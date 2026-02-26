Xôn xao vụ con trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ? Chuyên gia mách 3 cách nâng tầm FQ tài chính cho trẻ





Giữa quan niệm "lì xì là tiền của bố mẹ 'có qua có lại'" và quy định pháp luật hiện đại, chúng ta nên ứng xử thế nào để vừa giữ được tình thân, vừa dạy con biết cách quản lý tiền bạc? Câu chuyện về cậu bé Tiểu Minh kiên quyết "thủ" 20.000 tệ (76 triệu đồng) tiền lì xì, đối đầu gay gắt với mẹ đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cuộc "đối đầu" - tiền lì xì thuộc về ai?

Tết năm nay, Tiểu Minh nhận được một số tiền lì xì "khủng" từ ông bà và họ hàng. Sau khi đóng cửa đếm kỹ, cậu bé sững sờ: Tổng cộng 20.000 tệ (76,2 triệu đồng). Một con số quá lớn với một đứa trẻ. Đang mơ mộng về việc tiêu số tiền này thì mẹ đẩy cửa bước vào: "Con đếm xong chưa? Đưa đây mẹ giữ hộ cho."

Nụ cười trên môi Tiểu Minh bỗng tắt ngấm: "Đây là tiền của con, sao mẹ lại lấy?

"Mẹ cậu nghiêm mặt: "Tiền này là do bố mẹ phát ra thì người ta mới phát lại cho con, đây là lễ nghĩa 'có qua có lại'! Tiền này đương nhiên thuộc về mẹ".

Cuộc tranh cãi nổ ra gay gắt. Một bên khẳng định đây là quà tặng riêng, một bên cho rằng đó là "tiền trao đổi" của người lớn. Kết quả, Tiểu Minh chốt cửa phòng cố thủ, còn người mẹ chỉ biết thở dài trên ghế sofa.

Ngày hôm sau, cô ấy đăng tải bài viết lên mạng, muốn xin lời khuyên từ cư dân mạng. Không ngờ, phần bình luận bùng nổ: "Hãy ủng hộ trẻ em! Tiền mừng năm mới thuộc về trẻ em, tại sao chúng lại phải giao nó cho người khác?"

"Hai mươi nghìn nhân dân tệ quả thực hơi nhiều, nhưng chúng ta có thể thương lượng. Chắc chắn chúng ta không thể lấy của trẻ được".

Cha mẹ cần có giúp con quản lý tiền lì xì chứ không phải là lấy lại từ con. Ảnh minh họa

"Tiền này đến từ việc mừng tuổi qua lại, và mẹ cháu nói đúng. Tất cả số tiền này đều do người lớn kiếm được".

Khi cuộc tranh luận leo thang, có ý kiến dựa vào luật để đưa ra cách giải thích của mình: "Tiền mừng năm mới thuộc về con cái; cha mẹ chỉ được giữ chứ không được tùy ý sử dụng". Theo Bộ luật Dân sự của nước này, tiền lì xì năm mới là món quà "tặng cho" tài sản. Khi đứa trẻ nhận tiền, quyền sở hữu đã thuộc về đứa trẻ đó. Cha mẹ có quyền quản lý tài sản cho con dưới 15 tuổi, nhưng không được tự ý chiếm đoạt hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân của mình.

Đừng "giữ hộ", hãy làm "cố vấn tài chính" cho con

Thay vì cưỡng ép khiến trẻ sinh lòng phản kháng, các chuyên gia giáo dục khuyên cha mẹ nên tận dụng dịp này để dạy con về Chỉ số thông minh tài chính (FQ). Dưới đây là 3 "kế sách" đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

1. Từ "quản gia" trở thành "cố vấn"

Đừng cố quản lý tiền của con, hãy thử đóng vai cố vấn. Hãy để con biết "con là chủ nhân của số tiền này", cha mẹ chỉ đưa ra ý kiến gợi ý. Khi trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, chúng sẽ có trách nhiệm hơn với số tiền mình có.

Cha mẹ nên hướng dẫn con cách tự quản lý lì xì, điều này thực sự có thể giúp phát triển kiến thức tài chính cho trẻ!

Ảnh minh họa

2. Công thức "chia 3 chiếc lọ"

Đây là cách quản lý tiền kinh điển được nhiều gia đình áp dụng:

50% Tiết kiệm: Gửi ngân hàng hoặc mua vàng tích lũy cho tương lai (học đại học, mua máy tính...).

30% Chi tiêu cá nhân: Để con tự quyết định mua món đồ mình thích. Dù con mua sai, hãy cứ để con trải nghiệm cảm giác "tiếc tiền" để rút kinh nghiệm.

20% Chia sẻ: Dùng để mua quà nhỏ tặng ông bà hoặc đóng góp từ thiện, giúp con hiểu tiền không chỉ dành cho bản thân.

Ảnh minh họa

3. Bài học thực tế từ siêu thị

Đừng chỉ dạy con tiết kiệm, hãy dạy con cách dùng tiền. Đưa trẻ đi siêu thị, dạy trẻ so sánh giá cả giữa các nhãn hàng. Để trẻ tự lập kế hoạch: "Muốn mua bộ đồ chơi này cần bao nhiêu tiền, phải nhịn ăn vặt bao lâu?". Những bài học thực tế này đáng giá hơn nghìn lời giáo huấn khô khan.

Đúng như tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Không bao giờ là quá sớm để dạy trẻ về tiền bạc”. Với ông, việc hình thành thói quen quản lý tài chính từ sớm sẽ giúp trẻ có một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tết này, thay vì lấy lại phong bao đỏ, hãy trao cho con quyền được quản lý và học hỏi. Tiền lì xì không chỉ là may mắn, nó còn là bài học đầu đời về trách nhiệm. Cha mẹ không cần phải quản lý hộ, hãy đồng hành và dạy con làm chủ đồng tiền, đừng để đồng tiền làm chủ con người mình.

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân GĐXH - Bước sang tuổi xế chiều, điều mà nhiều người già trăn trở nhất chính là chọn cách dưỡng già sao cho trọn vẹn. Có người muốn được quây quần bên con cháu, nhưng cũng có người lại chọn cách "ở riêng".

Về già: Muốn gia đình yên ấm, nhất định phải giữ kín 3 điều này với con cái GĐXH - Khi chỉ còn lại một mình, người già thường có tâm lý muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Thế nhưng, có những chuyện dù cay đắng hay hối tiếc đến đâu, hãy cứ giữ kín trong lòng thay vì nói với con cái.

Theo Sohu