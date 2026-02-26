Xôn xao vụ con trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ? Chuyên gia mách 3 cách nâng tầm FQ tài chính cho trẻ
GĐXH - Tết Bính Ngọ 2026 đã qua nhưng làn sóng "đòi quyền lợi" từ các cư dân nhí đã bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Câu chuyện cậu bé Tiểu Minh kiên quyết "thủ" hơn 76 triệu đồng tiền lì xì, đối đầu gay gắt với mẹ đã thu hút hàng triệu lượt xem.
Giữa quan niệm "lì xì là tiền của bố mẹ 'có qua có lại'" và quy định pháp luật hiện đại, chúng ta nên ứng xử thế nào để vừa giữ được tình thân, vừa dạy con biết cách quản lý tiền bạc? Câu chuyện về cậu bé Tiểu Minh kiên quyết "thủ" 20.000 tệ (76 triệu đồng) tiền lì xì, đối đầu gay gắt với mẹ đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.
Cuộc "đối đầu" - tiền lì xì thuộc về ai?
Tết năm nay, Tiểu Minh nhận được một số tiền lì xì "khủng" từ ông bà và họ hàng. Sau khi đóng cửa đếm kỹ, cậu bé sững sờ: Tổng cộng 20.000 tệ (76,2 triệu đồng). Một con số quá lớn với một đứa trẻ. Đang mơ mộng về việc tiêu số tiền này thì mẹ đẩy cửa bước vào: "Con đếm xong chưa? Đưa đây mẹ giữ hộ cho."
Nụ cười trên môi Tiểu Minh bỗng tắt ngấm: "Đây là tiền của con, sao mẹ lại lấy?
"Mẹ cậu nghiêm mặt: "Tiền này là do bố mẹ phát ra thì người ta mới phát lại cho con, đây là lễ nghĩa 'có qua có lại'! Tiền này đương nhiên thuộc về mẹ".
Cuộc tranh cãi nổ ra gay gắt. Một bên khẳng định đây là quà tặng riêng, một bên cho rằng đó là "tiền trao đổi" của người lớn. Kết quả, Tiểu Minh chốt cửa phòng cố thủ, còn người mẹ chỉ biết thở dài trên ghế sofa.
Ngày hôm sau, cô ấy đăng tải bài viết lên mạng, muốn xin lời khuyên từ cư dân mạng. Không ngờ, phần bình luận bùng nổ: "Hãy ủng hộ trẻ em! Tiền mừng năm mới thuộc về trẻ em, tại sao chúng lại phải giao nó cho người khác?"
"Hai mươi nghìn nhân dân tệ quả thực hơi nhiều, nhưng chúng ta có thể thương lượng. Chắc chắn chúng ta không thể lấy của trẻ được".
"Tiền này đến từ việc mừng tuổi qua lại, và mẹ cháu nói đúng. Tất cả số tiền này đều do người lớn kiếm được".
Khi cuộc tranh luận leo thang, có ý kiến dựa vào luật để đưa ra cách giải thích của mình: "Tiền mừng năm mới thuộc về con cái; cha mẹ chỉ được giữ chứ không được tùy ý sử dụng". Theo Bộ luật Dân sự của nước này, tiền lì xì năm mới là món quà "tặng cho" tài sản. Khi đứa trẻ nhận tiền, quyền sở hữu đã thuộc về đứa trẻ đó. Cha mẹ có quyền quản lý tài sản cho con dưới 15 tuổi, nhưng không được tự ý chiếm đoạt hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân của mình.
Đừng "giữ hộ", hãy làm "cố vấn tài chính" cho con
Thay vì cưỡng ép khiến trẻ sinh lòng phản kháng, các chuyên gia giáo dục khuyên cha mẹ nên tận dụng dịp này để dạy con về Chỉ số thông minh tài chính (FQ). Dưới đây là 3 "kế sách" đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
1. Từ "quản gia" trở thành "cố vấn"
Đừng cố quản lý tiền của con, hãy thử đóng vai cố vấn. Hãy để con biết "con là chủ nhân của số tiền này", cha mẹ chỉ đưa ra ý kiến gợi ý. Khi trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, chúng sẽ có trách nhiệm hơn với số tiền mình có.
Cha mẹ nên hướng dẫn con cách tự quản lý lì xì, điều này thực sự có thể giúp phát triển kiến thức tài chính cho trẻ!
