Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Tất cả chúng ta đều mong đợi một cuộc sống nghỉ hưu bình yên, ít thị phi, không muộn phiền. Thế nhưng, sự thanh thản ấy không tự nhiên mà đến, nó bắt nguồn từ chính khả năng tự chủ của mỗi người, đặc biệt là trong lời ăn tiếng nói. Tuổi già, đừng thấy ai cũng "dốc hết bầu tâm sự", bởi giữ được lời nói chính là giữ được sự thanh tịnh. Nghỉ hưu rồi mới hiểu ra, có 3 câu nói tuyệt đối không nên tùy tiện thốt ra nếu muốn hậu vận bình an, tôn nghiêm.

Ảnh: Shutterstock

Tuổi già: Người thông minh đừng nói 3 điều này

1. Lương hưu ít: Đừng phàn nàn

Dù lương hưu có khiêm tốn hay cuộc sống còn chật vật, cũng đừng đem điều đó ra làm câu cửa miệng. Việc thường xuyên than vãn về tiền bạc không giúp bạn giàu lên, ngược lại chỉ khiến người xung quanh sinh lòng chán ghét hoặc trở thành chủ đề cho những cuộc bàn tán thiếu thiện chí.

Cứ mãi oán trách mức lương cao thấp chỉ khiến tuổi già thêm phần uất ức. Thực tế, những người hay than nghèo kể khổ thường khiến người khác có tâm lý muốn tránh xa. Trạng thái tâm lý tiêu cực này sẽ che lấp đi mọi niềm vui từ gia đình hay sự an ổn hiện có. Hãy nhớ: Biết đủ là hạnh phúc, than vãn chỉ mang lại mây mù cho cuộc sống vốn đang yên ả.

2. Con cái không hiếu thảo: Đừng rêu rao

Đây là một thực tế đau lòng nhưng cũng là bài học đối nhân xử thế sâu sắc. Con cái hiểu chuyện sẽ hiếu thuận, kính trọng cha mẹ; con cái chưa ngoan có thể khiến cha mẹ phiền lòng. Thế nhưng, việc đem chuyện không hay của con cái đi rêu rao khắp nơi chỉ khiến bạn trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Một người chú nghỉ hưu, cả đời chắt chiu bù đắp cho con nhưng lại thường xuyên kể lể sự bất hiếu của chúng với người ngoài. Kết quả, ông không nhận được sự cảm thông thực sự mà chỉ nhận lại những lời xì xào, bàn tán ra vào. Đem chuyện gia đình ra kể cho người dưng chỉ làm vị thế của người già thêm phần khó xử và bẽ bàng. Chuyện trong nhà hãy tìm cách giải quyết nội bộ thay vì biến nó thành câu chuyện thị phi nơi đầu đường cuối ngõ.

Ảnh minh họa

3. Tuổi già cô đơn: Đừng than khổ

Miệng có tĩnh thì tâm mới an. Những người có thói quen đi khắp nơi để trút bỏ nỗi khổ niềm đau của mình sẽ khó lòng có được một tuổi già thư thái. Khi bạn biến nỗi cô đơn thành những lời than vãn, bạn đang tự giam mình vào vòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực.

Người khôn ngoan biết cách tiết chế cảm xúc và giữ kín tâm tư. Tôi đã thấy những người già sống độc thân nhưng tâm thế vô cùng bình thản, không bao giờ than vãn. Họ dần thích nghi với sự cô độc, biến nó thành sự tự tại, thanh thản mà nhiều người mong ước. Cách bạn nói chuyện về sự cô đơn sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn: Người biết tận hưởng sự tĩnh lặng sẽ tìm thấy an yên, người hay than vãn sẽ chỉ thấy nỗi khổ kéo dài.

Ảnh minh họa

Bước vào tuổi nghỉ hưu, quản lý tốt cái miệng cũng chính là nhìn thấu sự đời. Nếu không thể lắng lòng mình lại, không thể vạch rõ ranh giới với những lời than vãn, oán trách dư thừa, bạn sẽ tự đánh mất đi sự thanh thản của chính mình.

Hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc bạn có bao nhiêu người lắng nghe mình than vãn, mà nằm ở việc bạn có đủ bản lĩnh để làm chủ cảm xúc và lời nói của mình hay không. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể "giữ miệng" để giữ phúc, sống những năm tháng nghỉ hưu thật tự tại và tràn đầy phẩm giá.

