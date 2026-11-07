4 yếu tố âm thầm 'tàn phá' bản lĩnh đàn ông, nhiều người mắc mà không biết

Thứ bảy, 19:43 07/11/2026 | Phòng the
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GĐXH - Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới duy trì chuyện chăn gối của nam giới.

4 yếu tố âm thầm 'tàn phá' bản lĩnh đàn ông, nhiều người mắc mà không biết - Ảnh 1.
4 yếu tố âm thầm 'tàn phá' chuyện chăn gối của đàn ông - Ảnh 1.Vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối nhưng lại ngoại tình với người yêu cũ, lời thú nhận khiến chồng nghẹn đắng

GĐXH - Mạnh chấp nhận sống trong cảnh vợ lạnh nhạt, nghĩ rằng sau hai lần sinh nở, Bích không còn nhiều ham muốn. Nào ngờ, cô lại lén lút ngoại tình với người yêu cũ.

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