Đàn ông có nhân cách hay không nghe cách nói chuyện là biết: 3 dấu hiệu nhận biết kẻ ích kỷ
GĐXH - Đàn ông có nhân cách hay không, không cần phải đợi đến lúc hoạn nạn mới lộ diện, mà nó thường ẩn nấp ngay trong những câu nói cửa miệng hàng ngày.
Người xưa có câu: "Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt". Đàn ông có nhân cách hay không, không cần phải đợi đến lúc hoạn nạn mới lộ diện, mà nó thường ẩn nấp ngay trong những câu nói cửa miệng hàng ngày.
Nếu bạn gặp một người đàn ông luôn lặp đi lặp lại 3 kiểu ngôn từ dưới đây, hãy cẩn trọng. Bởi đằng sau những lời nói ấy thường là một tâm hồn ích kỷ, hẹp hòi và thiếu bản lĩnh. Nhận diện sớm chính là cách tốt nhất để bạn bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương không đáng có.
3 dấu hiệu để nhận biết đàn ông có nhân cách hay không
1. Những lời khoe khoang, tự phụ thái quá
Thái độ nói chuyện của mỗi người đàn ông đều thể hiện sự tu dưỡng của họ. Những người có thực lực thường chọn cách sống khiêm tốn, lặng lẽ làm tốt việc của mình. Ngược lại, những kẻ có tâm tính phù phiếm, ham mê hư vinh lại coi việc khoe khoang là nguồn sống.
Sự thỏa mãn của họ không đến từ thành quả thực tế mà đến từ việc tự tâng bốc bản thân trên bàn tiệc hoặc trong các cuộc giao tiếp. Họ phóng đại khả năng, thêu dệt nên những câu chuyện về sự thành đạt ảo để đổi lấy những cái nhìn ngưỡng mộ tức thời. Đàn ông càng thiếu thực lực, càng thích dùng "cái miệng" để lấp liếm sự trống rỗng bên trong.
2. Những lời đố kỵ, hạ thấp giá trị của người khác
Kẻ có nhân phẩm kém thường không thể chịu đựng được việc nhìn thấy người khác thành công hay hạnh phúc hơn mình. Thay vì lấy đó làm động lực để phấn đấu, họ lại chọn cách thốt ra những lời chua chát, ác ý để hạ bệ đối phương.
Khi thấy một ai đó xuất sắc, họ sẽ tìm mọi lý do vô lý để chỉ trích,诋毁 (để bôi nhọ). Những lời nói kiểu "Chắc là nhờ quan hệ thôi" hay "Có gì đâu mà giỏi" chính là tấm gương phản chiếu sự hẹp hòi và ích kỷ tận xương tủy. Một người đàn ông chân chính luôn biết trân trọng nỗ lực của người khác; chỉ có những kẻ tầm thường mới dùng sự hạ thấp người khác để nâng tầm bản thân một cách ảo tưởng.
3. Những lời thoái thác, trốn tránh trách nhiệm
Người đã phạm sai lầm một lần mà không dám đối diện thường sẽ tìm mọi cách để đổ lỗi và trốn tránh ở những lần sau. Đối với họ, việc thừa nhận sai sót là điều không thể. Thay vào đó, "Tại vì...", "Do người khác...", "Tôi không biết..." trở thành những câu nói cửa miệng.
Sống và làm việc với một người đàn ông thiếu trách nhiệm là một sự hành hạ về tinh thần. Khi gặp khó khăn, thay vì đứng ra gánh vác, họ lại tìm cách "chuồn" êm đẹp nhất. Thói quen bao biện không chỉ làm hư hại nhân phẩm mà còn khiến họ trở thành kẻ "không bao giờ lớn nổi". Một người đàn ông không có tinh thần trách nhiệm thì sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi những người thân yêu nhất khi sóng gió ập đến.
Đàn ông có nhân cách luôn đáng tin cậy
Trong hành trình cuộc đời, việc nhìn người cho chuẩn, chọn bạn mà chơi, chọn người mà lấy là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta không có quá nhiều thời gian và năng lượng để tiêu tốn cho những mối quan hệ độc hại. Nhìn thấu nhân phẩm qua lời nói giúp bạn giữ vững ranh giới, tránh xa những "rác rưởi" của cảm xúc và bảo vệ sự bình an cho chính mình.
Hãy nhớ rằng, một người đàn ông đáng để tin cậy luôn là người: Ít nói nhưng làm nhiều, bao dung với người khác và dám làm dám chịu. Hy vọng bạn sẽ luôn tỉnh táo để gặp được những người xứng đáng với tình cảm của mình!