2. Công thức "chia 3 chiếc lọ"
Đây là cách quản lý tiền kinh điển được nhiều gia đình áp dụng:
50% Tiết kiệm: Gửi ngân hàng hoặc mua vàng tích lũy cho tương lai (học đại học, mua máy tính...).
30% Chi tiêu cá nhân: Để con tự quyết định mua món đồ mình thích. Dù con mua sai, hãy cứ để con trải nghiệm cảm giác "tiếc tiền" để rút kinh nghiệm.
20% Chia sẻ: Dùng để mua quà nhỏ tặng ông bà hoặc đóng góp từ thiện, giúp con hiểu tiền không chỉ dành cho bản thân.
3. Bài học thực tế từ siêu thị
Đừng chỉ dạy con tiết kiệm, hãy dạy con cách dùng tiền. Đưa trẻ đi siêu thị, dạy trẻ so sánh giá cả giữa các nhãn hàng. Để trẻ tự lập kế hoạch: "Muốn mua bộ đồ chơi này cần bao nhiêu tiền, phải nhịn ăn vặt bao lâu?". Những bài học thực tế này đáng giá hơn nghìn lời giáo huấn khô khan.
Đúng như tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Không bao giờ là quá sớm để dạy trẻ về tiền bạc”. Với ông, việc hình thành thói quen quản lý tài chính từ sớm sẽ giúp trẻ có một nền tảng vững chắc cho tương lai.
Tết này, thay vì lấy lại phong bao đỏ, hãy trao cho con quyền được quản lý và học hỏi. Tiền lì xì không chỉ là may mắn, nó còn là bài học đầu đời về trách nhiệm. Cha mẹ không cần phải quản lý hộ, hãy đồng hành và dạy con làm chủ đồng tiền, đừng để đồng tiền làm chủ con người mình.
Theo Sohu
4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàuGia đình - 56 phút trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo sở hữu tư duy quản lý, bản lĩnh quyết đoán và khả năng tạo dựng uy tín vượt trội.
Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dàyGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải ai gặp nhiều khó khăn cũng kém may mắn. Theo quan niệm nhân sinh, người có phúc báo lớn thường phải trải qua 3 thử thách quan trọng trước khi đổi vận. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua, nghịch cảnh chính là bước đệm để vận may và bình an tìm đến.
Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hạiNuôi dạy con - 4 giờ trước
Con gái à, bà mẹ chồng độc hại không cần phải đánh con dâu; bà ta chỉ cần luôn làm cho nàng dâu cảm thấy mình sai, dạy con dâu rằng đau đớn là bổn phận của phụ nữ.
6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biếtChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
GĐXH - Không phải nhan sắc hay chiêu trò, đàn ông ở lại vì cảm giác được thấu hiểu và tôn trọng. Chỉ vài câu nói đúng lúc, đúng cách, phụ nữ tinh tế có thể khiến người đàn ông của mình muốn gắn bó lâu dài mà không cần níu kéo.
Đàn ông có nhân cách hay không nghe cách nói chuyện là biết: 3 dấu hiệu nhận biết kẻ ích kỷGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Đàn ông có nhân cách hay không, không cần phải đợi đến lúc hoạn nạn mới lộ diện, mà nó thường ẩn nấp ngay trong những câu nói cửa miệng hàng ngày.
33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớmGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm trước tuổi 35 và đạt được khối tài sản hàng chục tỷ đồng, nhưng rồi cô nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng.
5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiềuChuyện vợ chồng - 19 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là 5 dấu hiệu giúp bạn sớm nhận ra mình đang yêu sai người – để trái tim không phải trả giá quá đắt cho một lựa chọn cảm tính.
Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tìnhGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng không bao giờ trở thành lý do khiến những con giáp này đánh mất bản thân hay đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ.
Bước qua 50 tuổi, nhớ kỹ 4 điều kẻo tuổi già rơi vào cảnh cô độcGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Sau 50 tuổi, nhiều người nghĩ rằng cuộc sống đã ổn định khi có tài sản, gia đình và vị trí xã hội vững vàng. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn cần thay đổi cách sống và suy nghĩ.
Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXHGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Người có EQ cao thường dùng icon để thể hiện thiện chí và kết nối cảm xúc. Ngược lại, người EQ thấp dễ sử dụng icon sai thời điểm, sai ngữ cảnh, vô tình khiến người khác khó chịu mà không nhận ra.
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn khôngChuyện vợ chồng
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.