rời công việc quen thuộc lại là cơ hội để mỗi người theo đuổi những điều mình thực sự tin tưởng, tạo nên giá trị mới cho bản thân và xã hội.
Theo The better India
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